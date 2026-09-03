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Aston Martin no mete prisa a Alonso con su renovación: "Septiembre, octubre o noviembre"

Aston Martin sigue trabajando en el futuro de Fernando Alonso y Mike Krack admite que una decisión podría retrasarse hasta octubre o noviembre sin que suponga un problema.

Pol Hermoso
Editado:
Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El futuro de Fernando Alonso vuelve a llegar a un Gran Premio sin una respuesta definitiva. Dos semanas después de que el español aterrizase en Zandvoort admitiendo que todavía tenía que sentarse con Lawrence Stroll y Adrian Newey para hablar de 2027, Monza tampoco parece que vaya a ser el escenario de un anuncio. Y en Aston Martin, lejos de inquietarse, ya contemplan que la espera pueda prolongarse durante varios meses más.

El contrato de Alonso termina al final de esta temporada y el bicampeón todavía no ha confirmado si continuará como piloto de Fórmula 1 en 2027. Antes del verano había señalado ese periodo como un momento importante para reflexionar, pero al regreso de las vacaciones dejó claro que no se había impuesto ningún plazo.

En Países Bajos, el propio Alonso explicó que tenía previsto hablar en las siguientes semanas tanto con Lawrence Stroll como con Adrian Newey antes de tomar una decisión. Aston Martin, por su parte, volvió a mostrarse optimista sobre sus posibilidades de mantener al asturiano un año más.

Ahora, dos semanas después, Mike Krack ha actualizado la situación. Y aunque sigue sin haber humo blanco, el jefe de operaciones en pista de Aston Martin asegura que las conversaciones siguen su curso.

"Estamos trabajando en ello y estamos bastante confiados en que encontraremos una buena solución para todos", explicó Krack este jueves en Monza cuando Motorsport.com y otros medios le preguntaron si podía esperarse alguna novedad próximamente.

No parece, sin embargo, que en Silverstone exista ninguna intención de poner una fecha límite a Alonso. De hecho, cuando se le recordó que septiembre ha sido tradicionalmente un momento de anuncios en el mercado de pilotos, Krack respondió con humor.

"La temporada empieza en marzo, así que tenemos mucho tiempo, ¿no? ¿Estáis empezando a impacientaros?", bromeó.

Aston Martin no tiene prisa con la decisión de Alonso

La respuesta de Krack va un paso más allá al poner sobre la mesa un escenario en el que la decisión podría no llegar siquiera durante las próximas semanas.

"Si es en septiembre, octubre o noviembre, realmente no es un problema. Al menos no para mí", añadió.

Aston Martin mantiene así el mismo optimismo que expresó en Zandvoort, pero sin convertirlo todavía en una confirmación. Alonso sigue teniendo la última palabra sobre si quiere afrontar una quinta temporada vestido de verde y prolongar su carrera en la Fórmula 1 más allá de los 45 años.

La decisión también llegará en un momento especialmente importante para el proyecto. Aston Martin ha comenzado ya sus primeros trabajos pensando en 2027, mientras intenta sacar conclusiones de un complicado estreno del nuevo reglamento técnico junto a Honda. Adrian Newey reconoció recientemente que el trabajo preliminar sobre el coche del próximo curso ya está en marcha.

Alonso, por su parte, ha insistido en que sigue sintiéndose rápido y motivado, pero también ha dejado abierta la posibilidad de afrontar otros retos si considera que ha llegado el momento de terminar su etapa como piloto titular de F1. Por ahora, la incógnita continúa.

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