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Pole de Russell por delante de Ferrari en Austria F1; KO de Verstappen

Russell consiguió la pole position para el GP de Austria 2026 de la F1, por delante de Leclerc y Hamilton. Resumen y resultados de la clasificación.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La clasificación de GP de Austria 2026 de la Fórmula 1 fue emocionante de inicio a fin, con varios equipos luchando por la pole position en uno de los circuitos más cortos de todo el calendario. En la Q1, no hubo grandes sorpresas, ya que cayeron los Williams, los Cadillac y los Aston Martin, mientras que en la Q2 lo más inesperado fue la casi eliminación de Verstappen por solo 0.040s de diferencia respecto a Pierre Gasly (11º).

Ya en la Q3, los 10 pilotos más rápidos lucharon por las primeras filas de la parrilla de salida y fue George Russell quien consiguió la pole con un 1:06.113, justo por delante de los Ferrari de Charles Leclerc, que acabó a +0.236s, y Lewis Hamilton que completó el top 3 a +0.295s.

La cuarta posición fue para Andrea Kimi Antonelli a +0.301s de la mejor referencia, mientras que la tercera fila de la parrilla la abrirá Max Verstappen tras haber acabado quinto después de un accidente en su última vuelta de la Q3[+0.362s].

Sexto fue Lando Norris  [+0.389s], mientras que Oscar Piastri [+0.398s] e Isack Hadjar [+0.519s] solo pudieron ser séptimo y octavo.

El top 10 lo completaron los Racing Bulls, con Liam Lawson noveno [+0.842s] y Arvid Lindblad décimo [+0.894s].

Apunta:

Resultados de la clasificación del GP de Austria 2026 de la F1

Q3

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 20

1'06.113

   S 235.560
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 15

+0.236

1'06.349

 0.236 S 234.722
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 14

+0.295

1'06.408

 0.059 S 234.513
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 17

+0.301

1'06.414

 0.006 S 234.492
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 11

+0.362

1'06.475

 0.061 S 234.277
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 15

+0.389

1'06.502

 0.027 S 234.182
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 14

+0.398

1'06.511

 0.009 S 234.150
8 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 18

+0.519

1'06.632

 0.121 S 233.725
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 18

+0.842

1'06.955

 0.323 S 232.598
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 18

+0.894

1'07.007

 0.052 S 232.417
Ver resultados

¿Qué pasó en la Q2 del GP de Austria de la F1 2026?

La segunda ronda clasificatoria en el Red Bull Ring empezó con variedad entre los pilotos que escogieron neumáticos blandos nuevos o usados, pero fueron los Ferrari los que se colocaron arriba, con Leclerc marcando un 1:07.030 y los Red Bull 3º y 4º.

Sin embargo, poco después Antonelli hizo el primer 1:06 del fin de semana y se puso primero con un 1:06.763, mientras Piastri se colocaba segundo y Russell abortaba.

Por detrás, del 11º al 16º se quedaban Bortoleto, Colapinto, Bearman, Hulkenberg, Ocon y Russell (sin tiempo y jugándoselo todo a una carta).

Norris y Russell se anticiparon al resto de pilotos para marcar un buen tiempo y olvidarse de los problemas, algo que lograron, colocándose tercero y cuarto respectivamente.

Así, quedaban dos plazas libres para acceder a la Q3 para los equipos de la zona media, las cuales finalmente consiguieron los Racing Bulls de Lawson y Lindblad. Verstappen acabó 10º a 0.040s de caer eliminado tras no dar una última vuelta.

Eliminados en la Q2 quedaron: Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon y Franco Colaponto.

Resultados de la Q2 del GP de Austria 2026 de la F1

Q2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 11

1'06.763

   S 233.266
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 8

+0.127

1'06.890

 0.127 S 232.824
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 9

+0.134

1'06.897

 0.007 S 232.799
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 14

+0.216

1'06.979

 0.082 S 232.514
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 9

+0.231

1'06.994

 0.015 S 232.462
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 9

+0.267

1'07.030

 0.036 S 232.337
7 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 12

+0.323

1'07.086

 0.056 S 232.143
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 12

+0.373

1'07.136

 0.050 S 231.970
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 12

+0.392

1'07.155

 0.019 S 231.905
10 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 6

+0.420

1'07.183

 0.028 S 231.808
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+0.460

1'07.223

 0.040 S 231.670
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 12

+0.530

1'07.293

 0.070 S 231.429
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 12

+0.760

1'07.523

 0.230 S 230.641
14 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 15

+0.848

1'07.611

 0.088 S 230.341
15 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 15

+1.054

1'07.817

 0.206 S 229.641
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 11

+1.408

1'08.171

 0.354 S 228.449
Ver resultados

¿Qué pasó en la Q1 del GP de Austria de la F1 2026?

La primera ronda competitiva del GP de Austria comenzó con relativa tranquilidad, ya que los favoritos tardaron más en salir a la pista. Hulkenberg fue el más rápido de la zona media, por delante de Ocon y los Williams.

Sin embargo, rápidamente Russell le mejoró, antes de que los McLaren, Ferrari y Red Bull se pusieran al frente, con un 1:07.259 de Norris como referencia. Pero los cronos iban cayendo y Antonelli se puso primero con un 1:07.083.

Por detrás, tras las primeras vueltas, los seis coches en zona de eliminación eran muy claros: los Williams, los Cadillac y los Aston Martin, que cerraban la tabla.

Tras un breve paso por boxes, los Williams y los Cadillac mejoraron, metiendo a Ocon entonces en la zona de eliminación, con Albon salvando los muebles.

A falta de tres minutos para el final, prácticamente todos los coches salieron a pista de nuevo a por un último intento, pero nadie pudo superar el 1:07.083 de Antonelli.

Lo interesante estaba por detrás, donde poco cambio, más allá de la mejoría de Ocon que hizo caer eliminados en la Q1 a Carlos Sainz, Alex Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso y Lance Stroll.

Resultados de la Q1 del GP de Austria 2026 de la F1

Q1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 5

1'07.083

   S 232.154
2 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 3

+0.176

1'07.259

 0.176 S 231.546
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 3

+0.207

1'07.290

 0.031 S 231.440
4 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 6

+0.302

1'07.385

 0.095 S 231.113
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 9

+0.315

1'07.398

 0.013 S 231.069
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 3

+0.324

1'07.407

 0.009 S 231.038
7 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 6

+0.325

1'07.408

 0.001 S 231.034
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 5

+0.404

1'07.487

 0.079 S 230.764
9 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 3

+0.460

1'07.543

 0.056 S 230.573
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 6

+0.466

1'07.549

 0.006 S 230.552
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+0.811

1'07.894

 0.345 S 229.381
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 6

+0.952

1'08.035

 0.141 S 228.905
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+0.955

1'08.038

 0.003 S 228.895
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 6

+0.978

1'08.061

 0.023 S 228.818
15 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 9

+0.983

1'08.066

 0.005 S 228.801
16 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 9

+1.148

1'08.231

 0.165 S 228.248
17 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 9

+1.169

1'08.252

 0.021 S 228.177
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 9

+1.426

1'08.509

 0.257 S 227.321
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 9

+1.862

1'08.945

 0.436 S 225.884
20 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 9

+1.947

1'09.030

 0.085 S 225.606
21 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 9

+2.859

1'09.942

 0.912 S 222.664
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 8

+3.280

1'10.363

 0.421 S 221.332
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