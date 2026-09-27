Russell y Verstappen defienden a Colapinto tras su costoso error en Bakú

George Russell considera que una suspensión de una carreras habría sido "demasiado dura" para Franco Colapinto, después de que el argentino sacara de la pista a su compañero Pierre Gasly y a Lando Norris en el Gran Premio de Azerbaiyán.

En la reanudación de la vuelta 36, Colapinto cometió un error en la polvorienta entrada interior a la curva 1 del circuito urbano de Bakú, bloqueando sus ruedas delanteras y chocando contra el lateral de Gasly, lo que dejó a ambos pilotos fuera de la carrera. Norris también se vio implicado en el incidente, que privó a Alpine de lo que habría sido probablemente un doblete en los puntos.

Tanto Gasly como Norris se mostraron molestos por el error de Colapinto, y este último llegó incluso a pedir a la FIA que considerara una suspensión de una carrera por conducción imprudente.

"Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer sanciones por este tipo de cosas. Es una imprudencia por parte de la gente. Cuesta mucho dinero; todas mis piezas están ahora en la basura. A la gente simplemente deberían sancionarla, porque esa forma de conducir no merece estar en la F1", afirmó Norris, antes de reafirmar su postura luego.

Cuando se plantearon las opiniones de Norris a los tres primeros, el ganador, Russell, se mostró más comprensivo con el error de Colapinto: "Personalmente, creo que eso es demasiado duro. Creo que en las reanudaciones tras el coche de seguridad, con los neumáticos fríos, un error muy pequeño puede tener grandes consecuencias. Y por lo que he visto, eso parece. Fue un pequeño error que tuvo una gran consecuencia".

"Personalmente, creo que las sanciones de suspensión de carreras deberían aplicarse a los pilotos que cometen intencionadamente acciones muy peligrosas y temerarias. Por eso, creo que ha sido una pena", añadió el de Mercedes.

Así fue el accidente: Fórmula 1 Vídeo F1: Colapinto se lleva por delante a Gasly y provoca el accidente de Norris

Foto de: Joe Portlock / Getty Images

El subcampeón Max Verstappen, que sufrió algo similar el año pasado cuando Andrea Kimi Antonelli lo sacó de la pista al inicio del GP de Austria, también se mostró más indulgente que Norris: "Siempre y cuando el piloto que lo provocó sea consciente de lo que hizo y se haya disculpado, ¿no? Quiero decir, estas cosas pasan. Un pequeño error o una mala valoración y se bloquean las ruedas".

"Es por el interior, con poco agarre y supongo que es un poco desafortunado que se vean implicados tantos coches. No es agradable para nadie de los implicados, ¿verdad? Pero, como ha dicho George, creo que una suspensión de una carrera probablemente sea un poco excesiva".

Isack Hadjar, que subió al podio, también señaló que el trazado fue un factor importante, ya que el error de Colapinto no fue más que uno de los muchos bloqueos de ruedas que se produjeron en este asfalto urbano de bajo agarre. La falta de adherencia fuera de la trazada parecía disuadir a los pilotos de intentar adelantamientos en la curva 1, la principal oportunidad de adelantamiento del Circuito de la Ciudad de Bakú, de 6 km.

"Por mi parte, creo que el circuito no es lo suficientemente bueno", dijo Isack Hadjar tras conseguir el tercer puesto en su regreso tras una lesión. "Si te sales de la trazada, el asfalto empieza a estar muy irregular".

"Es difícil que los neumáticos alcancen la temperatura adecuada detrás del coche de seguridad, ya que va muy lento. Así que acabas exagerando y eso tiene consecuencias muy, muy graves. Por eso, creo que una suspensión para una carrera sería una sanción demasiado severa".

Los comisarios de carrera de la FIA impusieron a Colapinto una penalización de 10 segundos. Sin embargo, dado que el piloto de Alpine se retiró, esa sanción se convertirá en una penalización de cinco puestos para la parrilla para el Gran Premio de Bahrein del próximo fin de semana, que se celebrará en Malasia.

Colapinto se disculpó por lo que calificó como "gran error", que también provocó la ira del jefe de Alpine, Flavio Briatore.