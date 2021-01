Adrián Campos, un pionero que engrandeció nuestro deporte

Conozco a Adrián desde que yo era un niño. O eso dicen, porque realmente no lo recuerdo. Mi padre era (y es) muy amigo de Manolo Gómez-Blanco, otro de los referentes de la industria del automóvil en España, que fue manager de Campos y que le acompañó en la aventura de la Fórmula 1.

La conmovedora noticia: Fallece Adrián Campos a los 60 años

Mis padres ayudaron a Gómez-Blanco a elaborar los primeros dosieres para presentar a los patrocinadores, y de ahí surgió la amistad también con Campos y Pérez-Sala.

No fue hasta que comencé mi carrera profesional cuando volví a coincidir con Adrián, aunque había seguido sus pasos como jefe de equipo y, sobre todo, como manager de Fernando Alonso. Recuerdo una conversación con mi padre en la que me dijo: "He hablado con Adrián Campos y me ha dicho que tiene un piloto asturiano que, cuando llegue a la F1, lo va a reventar”.

Hasta ese momento, yo no había oído hablar de Alonso y luego cuando conocí, de manera consciente, a Adrián (antes de que comenzase la temporada 2005 de F1) me dijo otra frase reveladora: "Fernando va a ser campeón con ese coche”. Dicho y hecho. Las dos profecías se cumplieron y eso da una idea de los conocimientos que Adrián tenía sobre el automovilismo, una pasión que se convirtió en profesión, ya que si esto no te apasiona, es difícil que al final te puedas dedicar a ello.

Después, forjé una buena amistad con Adrián. Creo que una de las mejores decisiones que tomé en mi carrera profesional cuando empecé a ir a los circuitos era pasar menos tiempo en el paddock de la F1 y más tiempo en el de la GP2.

Veía a muchos de mis colegas pasar horas y horas en la sala de prensa conversando con otros periodistas, ya que el secretismo de los equipos de F1 siempre ha sido tremendo, y más si no te conocen de nada.

Así que decidí pasar mas horas con la gente de la GP2, un paddock mucho más relajado, donde la información fluía con un caudal mucho más grande que al otro lado de los tornos. Si querías información de la F1, tenías que ir allí, porque a ellos sí les contaban cosas y no tenían ningún problema en compartirlas contigo.

Ahí aprendí muchas cosas de las que ahora sé gracias, entre otros, a gente como Adrián Campos que enseguida se apiadó de mi falta de conocimientos y me enseñó cómo funcionaba esto del automovilismo, las cosas buenas y las cosas malas, el deporte y el negocio, de quién fiarte y de quién no.

Y desde entonces guardaba una buena amistad con él, siempre le consideré un pionero. Seguramente no fue el mejor piloto, pero cumplió su sueño de correr en F1 y luego siguió desarrollando su pasión por el automovilismo a través de sus equipos y de su faceta como manager.

Fernando Alonso, Marc Gené, Antonio García, Álex Palou, David Vidales, Adrián Vallés, Félix Porteiro, Vitaly Petrov, Giorgio Pantano, Lucas di Grassi, Alexander Rossi, Roberto Merhi, Jack Aitken, Mitch Evans o Lando Norris. Todos ellos han estado ligados a Adrián bien como miembros de sus equipos o bien con sus carreras deportivas gestionadas por él y que, junto los campeonatos nacionales e internacionales que lucen en las vitrinas de la sede de Alzira, forman parte del legado de Adrián Campos y del automovilismo español.

Sólo le quedó un sueño por cumplir: capitanear a un equipo español en la F1. En 2010 estuvo a punto de conseguirlo. Su proyecto, Campos Meta, consiguió el visto bueno de la FIA para competir en la F1, pero finalmente Adrián no estuvo involucrado en Hispania cuando debutó en la máxima categoría, aunque si llegaron a hacerlo fue gracias a él.

Descansa en paz, Adrián. Te vamos a echar mucho de menos, pero tu trabajo y tu pasión por el automovilismo quedará aquí para siempre. Yo personalmente te agradezco todo lo que has hecho por nuestro deporte en España y, más egoístamente, todo lo que me enseñaste.

Galería: Recordamos a Adrián Campos