Hamilton, motivado en Sepang: "Una primera fila inesperada, mañana lo daré todo"

Felicidad. Si hay una emoción que pueda describir el estado de ánimo de Lewis Hamilton tras la clasificación en Sepang, sería precisamente esa, porque en su segundo puesto se resume todo el trabajo de los técnicos en la pista y en Maranello para intentar mejorar el SF-26. Su segunda posición, a unas tres décimas de la pole de Max Verstappen, indica, de hecho, una forma muy diferente de marcar el tiempo.

Mientras que el Red Bull se mostró muy sólido en los tramos lentos y, sobre todo, en las rectas, el SF-26 marcó la diferencia en el segundo sector, hasta el punto de que Hamilton registró el récord en ese tramo.

"No esperaba estar en primera fila, pero es realmente un gran reconocimiento para los mecánicos. Todos están trabajando muy duro en estos boxes tan calurosos este fin de semana. Y también los mecánicos y los ingenieros han hecho un trabajo realmente excelente", explicó Hamilton tras la clasificación.

"Hay mucha gente que trabaja junta en este mundo para estar sincronizada; el objetivo es casi invisible y todo se mueve a la velocidad de la luz, por lo que es difícil juzgarlo. Para nosotros es un resultado magnífico".

"Quiero dar las gracias de todo corazón al equipo de la fábrica, porque la negatividad les afecta más a ellos que a nosotros; son ellos los que van cada día y dan todo. No estamos donde nos gustaría estar, pero no podemos culparles por todo el duro trabajo que hacen".

"Hay cosas que ni siquiera sabemos. Están trabajando mucho para actualizar la unidad de potencia de cara al año que viene. Ya se ha producido una mejora enorme respecto al año pasado. El curso pasado no luchábamos por la primera fila, ni por las victorias, así que tenemos que seguir intentando trabajar", añadió a Sky.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Ashwith S Pai

La satisfacción del siete veces campeón del mundo es palpable, de esas que se notan, y llega incluso en un momento en el que Ferrari venía de unos resultados, sobre todo en la clasificación, bastante decepcionantes, en los que sin duda pesaba la falta de potencia del motor, pero en las que también eran evidentes las dificultades para que tenían para sacar las últimas décimas a los neumáticos.

"Creo que puedo estar muy satisfecho con lo de hoy. En el último gran premio no fuimos rápidos en la carrera, así que no sé cuál será nuestro ritmo mañana. Lo que sí sé es que tenemos este déficit de velocidad en la recta. En la práctica, significa que somos ligeramente más rápidos en las curvas, pero en las rectas perdemos mucho".

"En un circuito como este, donde el desgaste es altísimo y los neumáticos se calientan continuamente, tenemos que apretar más en las curvas para intentar compensar lo que perdemos en las rectas. Es precisamente este aspecto el que debemos tener cuidado de no abusar mañana, para no desgastar mucho los neumáticos e intentar estar delante".

En general, Ferrari ha mostrado un ritmo más convincente en las tandas largas que en las vueltas rápidas, pero Hamilton está convencido de que Verstappen puede tener el ritmo necesario para intentar abrir hueco; eso sí, si el británico lograra ponerse en cabeza en la salida, entonces la situación podría cambiar.

"Creo que simplemente tendremos que hacer nuestra carrera, sea cual sea el ritmo, sin centrarnos demasiado en ir más allá del límite para mantenernos en la lucha".

"Creo que Max suele tener el ritmo para escaparse, pero si la situación fuera diferente en la salida y lográramos mantenernos ahí y estar en la lucha, sería fantástico. Solo podemos dar lo mejor de nosotros y mañana lo daré todo", concluyó el siete veces campeón de F1.