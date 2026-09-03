Honda trae cambios a Monza tras detectar un problema "mayor de lo esperado"

Honda no ha tardado en reaccionar después del estreno de su nuevo motor. Apenas unas semanas después de introducir en Zandvoort la segunda especificación de su unidad de potencia para 2026, el fabricante japonés ha regresado al banco de pruebas de Sakura con los datos recopilados por Aston Martin y el feedback de sus pilotos. El resultado son nuevas calibraciones y una serie de "contramedidas" que probará este fin de semana en Monza para intentar corregir unos problemas de manejabilidad mayores de lo que inicialmente esperaba.

La gran evolución que Honda llevó al GP de Países Bajos tenía como objetivo dar otro paso adelante en prestaciones después de un inicio de temporada especialmente complicado. Y, al menos en ese apartado, Shintaro Orihara asegura que los resultados estuvieron en línea con las previsiones del fabricante.

"Introdujimos un motor de nueva especificación en Países Bajos. Observamos un paso adelante en términos de rendimiento como esperábamos y también lo habíamos confirmado en el banco de pruebas, así que fue algo positivo que encontramos en Países Bajos", explicó el representante de Honda ante los medios en Monza.

Pero el estreno del nuevo propulsor también dejó una segunda conclusión menos positiva. Aston Martin volvió a sufrir problemas de manejabilidad durante el fin de semana, especialmente a la hora de conseguir una entrega de potencia consistente, y Honda descubrió que las características de combustión del nuevo motor habían cambiado más de lo previsto.

"Por otro lado, encontramos algunas cosas que podemos mejorar en cuanto a manejabilidad. Habíamos actualizado las características de combustión y preparado los ajustes de datos y nuevas herramientas para adaptarnos a esa nueva combustión y conseguir una mejor manejabilidad, pero no fue suficiente", reconoció Orihara.

La situación no es exactamente la misma que Aston Martin y Honda sufrieron durante las primeras carreras del campeonato. El fabricante japonés ya había desarrollado herramientas específicas para intentar solucionar aquellos problemas, pero el salto introducido con el nuevo motor ha obligado a volver a adaptarlas.

"Es algo ligeramente diferente a lo que observamos a principio de temporada. Tuvimos problemas de manejabilidad en la primera carrera y desarrollamos nuestras herramientas para mejorarlos. Después desarrollamos nuevas herramientas basándonos en ese conocimiento, pero la diferencia en la combustión fue mucho mayor de lo que esperábamos".

"Necesitamos ajustar nuestras nuevas herramientas de control para gestionar mejor esa nueva combustión", añadió.

Honda recopiló entonces toda la información obtenida durante el GP de Países Bajos, incluidos los comentarios de Fernando Alonso y Lance Stroll, y la trasladó de nuevo a sus instalaciones de Sakura para realizar más ensayos en el banco de pruebas.

"Nos llevamos todos los datos al banco y también todo el feedback de los pilotos. En HRC Sakura han realizado pruebas para mejorar nuestro control y conseguir una mejor manejabilidad. El principal punto en el que nos centraremos será comprobar la contramedida en Monza", confirmó.

Honda estrena nuevos ajustes de su motor en Monza

Por tanto, Aston Martin no tendrá una nueva especificación de la unidad de potencia en Italia, pero sí una versión más afinada de la que debutó hace solamente una semana.

Honda ha preparado modificaciones de calibración basándose precisamente en esas pruebas realizadas tras Zandvoort y el viernes tendrá una primera oportunidad para comprobar si las soluciones desarrolladas en Sakura han funcionado.

"Hemos traído algunas actualizaciones de calibración basadas en las pruebas de banco que hemos realizado esta semana y la semana pasada. El principal punto es comprobar cómo funciona nuestra contramedida con este nuevo motor en pista. Esa es nuestra primera prioridad", aseguró Orihara.

Fernando Alonso, Aston Martin Foto de: Eric Le Galliot

Los problemas de manejabilidad tampoco se reducen simplemente a la entrega de potencia al acelerar. Honda engloba dentro de ese apartado la estabilidad de la combustión durante la frenada, el freno motor, los cambios de marcha o la recuperación del par, elementos especialmente delicados con la complejidad de las unidades de potencia de 2026.

"Hay muchas cosas combinadas dentro de la manejabilidad y necesitamos mejorar en todas las áreas. El principal problema viene de cómo controlamos la combustión y cómo conseguimos una combustión estable. Ese es nuestro principal punto de atención", explicó.

Además de intentar resolver esos problemas, Honda también cree que todavía existe cierto margen para extraer más prestaciones del nuevo propulsor únicamente mediante optimización.

"Seguimos pensando que tenemos margen para mejorar el rendimiento optimizando los datos. Hemos traído algunos cambios de calibración para este circuito para maximizar nuestro rendimiento, pero no será un gran cambio, simplemente optimización".

Y Monza será precisamente uno de los exámenes más exigentes posibles. La enorme dependencia de la potencia y los largos periodos a fondo deberían poner especialmente a prueba a una unidad de potencia Honda que, aunque dio el paso adelante esperado con su nueva especificación, todavía no ha eliminado todo su déficit frente a las referencias.

"Incluso aunque introdujimos el nuevo motor y encontramos cierta ganancia de rendimiento, debemos ser realistas en este circuito. Va a ser un reto en términos de prestaciones", concluyó Orihara.