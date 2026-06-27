Hamilton: "Ganar sería una hazaña, pero con la estrategia podemos intentarlo"

La sesión de clasificación de Austria ha sido extraña, pero mucho más positiva de lo que cabía imaginar para Ferrari, que ha conseguido una primera fila que, teniendo en cuenta tanto el viernes como el desarrollo de la sesión clasificatoria, parecía algo inesperado.

Pero más allá de los incidentes que llevaron a la primera fila a Charles Leclerc, con Lewis Hamilton tercero, hay también un elemento importante: haber superado a los McLaren.

El viernes, Ferrari parecía estar mucho más lejos, a más de medio segundo por vuelta y, más allá de lo que perdía en las rectas, también estaba el factor de la velocidad en las curvas, que dejaba mucho que desear, sobre todo en el Sector 3, donde era bastante evidente una cierta falta de equilibrio.

Ferrari trabajó hasta altas horas de la noche en la fábrica, modificando por completo la configuración gracias también al trabajo de Antonio Giovinazzi en el simulador.

Eso es lo que ha permitido a Ferrari acercarse y, aunque es cierto que la diferencia con la pole de George Russell sigue siendo muy amplia, lo importante era, al menos, dejar atrás a los demás equipos punteros, como Red Bull y McLaren.

"Sí, creo que estamos todos muy cerca, como se puede ver, los márgenes son mínimos. Creo que hemos hecho un gran trabajo durante el fin de semana; el equipo ha hecho un trabajo fantástico para incorporar las actualizaciones este fin de semana, el motor... Ayer estábamos muy lejos y no entendíamos bien por qué, pero hemos introducido algunos cambios en el coche y hemos reducido la diferencia", dijo Hamilton.

Y añadió: "Por desgracia, mi primera vuelta en la Q3 no fue perfecta: dos errores, o mejor dicho, el error en la curva 3, pero ya no me sentía del todo bien desde la curva 1, así que tuve que recuperar mucho hacia el final, lo que lo hace todo mucho más complicado cuando no tienes un tiempo de seguridad registrado".

"Pero sí, es fantástico estar ahí delante junto a Charles y el tramo hasta la curva 3 es largo, así que esperamos tener una bonita batalla", añadió el siete veces campeón.

De cara a mañana, Hamilton cree que Mercedes tiene un ritmo superior a pesar de las mejoras realizadas durante la noche y que ganar sería toda una hazaña.

"Sí, creo que en cuanto a ritmo puro, no; los Mercedes han sido realmente rapidísimos este fin de semana; como decía ayer, la diferencia era de seis décimas, así que creo que, en cuanto a ritmo puro, será muy, muy difícil lograrlo. Pero quizá con la estrategia podría haber una oportunidad, aunque creo que intentar ganar mañana será toda una hazaña".

"Mañana tenemos que sacar el máximo de puntos para el equipo, obviamente intentar mantener a raya al menos a uno de los Mercedes si podemos, y si ya pudiéramos adelantar a los dos, sería fantástico", concluyó el heptacampeón de la F1.