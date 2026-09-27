"Yamaha ha elegido a Martín porque nos ha hecho sentir que nos quería, pese al mal momento"

Con motivo del Gran Premio de San Marino de MotoGP en Misano, Motorsport.com tuvo la oportunidad de mantener una larga charla con Paolo Pavesio, director general de Yamaha Motor Racing, en la que se abordaron muchos temas muy interesantes.

Entre ellos, destacó el gran fichaje que la marca de Iwata ha logrado cerrar de cara al bienio 2027-2028, al fichar al actual líder del campeonato, Jorge Martín. Ahora es fácil decirlo a posteriori, pero el acuerdo se firmó a principios de temporada, cuando el campeón del mundo de 2024 venía de un año muy complicado, marcado por las lesiones y un intento de fuga anticipada de Aprilia que no llegó a buen puerto.

Así pues, en cierto sentido, también se podría decir que su fichaje fue una especie de apuesta mutua. Sin embargo, Pavesio ha explicado cuáles fueron los motivos que le llevaron a apostar por 'Martinator'.

"Creo que hemos fichado a un piloto que ha ganado un Mundial de MotoGP, que ha estado a punto de ganar otro, y que tiene el talento y la velocidad de los cuatro o cinco mejores. Forma parte de ese grupo. Es más fácil decirlo ahora que se encuentra en los primeros puestos de la clasificación y que ha logrado una regularidad en su rendimiento. Creo que le falta alcanzar su máximo nivel, porque al manillar de la Aprilia prácticamente perdió un año por lesiones", afirma el dirigente italiano.

Gino Borsoi, director del equipo Pramac —ahora escudería satélite de Yamaha—, también desempeñó un papel clave, ya que, junto a Martín, ganó el título mundial cuando el equipo de Paolo Campinoti defendía los colores de Ducati, por lo que conoce muy bien el lado humano del español.

Paolo Pavesio, director general de Yamaha Racing, y Carlos Ezpeleta, director deportivo de MotoGP Sports Entertainment Group Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Pero lo que marcó la diferencia fueron, sobre todo, las ganas de Martín de vestir los colores de la marca de los tres diapasones. Con el sueño de llegar, quizá, y poner su nombre junto al de los grandes campeones que han hecho historia con Yamaha: leyendas de la talla de Valentino Rossi, Giacomo Agostini, Kenny Roberts, Eddie Lawson, Wayne Rainey, Jorge Lorenzo, pero también Fabio Quartararo más recientemente.

"Hemos tenido la ventaja de contar con Gino Borsoi, que lo conoce bien, también para entender a la persona que hay detrás del piloto. Jorge nos ha hecho sentir que nos quería. Yo quería a alguien con quien poder ser transparente respecto al proyecto, pero también que tuviera ganas de venir a una empresa que hoy se encuentra en dificultades en cuanto al rendimiento, pero que está invirtiendo mucho y que cuenta con una gran historia".

"La historia no nos garantiza ningún éxito futuro. Pero lo que he percibido es que tiene ganas de venir a echar una mano a una empresa que ha ganado el Mundial en la categoría reina con solo siete pilotos, ¡pero qué pilotos! En fin, todo el mundo conoce esos nombres. Para un chico que ya ha ganado una corona de MotoGP, si consigue hacerlo también con nosotros, se sumará a esa lista. En ese momento queríamos al menos un piloto de primera, y las cosas se desarrollaron así".

Sobre este tema, incluso nos permitimos una broma relacionada con el hecho de que Martín ganó en 2024 con la Ducati y luego se llevó el número #1 a Aprilia, con la que podría repetir la hazaña antes de pasar a Yamaha. Así que le preguntamos a Pavesio si también hubiera fichado al madrileño en caso de que este ganara el título de 2028, y luego volviera a cambiar de equipo una vez más.

"Lo abrazo, nos despedimos. ¡Pero luego lo vuelvo a fichar en 2030! [entre risas]. Está claro que nuestro objetivo es ser plenamente competitivos en 2028. Sin embargo, 2027 será fundamental porque seguiremos sentando las bases. Sería fantástico, pero creo que, en ese caso, ni siquiera él querría marcharse. Estoy convencido de que Jorge tiene ganas de venir y nuestra tarea es intentar que se sienta a gusto, darle una moto competitiva y recorrer este camino juntos".