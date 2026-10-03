La F1 correrá en Qatar y Abu Dhabi para cerrar la temporada 2026; Imola, pendiente

Tras meses de incertidumbre, la Fórmula 1 acabará la temporada 2026 según lo previsto en Qatar y Abu Dhabi, confirmando el calendario original con el cierre del campeonato mundial en Oriente Medio a principios del mes de diciembre.

Las dudas habían surgido en los últimos meses debido al conflicto en la región, que ya había provocado la cancelación de las carreras en Sakhir y Arabia Saudí, hasta el punto de que la F1 había comenzado a barajar planes alternativos como medida de precaución.

MotoGP ya había confirmado en las últimas semanas su intención de correr en Qatar el 8 de noviembre, manteniendo el calendario original y saliendo así a pista antes que la F1.

Las dos categorías, ahora ambas bajo la propiedad de Liberty Media, se mueven en un marco estratégico común y la confirmación de MotoGP ya era una señal clara de cuáles podrían ser las intenciones también para la Fórmula 1.

Una vez obtenidas las garantías necesarias, la Fórmula 1 ha optado por mantener el plan original, tal y como ha confirmado Stefano Domenicali a Sky. "Hemos confirmado el calendario, por lo que los dos últimos grandes premios serán en Qatar y Abu Dhabi".

Lando Norris, McLaren; Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Zak Mauger / LAT Images vía Getty Images

"Esta es la dirección que hemos tomado, con la información de la que disponemos y con las garantías que necesitamos tener. Esta es la estrategia que tendremos que aplicar hasta finales de año", explicó el director ejecutivo de la Fórmula 1 a durante el fin de semana de Sepang, donde se está recuperando el Gran Premio de Bahrein.

La Fórmula 1 se había (y sigue) cubierto con un plan B por si no fuera posible correr en Qatar y en Abu Dhabi, con un acuerdo para cerrar el campeonato en Imola el 6 de diciembre.

Aunque el plan A sigue siendo ir a Qatar y a Abu Dhabi, entre bastidores han continuado los trabajos en Imola precisamente como medida de respaldo, con la construcción de las gradas y de todo el equipamiento necesario para acoger un gran premio.

Construir las gradas y continuar con todos los preparativos sin la confirmación definitiva de una carrera conlleva, lógicamente, riesgos financieros, pero en caso de que la carrera no se disputara, la F1 estará dispuesta a cubrir los gastos de los preparativos, sin que Imola corra ningún riesgo financiero.

Al fin y al cabo, si la situación en Oriente Medio cambia constantemente y todavía queda más de un mes de las carreras programadas en Qatar y en Abu Dhabi, por lo que la F1 no puede permitirse no tener un plan B listo para ejecutar.