¿Le basta a Alonso luchar por un top 10 para seguir en F1? Su tajante respuesta

Un noveno puesto puede ser motivo de celebración cuando durante buena parte del año has sufrido incluso para acercarte a los puntos. Para Fernando Alonso, no. El español firmó en Zandvoort una de esas carreras en las que exprimió prácticamente todo lo que tenía Aston Martin, pero al cruzar la meta en la novena posición su satisfacción fue más por el trabajo de quienes le rodean que por el resultado.

Y cuando este jueves en Monza le preguntaron si luchar por P8, P9 o P10 sería suficiente para convencerle de seguir en la Fórmula 1 en 2027, necesitó una sola palabra para responder: "No".

Alonso terminó 9º el pasado Gran Premio de Países Bajos después de una carrera en la que Aston Martin acertó con la estrategia y el asturiano consiguió alargar enormemente la vida de sus neumáticos para aprovechar sus oportunidades. Mike Krack llegó a elogiar este jueves su gestión y la ejecución del equipo, pero el propio protagonista no guarda precisamente aquel resultado entre los que le hacen volver a casa satisfecho.

"No realmente. Creo que cuando terminas noveno no hay demasiada felicidad cuando cruzas la línea de meta", explicó Alonso ante los medios en Monza.

Su satisfacción, reconoció, iba dirigida sobre todo a quienes llevan meses trabajando para sacar adelante un proyecto que comenzó el año muy lejos de las expectativas.

"Te sientes feliz por los chicos porque siempre están trabajando al máximo, desde la mañana hasta la noche, preparando los coches, y también por todos los que trabajan cada día en las dos fábricas".

"Cuando estás al fondo de la parrilla y al principio del año terminas algunas vueltas por detrás, obviamente quieres hacerlo un poco mejor por ellos y recompensar su trabajo. Cuando crucé la meta en Zandvoort estaba pensando más en las dos fábricas y en los chicos del garaje. La ejecución de la estrategia y las paradas fue perfecta", añadió.

Para Alonso, sin embargo, su propia aportación no cambia demasiado dependiendo de la posición por la que esté peleando: "Personalmente, conduces siempre al 100% y al máximo de tus capacidades, y en Zandvoort no fue diferente".

Entonces llegó la pregunta más directa. ¿Sería suficiente para continuar si en 2027 Aston Martin siguiese luchando habitualmente por la octava, novena o décima posición?

"No", respondió Alonso sin darle más vueltas.

El futuro de Alonso no depende sólo del Aston Martin

La respuesta podría parecer otro mensaje de presión a Aston Martin en plena negociación sobre su continuidad, pero Alonso lleva tiempo intentando separar ambas cuestiones.

También este jueves insistió en que su decisión sobre 2027 no dependerá simplemente de dónde esté el coche. De hecho, dejó claro que su compromiso sería exactamente el mismo independientemente de si tiene entre manos un monoplaza para luchar por un podio o uno con el que apenas puede aspirar a la zona trasera.

"Para mi decisión, como ya he dicho, no se trata realmente del coche. Seré profesional y trabajaré al 100% luchando por una 15ª posición o luchando por un podio", aseguró.

Su reflexión vuelve a apuntar hacia otro lugar: el reglamento de la Fórmula 1. Alonso ha sido uno de los pilotos más críticos con los monoplazas de 2026 y este jueves volvió a reconocer que ese factor pesa más en su decisión que el rendimiento inmediato de Aston Martin.

"Para mí se trata más del reglamento. Desafortunadamente, es lo que hay. Esta no es la Fórmula 1 con la que crecimos y no es la Fórmula 1 que todos queremos, pilotos y espectadores. Tenemos que cambiar algunas cosas".

Mientras Alonso continúa meditando qué hacer, Aston Martin tampoco parece dispuesto a meterle prisa. Mike Krack aseguró este mismo jueves en Monza que el equipo sigue "trabajando" en su futuro y que confía en encontrar "una buena solución para todos", hasta el punto de admitir que resolverlo en septiembre, octubre o incluso noviembre no supondría ningún problema.

Alonso tampoco parece tener urgencia. Pero sí tiene claro algo: si sigue, hacerlo simplemente para celebrar un noveno puesto no es el motivo por el que todavía compite en Fórmula 1.