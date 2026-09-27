WEC Fuji - Sorprendente victoria de Toyota en una carrera caótica

Toyota dio una lección magistral de estrategia hacia el final de las 6 Horas de Fuji para hacerse con una ajustada victoria en el Campeonato Mundial de Resistencia frente a Alpine, que era el favorito antes de la carrera.

Ryo Hirakawa, Brendon Hartley y Sébastien Buemi se alzaron con la victoria al volante del Toyota TR010 Hybrid #8 después de que el fabricante japonés hiciese una parada en boxes más breve durante la última fase del coche de seguridad virtual, lo que permitió a Hirakawa ganar posiciones en pista.

Durante la mayor parte de la carrera, Alpine parecía encaminado a repetir su victoria del año pasado, con los dos A424 LMDh manteniendo una cómoda primera y segunda posición tras salir desde la primera fila de la parrilla de la parrilla.

Pero la salida del coche de seguridad en los últimos compases de la carrera echó por tierra sus planes y, tanto Toyota como BMW, se la jugaron en las paradas en boxes para hacerse con la primera y la segunda posición.

Victor Martins, al volante del Alpine #36 que partía desde la pole, protagonizó una impresionante remontada cuando se reanudó la carrera a solo 20 minutos del final, pasando del cuarto al segundo puesto, justo detrás del Toyota de Hirakawa, ganador.

Pero Hirakawa contuvo a Martins en las últimas vueltas de la carrera y cruzó la línea de meta con una ventaja de 0,591s, lo que le valió a Toyota su tercer triunfo del curso.

Cuando la carrera dio comienzo, Jules Gounon lideraba el pelotón desde la pole position en el Alpine # 36 que compartía con Victor Martins, mientras que su compañero de equipo, Ferdinand Habsburg, contenía al Genesis #19 de Dani Juncadella, que había empezado con fuerza, para mantener el doblete del fabricante francés.

Mira cómo le fue a la F1: Fórmula 1 ¡Russell gana a Verstappen por 0.1s!; doble KO para Aston y gran error de Colapinto

Foto de: JEP

Sin embargo, aunque la salida fue limpia en la categoría Hypercar, el piloto de AF Corse, François Heriau, provocó un grave accidente múltiple en LMGT3, lo que provocó una primera aparición del coche de seguridad.

No hubo cambios importantes en la categoría reina cuando se reanudó la carrera, pero Nyck de Vries tuvo que llevar el Toyota TR010 #7 a boxes poco después para hacer una parada no programada tras sufrir un pinchazo.

Esta estrategia alternativa aupó a de Vries al segundo puesto una vez que los demás completaron sus paradas programadas, con Habsburg ahora en cabeza al volante del Alpine #35, mientras que el coche gemelo cayó al tercer puesto tras perder tiempo durante el cambio de piloto.

Con menos combustible que sus rivales, de Vries intentó adelantar a Habsburg para hacerse con el liderato en la última curva, pero el austriaco le hizo dar una vuelta de campana. Esto dejó a los dos Alpine de nuevo en primera y segunda posición, con el Aston Martin Valkyrie #007 emergiendo como su rival más cercano después de que Harry Tincknell adelantara al Genesis de Juncadella en boxes.

En la segunda hora volvió a salir el coche de seguridad después de que un coche de GT3 se detuviera en la pista, y los dos Alpine volvieron a intercambiar posiciones en boxes. Martins recuperó el liderato con el Alpine #36, mientras que Habsburg cayó brevemente al tercer puesto antes de volver a adelantar a Tincknell y situarse segundo.

Martins se distanció inicialmente del grupo perseguidor en la reanudación, pero empezó a tener dificultades con sus neumáticos blandos desgastados en la tercera hora, lo que permitió a Habsburg recuperar el liderato justo antes de llegar al ecuador de la carrera.

En la cuarta hora, ambos Alpine fueron adelantados por el Aston Martin #007, gracias a un "undercut" que aupó al compañero de equipo de Tincknell, Tom Gamble, a la cabeza.

Foto de: JEP

Sin embargo, el dominio de Aston Martin en cabeza fue efímero, ya que Gamble recibió un drive through por una infracción en el pit lane. Estaba persiguiendo a Martins por el segundo puesto en la cuarta hora cuando cruzó la línea blanca del pit lane.

Con el #007 retrocediendo en la clasificación, Alpine recuperó el liderato de la carrera, aunque sus dos coches volvieron a intercambiar posiciones, ya que el #36 se colocó por delante del #35 en la siguiente tanda de paradas bajo una bandera amarilla virtual (VSC).

La carrera se neutralizó al comienzo de la última hora cuando un McLaren LMGT3 de Garage 59 se estrelló violentamente contra las barreras tras un toque con un Aston Martin de la misma categoría.

Tanto Toyota como BMW se la jugaron, optando por cambiar solo un neumático en el TR010 #8 y en el M Hybrid V8 #15, respectivamente, mientras que el resto de la parrilla se dirigía a boxes.

Esto aupó al Toyota #8 del séptimo puesto al liderato, mientras que el coche mejor clasificado de Alpine pasó a ser el A424 #35, en tercera posición, y el #36, que hasta entonces lideraba la carrera, cayó a la quinta plaza, por detrás del Aston Martin #009, tras una parada en boxes bastante lenta.

Aun así, el Alpine #36 parecía ser el coche más rápido de la parrilla en manos de Martins, quien se deshizo con facilidad del Aston #009 y del coche gemelo de Charles Milesi.

Tras adelantar al BMW #15 de Dries Vanthoor cuando quedaban 10 minutos en el reloj, se lanzó a la caza de Hirakawa, rodando a menos de un segundo de él en las últimas vueltas.

Toyota TR010 n.º 8 de Toyota Gazoo Racing: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Foto: JEP

Sin embargo, el héroe local Hirakawa no tuvo problemas para mantener a raya a Martins, y Toyota celebró su primera victoria en el WEC en Japón desde 2023.

Martins y Gounon tuvieron que conformarse con el tercer puesto con el Alpine #36, mientras que el último puesto del podio fue para el BMW #15 de Vanthoor, Kevin Magnussen y Raffaele Marciello.

El Alpine #35, pilotado por Habsburg y Milesi, cruzó finalmente la línea de meta en cuarta posición, por delante del Cadillac V-Series.R #38 de Jota, pilotado por Jack Aitken, Sébastien Bourdais y Earl Bamber.

El único Peugeot que quedó en liza, pilotado por Loic Duval, Malthe Jakobsen y Theo Pourchaire, se hizo con el sexto puesto, por delante del segundo Cadillac de Will Stevens y Norman Nato.

De Vries, Kamui Kobayashi y Mike Conway se recuperaron de un drive through por una infracción del VSC para terminar octavos con el #7 y hacerse con el liderato de la clasificación de Hypercar.

El top 10 lo completaron el Ferrari 499P #51 de Alessandro Pier Guidi, James Calado y Antonio Giovinazzi, y el Aston Martin #009 de Marco Sorensen y Alex Riberas.

Fue una carrera desastrosa para el BMW #20, que había comenzado la prueba compartiendo el liderato del campeonato con el Toyota #7. Rene Rast completó una brillante tanda en la primera hora para remontar del 17º al 9º puesto, al mismo tiempo que ahorraba suficiente combustible para aguantar dos horas más que sus rivales. Pero la carrera del BMW #20 se vino abajo en la segunda hora, cuando Rast se tocó con el Ferrari #51 de James Calado mientras circulaba en el tráfico, lo que le provocó un pinchazo.

Otro incidente entre el compañero de equipo de Rast, Sheldon van der Linde, y el Ferrari #51, pilotado entonces por Alessandro Pier Guidi, acabó definitivamente con las posibilidades de BMW de sumar puntos.

BMW gana en la categoría LMGT3 en Fuji

BMW M4 LMGT3 EVO n.º 32 del Team WRT: Darren Leung, Sean Gelael, Augusto Farfus Foto: Jakob Ebrey / LAT Images vía Getty Images

El equipo WRT se alzó con la victoria en la categoría LMGT3, con Augusto Farfus al volante del BMW M4 GT3 n.º 32, que comparte con Darren Leung y Sean Gelael, para llevarse la victoria en la última hora.

Tras la última reanudación tras el coche de seguridad, provocada por un accidente entre el McLaren n.º 58 de y el Aston Martin n.º 27, los dos Corvette de TF Sport se colocaron en primera y segunda posición.

Farfus solo ocupaba la séptima posición bajo el coche de seguridad, pero se alzó con la victoria tras adelantar al Corvette n.º 34 de Charlie Eastwood cuando solo quedaban unos minutos para el final de la carrera.

Sorprendentemente,Mattia Drudi, de , se recuperó del incidente que provocó precisamente esa situación y terminó segundo en el Aston Martin n.º 27 de Heart of Racing, que comparte con el director del equipo y piloto Ian James y con Zacharie Robichon.

Eastwood, Salih Yoluc y Peter Dempsey terminaron terceros en el Corvette Z06 GT3.R n.º 34, mientras que el coche gemelo, líder en la clasificación general y pilotado por Nicky Catsburg, Ben Keating y Jonny Edgar, terminó quinto.

Entre los dos Corvette se interpuso el Ferrari n.º 54 de AF Corse, pilotado por Davide Rigon, Thomas Flohr y Francesco Castellacci.

Resultados de las 6 Horas de Fuji del WEC en 2026