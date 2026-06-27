A qué hora es la carrera de F1 en Austria y cómo verla en la tele

Ha llegado el momento de la verdad. Después de dos días de entrenamientos, pruebas, estrategias y una clasificación marcada por la enorme igualdad que se ha vivido durante todo el fin de semana, este domingo llega el examen definitivo en el Red Bull Ring. Los 20 pilotos afrontan la carrera del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 2026, una cita que puede volver a agitar un Mundial cada vez más abierto y que, además, promete ofrecer muchas respuestas sobre el verdadero orden de fuerzas de la parrilla.

No nos enrollamos más: aquí puedes consultar a qué hora es la carrera del GP de Austria de F1 2026, cómo verla por televisión y online, cuánto dura, cuántas vueltas tiene y todos los horarios para España y Latinoamérica.

A qué hora es la carrera del GP de Austria de F1 2026 en España

A qué hora es la carrera del GP de Austria de Fórmula 1 2026 en España: domingo 28 de junio a las 15:00h.

Al disputarse en pleno corazón de Europa, el Gran Premio de Austria vuelve a mantener el horario más habitual del calendario. La salida está programada para las 15:00h de España, la misma franja que ya han ocupado la mayoría de carreras europeas de esta temporada y que los aficionados tienen más que interiorizada cuando llega el verano de la Fórmula 1.

Pero no será un domingo cualquiera. Spielberg acoge la octava prueba del Mundial 2026 en un momento clave de la temporada, con varias incógnitas por resolver después de lo sucedido en Barcelona.

Los horarios también cambian al otro lado del Atlántico. En México, quienes quieran seguir la carrera de Sergio Pérez con Cadillac tendrán que madrugar, ya que los semáforos se apagarán a las 07:00h. En Argentina, la cita comenzará a las 10:00h, un horario mucho más cómodo para los aficionados que estarán pendientes de si Franco Colapinto consigue prolongar su buena dinámica y volver a sumar puntos con Alpine.

Cómo ver por TV y online la carrera del GP de Austria de Fórmula 1 2026

Dónde ver la carrera del GP de Austria de F1 en España: DAZN F1, desde las 15:00h.

En España no hay demasiadas vueltas que darle: para ver en directo la carrera del GP de Austria de F1 2026 habrá que acudir a DAZN F1, el canal que tiene los derechos del campeonato. La retransmisión no arrancará justo con la salida, sino bastante antes, con el previo desde las 13:00h, dos horas antes de que se apaguen los semáforos en Spielberg. Ahí, con Antonio Lobato, Toni Cuquerella y Pedro de la Rosa, se repasará la parrilla, las claves estratégicas, la última hora desde el paddock y todo lo que pueda condicionar la carrera.

Además, DAZN F1 puede contratarse directamente con el Plan Motor de DAZN, pero también está disponible dentro del Paquete Motor de Movistar Plus+ y mediante Vodafone TV, siempre con los paquetes que incluyan el canal.

No importa desde qué rincón de Latinoamérica vayas a seguir la carrera, porque también habrá varias opciones para no perderse ni una vuelta del GP de Austria. La principal, en buena parte de la región, será ESPN a través de Disney+, sin olvidar F1 TV, el servicio oficial de la categoría. En función del país existen alternativas específicas: en Argentina también se podrá ver por Fox Sports Argentina, mientras que en México continuará emitiéndose mediante Sky Sports e Izzi Sports.

Y, como siempre, en Motorsport.com España podrás seguir toda la carrera en directo con nuestro live, comentarios vuelta a vuelta, tiempos en tiempo real, estrategia, clasificaciones actualizadas, declaraciones, análisis, fotografías y toda la información que deje una de las carreras más espectaculares del calendario.

¿A cuántas vueltas es la carrera del GP de Austria de F1 2026?

La carrera del Gran Premio de Austria 2026 se disputa sobre 71 vueltas al Red Bull Ring. Con una longitud de 4,318 kilómetros, los pilotos recorrerán un total de 306,578 kilómetros antes de recibir la bandera a cuadros. Se trata de uno de los circuitos más cortos del calendario en cuanto a longitud por vuelta, pero también de uno de los más intensos, ya que las diferencias suelen ser mínimas y cualquier error puede costar varias posiciones.

El Red Bull Ring, un circuito corto... pero siempre imprevisible

Desde su regreso al calendario en 2014, el Red Bull Ring se ha consolidado como una de las citas favoritas tanto para pilotos como para aficionados. El circuito, propiedad de Red Bull, apenas cuenta con diez curvas, pero combina fuertes frenadas, importantes desniveles y largas rectas que convierten cada vuelta en una constante oportunidad de adelantamiento.

El trazado ha recibido diferentes nombres a lo largo de su historia. Primero fue el legendario Österreichring, después el A1 Ring y, desde la compra por parte de Red Bull, pasó a llamarse Red Bull Ring. En el mismo escenario también se disputaron los Grandes Premios de Estiria de 2020 y 2021 durante la pandemia.

¿Quién ha ganado más veces el GP de Austria?

Hablar del Red Bull Ring en los últimos años es hablar, inevitablemente, de Max Verstappen. El neerlandés ha firmado allí algunas de sus actuaciones más dominantes y es el piloto más exitoso de la historia del trazado actual, con cinco victorias —contando también la conseguida en el GP de Estiria—, además de cinco poles y ocho podios, unos números que explican por qué Spielberg siempre ha sido uno de sus escenarios favoritos.

Sin embargo, no es el único integrante de la parrilla que sabe lo que es subir a lo más alto del cajón en Austria. Lewis Hamilton, Charles Leclerc, George Russell y Lando Norris, vencedor de la edición de 2025, también figuran en la lista de ganadores de un circuito que rara vez decepciona.

¿Cómo llega el Mundial de F1 2026 a la cita en Austria?

Clasificación del Mundial de pilotos:

Clasificación de constructores:

Pos Equipos Puntos 1 Mercedes 262 43 55 37 45 39 25 18 - - - - - - - - - - - - - - 2 Ferrari 190 27 40 23 20 37 18 25 - - - - - - - - - - - - - - 3 McLaren 141 10 8 28 48 12 10 25 - - - - - - - - - - - - - - 4 Red Bull 89 8 4 4 14 27 12 20 - - - - - - - - - - - - - - 5 Alpine 57 1 9 6 7 12 15 7 - - - - - - - - - - - - - - 6 Racing Bulls 41 4 8 2 - 7 14 6 - - - - - - - - - - - - - - 7 Haas F1 21 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - 8 Williams 11 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - - - - - - - - 9 Audi 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Aston Martin 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 11 Cadillac - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -