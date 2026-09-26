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Horarios del GP de Japón de MotoGP en Motegi: ¡empieza la gira asiática, a madrugar!

La gira asiática de MotoGP 2026 arranca con el Gran Premio de Japón, del 2 al 4 de octubre en el circuito de Motegi. Apunta los horarios y cómo ver en TV.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Marc Márquez, Ducati

Marc Márquez, Ducati

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

¡El Mundial de MotoGP entra en su fase decisiva! Toca dejar atrás el continente europeo para meterse de lleno en la temida gira asiática, con horarios mucho menos benévolos, donde siempre pasan cosas y, esta vez, con una pelea apasionante por el título mundial de la temporada 2026.

La primera cita transoceánica llegará este fin de semana, del 2 al 4 de octubre, con el Gran Premio de Japón en el circuito de Motegi, pista que le trae unos recuerdos muy gratos a Marc Márquez, habida cuenta de que fue allí donde el año pasado volvió a tocar la gloria con su noveno título mundial de motociclismo. Apunta los horarios para este finde y cómo verlo todo por televisión, ¡toca madrugar!

Ya hay calendario de 2027:

Japan Horarios del GP de Japón de MotoGP 2026 en Motegi Japan

Jueves 1 de octubre

Rueda de prensa

 09:00h
Viernes 2 de octubre

MotoGP FP1

 03:45h - 04:30h
Viernes 2 de octubre

MotoGP Práctica

 08:00h - 09:00h
Sábado 3 de octubre

MotoGP FP2  

 03:10h - 03:40h
Sábado 3 de octubre MotoGP Q1   03:50h - 04:05h
Sábado 3 de octubre MotoGP Q2   04:15h - 04:30h
Sábado 3 de octubre Carrera Sprint MotoGP (12 vueltas) 08:00h

Domingo 4 de octubre

 Warm Up MotoGP 02:40h - 02:50h
Domingo 4 de octubre

Carrera MotoGP (24 vueltas)

07:00h

Para seguir el Gran Premio de Japón de MotoGP 2026 deberás madrugar ya desde el viernes. Los Libres 1 serán a las 03:45 de la mañana en España, mientras que la Práctica que decidirá el pase a la Q2 será a las 8 en nuestro país, terminando a las 9.

El sábado, 3 de octubre, la 16ª clasificación de la temporada será a las 03:50 horas de la madrugada, después de la FP2, con la Q1 a esa hora y la Q2 a las 04:15 para España. La carrera al sprint de Motegi será más tarde, a las 8 de la mañana en nuestro país, y a las 15:00 horas locales de Japón.

El domingo, 4 de octubre, será el momento del plato fuerte con la carrera larga del GP de Japón en Twin Ring Motegi, comenzando a las 7 de la mañana para España, es decir, a las 14:00 horas locales.

Japan Horarios de Moto2 y Moto3 en Japón (Motegi) Japan

Además de los horarios de MotoGP, apunta también cuándo será cada sesión, con clasificaciones y carreras, de Moto2 y Moto3 en el GP de Japón en Motegi. ¡Máximo Quiles puede ser ya campeón de la categoría pequeña!

  • Entrenamientos Libres 1 de Moto3 en Motegi: viernes 2, de 02:00h a 02:35h
  • Entrenamientos Libres 1 de Moto2 en Motegi: viernes 2, de 02:50h a 23:30h 
  • Práctica de Moto3 en Motegi: viernes 2, de 06:15 a 06:50h
  • Práctica de Moto2 en Motegi: viernes 2, de 07:05h a 07:45h
  • Entrenamientos Libres 2 de Moto3 en Motegi: sábado 3, de 01:40h a 02:10h
  • Entrenamientos Libres 2 de Moto2 en Motegi: sábado 3, de 02:25h a 02:55h
  • Clasificación de Moto3 en Motegi: sábado 3, Q1 a las 05:45h y Q2 a las 06:10h
  • Clasificación de Moto2 en Motegi: sábado 3, Q1 a las 06:40h y Q2 a las 07:05h
  • Carrera de Moto3 en Motegi: domingo 4 a las 04:00h (17 vueltas)
  • Carrera de Moto2 en Motegi: domingo 4 a las 05:15h (19 vueltas)

Para que Máximo Quiles salga campeón de Moto3 2026 en Austria, necesita salir de Motegi con 150 puntos de margen, es decir, sacarle 19 a Álvaro Carpe, y 18 a David Almansa y Brian Uriarte.

Cómo ver por la tele el GP de Japón de MotoGP 2026

Contando con que deberás afrontar un madrugón, para ver el Gran Premio de Japón de MotoGP en directo por televisión en España contarás con la opción de DAZN, la plataforma que tiene los derechos para 2026, y a la que puedes acceder con los paquetes 'Motor' o 'Premium' (en Smart TV, ordenadores, móviles, tablets...) y en plataformas como Movistar +, donde se encuentra el canal 'DAZN MotoGP'.

Por otra parte, el Mundial cuenta con su propia plataforma de streaming, el VideoPass, que con retransmisiones en inglés emite todas las sesiones del fin de semana. Tanto en DAZN como en el VideoPass podrás acceder a las sesiones en diferido, si quieres ver qué ha pasado cuando te levantes.

Por último, pero no por ello menos importante, ya sabes que Motorsport.com también viajará a las carreras asiáticas, con periodistas desplazados a Motegi para contarte todo lo que ocurra ya desde el jueves.

Así es Motegi, sede del GP de Japón de MotoGP

Motegi es uno de los circuitos más famosos de todo Japón. Es propiedad de Honda, y la marca lo construyó en 1997 como pista de pruebas. Consta de dos configuraciones: el trazado clásico, rutero, donde corre MotoGP desde 1999 -es sede del Gran Premio de Japón tras sustituir a Suzuka-, y un óvalo, de 2.5 kilómetros. Está enclavado en un paraje montañoso, en el distrito de Kanto, y atrae durante el año a los amantes del motorsport, con un descomunal museo o una pista de pilotaje.

El circuito de Motegi es uno de los que mejores recuerdos le traen a Marc Márquez. El piloto español ha celebrado en Japón cuatro de sus títulos mundiales en MotoGP, los de 2014, 2016, 2018 y 2025. Además, es uno de los pilotos con más victorias allí en categoría reina, tres (2016, 2018 y 2019), número que comparte con Valentino Rossi (2002, 2003 y 2008), Dani Pedrosa (2011, 2012 y 2015), Loris Capirossi (2005-2007) o Jorge Lorenzo (2009, 2013 y 2014). Sin embargo, el máximo vencedor es Kevin Schwantz, que con las 500cc ganó en 4 ocasiones (1988, 1989, 1991 y 1994).

Longitud del circuito de Motegi 4.8 km

Anchura del circuito de Motegi

 15 metros
Curvas del circuito de Motegi 14 curvas (8 de derechas y 6 de izquierdas)
Recta más larga de Motegi

762 metros

¿A cuántas vueltas son las carreras de MotoGP en Motegi?

El circuito de Motegi es una pista de longitud media en el calendario de MotoGP. Las carreras del Gran Premio de Japón serán, en MotoGP, a 24 vueltas la prueba larga del domingo, y a 12 la sprint del sábado. Por otra parte, en el Mundial de Moto2 se darán 19 vueltas, y 17 en Moto3.

Qué pilotos de MotoGP disputan el GP de Japón 2026

En el Gran Premio de Japón se espera ya el retorno de Maverick Viñales al manillar de la KTM de Tech3, al encontrarse bien en el test de Pirelli del pasado lunes después del GP de Austria. Por otra parte, habrá que contar con la baja de Joan Mir, ausente ya en el Red Bull Ring por una enfermedad aún por confirmar. Le sustituirá Takaaki Nakagami, que ya iba a hacer wildcard.

Equipo Moto Pilotos
Ducati Desmosedici GP26

Spain Marc Márquez

Italy Pecco Bagnaia
Aprilia RS-GP 2026

Spain Jorge Martín

Italy Marco Bezzecchi
KTM RC16 2026

Spain Pedro Acosta

South Africa Brad Binder
Tech3 RC16 2026

Italy Enea Bastianini

Spain ¿Maverick Viñales?
Yamaha M1 2026

France Fabio Quartararo

Spain Alex Rins
Pramac Racing M1 2026

Australia Jack Miller

Turkey Toprak Razgatlioglu
Honda RC213V 2026

JapanTakaaki Nakagami

Italy Luca Marini
Team VR46 Desmosedici GP26 / GP25

Italy Fabio Di Giannantonio

Italy Franco Morbidelli
Gresini Desmosedici GP26 / GP25

Spain Alex Márquez

Spain Fermín Aldeguer
Trackhouse RS-GP 2026

Spain Raúl Fernández

Japan Ai Ogura
Team LCR RC213V 2026

Brazil Diogo Moreira

France Johann Zarco

Así llega el Mundial de Pilotos de MotoGP 2026 a Motegi

Pos Piloto Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria
1 SpainJ. MartínAprilia 306 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32
2 SpainM. MárquezDucati 294 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20
3 ItalyM. BezzecchiAprilia 264 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23
4 SpainP. AcostaKTM 234 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25
5 ItalyF. Di GiannantonioVR46 230 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7
6 JapanA. OguraTrackhouse 222 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19
7 SpainR. FernándezTrackhouse 203 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4
8 SpainA. MárquezGresini 158 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5
9 ItalyP. BagnaiaDucati 156 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13
10 SpainF. AldeguerGresini 115 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10
11 ItalyL. MariniHonda 98 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2
12 ItalyE. BastianiniTech3 97 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5
13 South AfricaB. BinderKTM 94 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11
14 BrazilD. MoreiraLCR 65 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1
15 FranceF. QuartararoYamaha 61 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 -
16 ItalyF. MorbidelliVR46 56 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 -
17 FranceJ. ZarcoLCR 45 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9
18 SpainJ. MirHonda 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - -
19 AustraliaJ. MillerPramac 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - -
20 SpainA. RinsYamaha 24 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 -
22 SpainM. ViñalesTech3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - -
23 SpainI. LecuonaGresini 9 - - - - - - - 9 - - - - - - -
24 SpainA. FernándezYamaha 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - -
25 SpainP. EspargaróTech3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 -
26 JapanT. NakagamiHonda 3 - - - - - - - - - - - - - - 3
27 United KingdomC. CrutchlowLCR   - - - - - - - - - - - - - - -
28 GermanyJ. FolgerTech3   - - - - - - - - - - - - - - -
29 ItalyL. SavadoriTrackhouse   - - - - - - - - - - - - - - -
30 ItalyM. PirroGresini   - - - - - - - - - - - - - - -

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