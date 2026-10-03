WRC Cerdeña: doble drama de Hyundai y el Mundial queda al rojo vivo

Oliver Solberg afrontará la última jornada del Mundial de Rallies a apenas seis puntos del Toyota de Elfyn Evans, después de una dramática tarde de sábado en el Rally de Italia Cerdeña.

Solberg, líder del rally, había reducido su desventaja respecto a Evans a cuatro puntos antes de que los Hyundai de Thierry Neuville y Adrien Fourmaux sufrieran problemas, algo que benefició a sus rivales por el título Evans y Sami Pajari.

Tras una gran actuación durante toda la jornada, Solberg terminó el día liderando el rally con 33,6 segundos de ventaja sobre el nueve veces campeón del mundo Sébastien Ogier, mientras que Pajari heredó la tercera posición, a 1:39.9 del liderato. Evans completó el día en quinta posición, a 6,4 segundos de un Fourmaux que trataba de recuperarse.

Con 10 puntos de bonificación todavía en juego el domingo, la lucha por el título está completamente abierta.

Después de dominar durante la mañana, la pelea por el Mundial se había inclinado claramente a favor de Solberg, pero la situación volvió a cambiar ligeramente en contra del sueco tras el primer tramo de la tarde.

Neuville había comenzado el bucle a 2,7 segundos de Solberg, pero sus opciones de victoria se esfumaron apenas 1,1 kilómetros después del inicio del tramo 11. El campeón del mundo de 2024 arrancó la rueda trasera izquierda de su Hyundai i20 N Rally1 y se vio obligado a abandonar.

Podría acabar siendo un momento crucial en la lucha por el título, ya que el abandono de Neuville benefició a los aspirantes al campeonato Pajari y Evans. La desventaja de cuatro puntos de Solberg respecto a Evans aumentó hasta los seis.

"Él [Neuville] necesita mantener su posición para que podamos luchar. Por un lado estoy aliviado y por otro no", explicó un emocionado Solberg, que lideraba con 33,6 segundos de ventaja sobre Sébastien Ogier, mientras que el Hyundai de Adrien Fourmaux ascendía a la tercera posición.

El drama continuó en el siguiente tramo, cuando Hyundai sufrió un nuevo contratiempo. Fourmaux tuvo que detenerse para cambiar un neumático pinchado, su segundo problema del día. El cambio de rueda le costó 1:46.12, lo que hizo caer al francés hasta la quinta posición, por detrás de Pajari y Evans.

Como consecuencia, la ventaja provisional de Evans sobre Solberg en el campeonato aumentó hasta los ocho puntos.

Solberg optó por levantar el pie, consciente de que no necesitaba asumir riesgos adicionales debido a la considerable ventaja que tenía sobre Ogier. Aun así, el sueco terminó el día con fuerza para ampliar su margen sobre el francés hasta los 33,6 segundos.

"Simplemente intenté hacer lo mío, disfrutar y pasármelo bien. Esta tarde fui un poco más prudente, pero disfruté ahí dentro. Hasta ahora estamos haciendo un gran trabajo. Haremos nuestro trabajo y veremos qué pasa", aseguró Solberg.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Hyundai

Con solo 4,7 segundos de margen sobre Fourmaux, Evans decidió arriesgar al máximo en el último tramo del día en un intento de conservar la quinta posición de la general. Sin embargo, el galés no pudo contener el ataque de Fourmaux. Fue una jornada estresante para Evans, ya que su posición de salida le impidió luchar únicamente por ritmo.

"Adrien no estará muy lejos. No creo que mañana vaya a ser sencillo. Hoy ha sido un día complicado intentando mantenernos ahí mientras Oliver iba tan rápido delante. Todavía queda mucho camino por recorrer. Mañana tenemos un día difícil. Sigue estando todo muy abierto", explicó Evans.

Un frustrado Fourmaux, que había comenzado el sábado a solo 0,4 segundos del liderato, añadió: "Para mí, ese es el ritmo cuando no miro nada. Es muy difícil entender estos neumáticos. Intenté ser inteligente, pero no está funcionando. Creo que tenemos ritmo para estar mucho mejor que cuartos. Todavía podemos conseguir un podio, que diría que es la recompensa mínima".

Pajari también sintió que tenía poco margen para recortar diferencias sin que sus rivales sufrieran problemas y afrontará el domingo a 12 puntos de Evans después de ascender hasta la tercera posición.

"No estamos exactamente en la lucha de cabeza, así que haces lo que puedes con lo que queda. Seguimos en la pelea y todavía queda un día", afirmó Pajari.

El Toyota de Takamoto Katsuta terminó la jornada en sexta posición después de sufrir la desventaja de tener que abrir pista, tras verse obligado el piloto de M-Sport Ford Martins Sesks a abandonar en el enlace hacia el tramo 11 debido a un problema en la dirección.

Un choque contra un árbol en el penúltimo tramo amenazó con poner fin a la jornada de Josh McErlean. Sin embargo, el irlandés consiguió llevar su maltrecho Ford Puma hasta la octava posición, justo por detrás de su compañero de equipo Jon Armstrong, que completó una jornada sin contratiempos.

Cuatro tramos el domingo separan al WRC de coronar a un nuevo campeón del mundo.

Clasificación del Rally de Cerdeña tras el sábado

Pos. Piloto Copiloto Coche Tiempo/Diferencia 1 Oliver Solberg Elliott Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 2:42:33.2 2 Sébastien Ogier Vincent Landais Toyota GR Yaris Rally1 +33.6 3 Sami Pajari Marko Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +1:39.9 4 Adrien Fourmaux Alexandre Coria Hyundai i20 N Rally1 +2:32.0 5 Elfyn Evans Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 +2:38.4

Así queda el Mundial de Rallyes

Pos. Piloto Equipo Puntos 1 Elfyn Evans Toyota 240 2 Oliver Solberg Toyota 234 3 Sami Pajari Toyota 228 4 Sébastien Ogier Toyota 188 5 Adrien Fourmaux Hyundai 179 6 Takamoto Katsuta Toyota 171 7 Thierry Neuville Hyundai 129 8 Joshua McErlean Ford 39 9 Hayden Paddon Hyundai 38 10 Esapekka Lappi Hyundai 33