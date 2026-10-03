Bahrein F1 - Verstappen rompe la sequía con la pole en Sepang; Alonso y Sainz pasan a Q2

Max Verstappen llevaba todo el fin de semana dejando migas de pan y, cuando llegó la hora de recogerlas, no dejó ni una para los demás. El neerlandés conquistó en Sepang su primera pole de la temporada 2026, nada menos que 16 grandes premios después de la última, en Abu Dabi 2025, y lo hizo sin esconderse: fue el más rápido en la Q1, repitió en la Q2 y remató el trabajo en la Q3. En este extraño Gran Premio de Bahrein disputado en Malasia, el Red Bull volvió a parecerse mucho al coche que nadie quería encontrarse enfrente.

No fue únicamente cosa de Verstappen. Red Bull ya había enseñado otro nivel con sus últimas mejoras en Bakú y en Sepang confirmó que aquello no fue un espejismo. Isack Hadjar terminó tercero, aunque su sanción de cinco posiciones por cambiar componentes de la unidad de potencia le hará retroceder en parrilla, y dejó claro que el RB22 tenía velocidad de sobra. Verstappen, eso sí, convirtió esa velocidad en otra cosa: un 1:35.250 en el primer intento de Q3 que ya parecía difícil de tocar y una pole que nadie consiguió discutirle de verdad y que acabó de sellar con un 1:35.130.

Y eso que, sobre el papel, el gran rival debía ser Mercedes. Las mejoras llevadas a Malasia y el rendimiento mostrado durante buena parte de 2026 habían colocado al equipo como referencia previa al sábado, pero la clasificación no siguió ese guion. Quien más se acercó a Verstappen fue precisamente Lewis Hamilton, que sacó una vuelta enorme del Ferrari al final para quedarse a algo menos de tres décimas y ganarse la primera fila. Verstappen-Hamilton, juntos otra vez delante: una imagen inevitablemente evocadora de aquel 2021, aunque ahora vestidos por una Fórmula 1 completamente distinta.

Ferrari tuvo velocidad, aunque no pudo convertirla en una amenaza real por la pole. Charles Leclerc, que también había mostrado ritmo durante el fin de semana, terminó quinto, por detrás de un Andrea Kimi Antonelli que al menos salvó el sábado de Mercedes. El líder del Mundial había complicado su clasificación al perder una vuelta en Q2 por límites de pista, lo que le obligó a gastar otro juego de blandos y afrontar la Q3 con un único intento. Le bastó: terminó cuarto y volvió a imponerse dentro del equipo a un George Russell sorprendentemente gris, séptimo en la sesión y destinado a arrancar más atrás de lo esperado pese a las mejoras del W17.

McLaren tampoco apareció como el salvavidas capaz de romper el dominio de Verstappen. Lando Norris y Oscar Piastri quedaron sexto y séptimo en tiempos, metidos en ese grupo en el que Ferrari, Mercedes y McLaren estuvieron separados por márgenes pequeños pero sin que ninguno encontrara el golpe definitivo para acercarse al Red Bull.

Ahí puede estar una de las claves del domingo: detrás de Verstappen no parece existir una jerarquía demasiado clara, y Sepang, con su enorme degradación y un asfalto que durante todo el fin de semana ha castigado los neumáticos, puede convertir la carrera en algo bastante menos previsible que la clasificación.

También hubo motivos para sonreír en clave española. Fernando Alonso y Carlos Sainz superaron la Q1 y acabaron duodécimo y decimotercero respectivamente, en una zona media decidida por detalles. El resultado de Aston Martin fue especialmente llamativo: por primera vez en toda la temporada sus dos coches llegaron juntos a la Q2, con Lance Stroll decimocuarto. Y si había un circuito poco amable sobre el papel para el AMR26, con sus largas rectas y exigencias de eficiencia, era precisamente Sepang.

Alonso partirá además desde una posición desde la que la gestión puede abrir oportunidades en una carrera donde cuidar las gomas será casi tan importante como tener velocidad pura. Pierre Gasly, noveno, volvió a marcar la referencia de esa zona media, con Gabriel Bortoleto décimo y varios coches separados por muy poco.

Resultados de la Q3 del GP de Bahrein de F1 2026 en Malasia

Resumen de la Q1 del GP de Bahrein de F1 2026 en Malasia

La Q1 arrancó en Sakhir con bastante más calma de la habitual. En la primera clasificación de Fórmula 1 en este circuito nueve años después, aunque bajo el nombre de Gran Premio de Bahrein, nadie parecía tener demasiada prisa por salir: la pista todavía podía ofrecer algo de evolución y, con unos neumáticos que aquí apenas permiten una vuelta realmente competitiva por su fuerte degradación, los equipos prefirieron esperar.

Durante los primeros minutos, de hecho, solo los dos Haas F1 se animaron a abandonar el garaje. Pero la tranquilidad duró poco. A falta de unos 12 minutos se formó el habitual atasco en el pit lane y prácticamente todo el mundo salió de golpe, con una curiosidad destacada: Charles Leclerc y Lewis Hamilton montaron neumáticos medios, en una clara apuesta de Ferrari por intentar superar el corte y, de paso, ahorrarse un juego de blandos para más adelante.

Tras los primeros intentos ya empezaba a dibujarse una pequeña película de lo que podía ofrecer la Q1. La pista parecía algo más lenta que en los Libres 3, pero Max Verstappen no tardó en enseñar sus cartas: el neerlandés se puso al frente con un 1:36.477 y lanzó el primer aviso serio a Mercedes, cuyos dos pilotos no habían conseguido completar vueltas especialmente limpias.

Y ojo con Ferrari. La apuesta por el neumático medio no solo funcionó, sino que dejó muy buenas sensaciones en un circuito donde la degradación castiga especialmente. Lewis Hamilton se colocó segundo, a apenas una décima de Verstappen, y Charles Leclerc tercero, a dos, ambos con una goma teóricamente menos rápida a una vuelta pero más resistente. Oscar Piastri era cuarto, mientras Mercedes aparecía algo más atrás: Kimi Antonelli se situó sexto, a medio segundo del mejor tiempo y seis décimas por encima de su registro de los Libres 3, y George Russell apenas pudo ser noveno.

En clave española, Fernando Alonso firmó un 1:37.914 que le dejaba duodécimo una vez todos habían completado su primer intento y mantenía vivas sus opciones de meterse en Q2. También Carlos Sainz estaba provisionalmente dentro del corte: el madrileño era decimoquinto con un 1:38.102, por lo que, a esas alturas, los dos españoles todavía tenían al alcance el pase a la siguiente ronda.

Para el último intento salieron prácticamente todos los pilotos de la zona media y baja, mientras los de delante pudieron quedarse en boxes. Y el corte estuvo apretadísimo, pero dejó buenas noticias para los españoles: Carlos Sainz mejoró hasta un 1:37.651 que le permitió terminar decimotercero, mientras Fernando Alonso pasó justo por detrás con un 1:37.721, en decimocuarta posición.

La gran noticia, sin embargo, llegó para Aston Martin. Lance Stroll firmó un tiempo apenas ocho milésimas más lento que Alonso y consiguió también el billete para la Q2, lo que significaba que, por primera vez en toda la temporada 2026, los dos coches verdes superaban juntos la primera ronda de una clasificación.

Los eliminados fueron Nico Hulkenberg con el Audi, los dos Haas, Alex Albon —sorprendentemente lejos del registro de Sainz, a casi un segundo— y los dos Cadillac, que volvieron a cerrar la clasificación como los coches más lentos de esta Q1.

Resultados de la Q1 del GP de Bahrein de F1 2026 en Malasia

Resumen de la Q2 del GP de Bahrein de F1 2026 en Malasia

La Q2 arrancó manteniendo prácticamente intacta la tendencia de la primera ronda. Verstappen volvió a golpear primero y bajó hasta un 1:35.696, un tiempo que empezaba a lanzar un mensaje bastante claro: el Red Bull estaba muy metido en la pelea por la pole.

Por detrás, Ferrari y McLaren seguían relativamente cerca. Leclerc fue esta vez el mejor perseguidor y se colocó segundo, a dos décimas, ya con neumáticos blandos, confirmando que el Ferrari también funcionaba con la goma más rápida. Oscar Piastri se situó tercero, Hamilton cuarto y Norris quinto, con los dos McLaren intercalados entre los coches de Maranello.

Mercedes, en cambio, continuaba sin terminar de encontrarse cómodo pese al paquete de mejoras estrenado este fin de semana. Russell era séptimo, a medio segundo de Verstappen, mientras Kimi Antonelli se metía en un problema añadido: su primera vuelta fue eliminada por límites de pista en la curva 6. Eso le obligaba a jugárselo todo en un segundo intento y, además, a gastar un juego extra de blandos que podía echar de menos en Q3. Otro pequeño susto para el italiano después de lo ocurrido en Bakú, aunque esta vez el exceso de riesgo se quedó únicamente en un tiempo borrado.

Sainz aparecía duodécimo tras su primer intento, aunque la fotografía todavía era engañosa porque varios pilotos ni siquiera habían marcado tiempo. Entre ellos estaba Alonso, que había optado por jugarse el pase a una sola vuelta.

En la pelea por las últimas plazas de Q3, Pierre Gasly ocupaba provisionalmente la octava posición, Gabriel Bortoleto era noveno con el Audi y Liam Lawson décimo. Pero con tanta igualdad, varios pilotos todavía sin referencia y prácticamente todo el grupo preparándose para un último intento, la tabla seguía completamente abierta.

Antonelli, eso sí, no quiso esperar hasta el último segundo para resolver el problema. El líder del Mundial salió con margen, sin buscar el mejor momento posible de la pista y completando una vuelta bastante conservadora, incluso evitando algunos pianos para no correr riesgos innecesarios. Le bastó de sobra: se colocó segundo, a solo dos décimas de Verstappen, y aseguró prácticamente su presencia en Q3. De paso, su registro también confirmó que la pista había dado un pequeño paso adelante respecto a los primeros intentos.

La Q2 terminó con Pierre Gasly y Gabriel Bortoleto ocupando las dos últimas plazas de acceso a la Q3 por detrás de los equipos grandes, en una zona media que volvió a decidirse por márgenes mínimos.

Para los españoles, el desenlace fue bastante positivo. Alonso cerró la sesión duodécimo y Sainz decimotercero, dos posiciones que, sin dar acceso a la lucha final por la pole, dejaban una sensación alentadora de cara a la carrera. Especialmente en el caso de Alonso, con un Aston Martin que parecía algo más competitivo de lo habitual y con margen para intentar aprovechar el domingo a base de ritmo, gestión y experiencia.

Lance Stroll tampoco quedó demasiado lejos y terminó decimocuarto, mientras Franco Colapinto cerró la tabla sin marcar tiempo, condicionado por las sanciones que arrastraba por cambios de componentes del motor y por lo sucedido en Bakú.

También se quedaron fuera los dos Racing Bulls. Arvid Lindblad sacrificó su intento para dar rebufo a Lawson, pero ni siquiera así llegó el premio: Lawson se quedó a las puertas de la Q3 por muy poco y ambos quedaron eliminados al final de la segunda ronda.

Resultados de la Q2 del GP de Bahrein de F1 2026 en Malasia