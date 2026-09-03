Entrevista a Leclerc: su confianza en Vasseur y qué significa Monza para él

Motorsport.com: Si cierras los ojos y piensas en Monza 2019, ¿qué imagen ves? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente?

Charles Leclerc: "Lo primero es la afición poniéndose de pie durante las últimas vueltas de la carrera. Normalmente nunca me distrae lo que ocurre en las gradas. Siempre estoy centrado en la pista, porque sabes lo importante que es no perder la concentración. Pero aquel día, recuerdo que había tanta locura en las gradas que durante las tres o cuatro últimas vueltas empecé a mirar alrededor y podía ver al público".

"Luego tengo imágenes de la batalla con Lewis Hamilton, y recuerdo que estuvimos al límite en un par de ocasiones. Finalmente, están los recuerdos que quizá son menos sorprendentes: salir del coche, y el podio".

P: Cuando te preparas para venir a Monza, ¿la previa se siente un poco diferente en comparación con otras carreras?

R: "Creo que, de forma subconsciente, es algo diferente. Es una semana muy única y exigente, especialmente desde el punto de vista humano. No hay un tipo de preparación diferente, porque siempre nos preparamos lo mejor posible, vayamos a Bakú, Singapur o cualquier otro circuito. La preparación siempre es la misma".

"Pero hay señales de que Monza es diferente. Cuando empieza la semana de Monza, intento desconectar siempre que puedo. Incluso si tengo 10 minutos, me aíslo e intento recuperarme un poco. Es importante, porque es una semana en la que realmente tenemos muchísimas cosas que hacer".

P: La experiencia ayuda, pero ¿cómo fue tu primer Monza vestido de rojo, en 2019?

R:"Fue una semana exigente, seguida de aquella victoria increíble. Así que no dormí mucho el domingo por la noche y el lunes estaba completamente agotado. Recuerdo que en la siguiente carrera todavía notaba algunos efectos de lo exigente que había sido Monza. ¡Aún no me había recuperado del todo!"

"Cuando piensas en lo largas que son las temporadas hoy en día, es increíblemente importante no acumular fatiga extra. Durante la semana de Monza no notas demasiado el cansancio porque hay mucha positividad a tu alrededor. Te motiva tanto que, en ese momento, realmente no sientes la fatiga".

P: ¿Estarías dispuesto a estar un poco cansado el lunes?

R: "100%. Incluso muy, muy cansado. Es verdad que el fin de semana siguiente tenemos Madrid, donde creo que habrá un buen reto, pero estoy listo para asumir el riesgo si eso significa ganar en Monza".

Photo by: Alessio Morgese

P: Este miércoles hubo otra multitud enorme en Piazza Duomo. Pasan los años y llegan nuevas generaciones, pero la imagen que siempre destaca es este enorme mar rojo.

R: "Eso es lo que hace única a Ferrari: va más allá de las generaciones. Si hubiera una explicación, alguien ya habría intentado replicar lo que todos vemos, pero Ferrari es única porque va más allá de la lógica. Y eso es exactamente lo que tiene de bonito, lo que hace especial a Ferrari. Cuando vamos a Piazza Duomo, como hacemos cada año, tanto si las cosas van mal como si van bien, siempre hay un enorme mar rojo esperándonos".

P: ¿Alguna vez te acostumbras a ello? ¿Todavía te sorprende?

R:"No te acostumbras en absoluto. La vida que vivimos durante el año no es exactamente normal, pero con el tiempo te acostumbras a muchos aspectos de ella. Sabemos que podemos contar con muchísimo apoyo allá donde vamos en el mundo, y eso por sí solo es algo con lo que solo Ferrari puede contar".

"Pero cuando llegas a Monza, bueno, todo sube de nivel. Siempre es un shock, especialmente porque Milán es una ciudad muy grande, y cuando llega la semana del gran premio tienes la impresión de que se detiene para celebrar a Ferrari por encima de todo. Y eso hace que el momento sea muy especial".

P: Has conducido en Monza con el coche de 2026. ¿Es diferente de aquello a lo que estabas acostumbrado aquí?

R: "Es diferente, definitivamente, especialmente en un aspecto. Monza siempre ha sido muy difícil en parte porque, de cara al fin de semana, los coches perderían tanta carga aerodinámica como fuera posible, incluso más de 100 puntos de carga. Los equipos quitarían todos los alerones posibles. Este año, sin embargo, el coche será mucho más similar al que usamos en todos los demás circuitos, y eso hará que Monza se sienta un poco extraña, porque perderá parte de lo que la hacía tan inusual".

P: ¿Has visto el trofeo?

R: "Bueno, me encanta Italia. Me encanta de verdad Italia. Pero si tengo que hablar del trofeo en sí, no puedo decir que me volviera loco. Pero..."

P: Pero si te lo entregan el domingo...

R: "¡Eso, definitivamente! Pero independientemente del trofeo, el verdadero premio para quien gana en Monza es estar en ese podio. Es lo más bonito del año. Así que, sea cual sea el trofeo que me den, seré el hombre más feliz del mundo".

P: Este año ha habido mucha discusión entre los pilotos sobre adaptarse a un tipo de coche completamente nuevo. ¿Incluso un campeón puede verse afectado por el tipo de monoplaza que se encuentra pilotando?

R: "Un buen piloto, el mejor piloto, tiene que adaptarse a cualquier situación. Sea cual sea el coche, sea cual sea el motor o sus características, tiene que emerger. Si mañana estuviéramos pilotando en otra categoría, el mejor piloto seguiría emergiendo porque sabría cómo adaptarse a lo que tiene disponible".

"Es cierto que esta temporada ha traído uno de los cambios más grandes en la carrera deportiva de cada piloto. Lo digo porque siempre ha habido algunos conceptos básicos que aprendimos de niños en el karting, y que llevamos con nosotros durante años, y algunos de esos ya no siempre son ciertos".

"Cuando sales de una curva, siempre intentas acelerar lo antes posible, pero este año te das cuenta de que lo que ganas a la salida de la curva luego lo pierdes al final de la recta. Al menos al principio, eso fue bastante extraño. Pero dicho eso, creo que tienes que adaptarte, y ese es el trabajo que hice durante tres fines de semana de carrera en los que sufrí un poco".

P: ¿Cómo ves tus opciones este fin de semana? Sabemos que uno de los coches de Mercedes saldrá desde atrás.

R: "La pelea está completamente abierta. Hay muchísimos escenarios posibles, especialmente en una temporada como esta. Vimos Silverstone, donde esperábamos estar muy lejos y al final conseguimos ganar. En Spa esperábamos un fin de semana difícil y fuimos muy fuertes. Por otro lado, en Mónaco y Budapest esperábamos ser fuertes y no lo fuimos".

"Creo que está bastante claro que este año, si no optimizas absolutamente todo, pagas un precio más alto que en temporadas anteriores. Volviendo a Monza, Mercedes es definitivamente la favorita y será fuerte incluso con la penalización de Andrea Kimi Antonelli, pero puedo decir que hemos trabajado muy duro y hay algunas cosas nuevas en el coche que espero que puedan ayudarnos a marcar la diferencia".

P: En comparación con el Ferrari del año pasado, ¿hay algún aspecto del coche de este año que te haya sorprendido? ¿Algo que haya sido una sorpresa agradable?

R: "Más que una característica específica, me ha sorprendido el enfoque. En términos de innovación y de las piezas nuevas que hemos traído, creo que hemos dado un enorme paso adelante. Y eso no se debe a la suerte. Viene de que todo el mundo trabaja para intentar optimizar absolutamente todo".

"Luego ha habido la oportunidad de tener una visión ligeramente diferente al interpretar el nuevo reglamento, como con el alerón ‘Macarena’ o la solución FTM. Me alegró ver estas innovaciones porque, para mí, el enfoque es lo más importante".

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P: Lando Norris ha ampliado su contrato hasta 2030, al igual que Max Verstappen. Parece que los pilotos ya no quieren cambiar de equipo. ¿Hay cierto miedo al cambio?

R: "No puedo hablar de las elecciones de otras personas. No sé las razones que les llevaron a tomar esas decisiones. En lo que a mí respecta, no, no es miedo al cambio. Como siempre he dicho, me encanta este equipo, pero la decisión de ampliar mi contrato va más allá de eso. No puedes elegir quedarte con un equipo si no crees en el proyecto, y yo creo de verdad en él".

"Llevo aquí muchos años ya y he estado trabajando con Fred Vasseur durante unas temporadas. Me explicó su visión y estoy 200% detrás de él. Estoy convencido de que el trabajo que estamos haciendo dará sus frutos, y por eso sigo aquí".