Antonelli se confundió y admite el error: "Vi una doble bandera amarilla"

La clasificación del Gran Premio de Austria 2026 terminó en caos después de que Max Verstappen sufriese un accidente en la rápida curva 9 en su última vuelta rápida.

El líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, también se encontraba en vuelta, pero interpretó de forma errónea la bandera amarilla ondeada en el lugar del accidente y pensó que eran dobles banderas amarillas.

Según el reglamento, la distinción entre las banderas amarillas y las dobles banderas amarillas es muy clara: los pilotos deben reducir la velocidad de forma evidente ante una sola bandera, mientras que las dobles indican un peligro mayor que les obliga a estar preparados para parar de inmediato y cualquier tiempo de vuelta registrado en esas condiciones queda anulado al instante.

"Vi una doble bandera amarilla, así que probablemente fue un error mío", dijo Antonelli después de la clasificación. "Aborté la vuelta y ya está, así que fue un error por mi parte".

"Oí 'amarillo, amarillo' por la radio, pero estaba mirando al comisario y, probablemente, no sé, lo vi mal y vi dos banderas en lugar de una, así que aborté la vuelta".

"Además, era complicado ver porque tenía el sol de frente. Solo miré al comisario porque el panel [del volante] se puso amarillo, pero, claro, no sabes si es una bandera o dos, así que miré al comisario y me costó verlo bien. Simplemente vi dos banderas y no una".

El error le salió caro a Antonelli, ya que eso le ha dejado en la cuarta posición de la parrilla, después de haber conseguido la pole provisional en su primera vuelta, pero terminó siendo superado por los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Foto de: Getty Images

La mayor parte de su margen de mejora se encontraba en los dos primeros sectores, ya que en su vuelta de pole provisional solo había sido el más rápido en el último sector.

Finalmente, fue su compañero George Russell, que rodaba justo detrás en la pista, quien levantando el pie del acelerador completó la vuelta para colocar a su Mercedes en la pole.

Pese a todo, Antonelli admite que ya se había resignado al hecho de que era poco probable que hubiera conseguido la pole.

"Estaba una décima por detrás de él, así que habría servido para estar en la primera fila, pero aún así no habría bastado para la pole", afirmó.

"Había un coche contra el muro en una curva rápida, así que creo que, en esta situación, no sé por qué no sacaron las dobles banderas amarillas de inmediato, ya que es una curva rapidísima y, si te sales al mismo tiempo, puede acabar muy mal".

"Así que, sí, fue un poco confuso, pero es lo que hay", concluyó el joven italiano, que actualmente lidera el mundial de pilotos de la Fórmula 1.