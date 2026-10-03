Bahrein F1 - Antonelli manda sobre Red Bull en la FP3 de Sepang; Alonso, 12º

Los Libres 3 del Gran Premio de Bahrein 2026 de la F1 en Sepang fueron bastante útiles para todos los equipos, ya que tanto los equipos como los pilotos empezaron a buscar un poco más los límites antes de la clasificación.

Después de una primera parte de la FP3 sin mucha acción, el momento más interesante de la mañana en Malasia llegó con la simulación de clasificación, donde Andrea Kimi Antonelli fue el más rápido gracias a su 1:36.302, 0.278s por delante de un Max Verstappen que parece ser una gran amenaza aquí.

La tercera posición fue para el otro Red Bull de Isack Hadjar a 0.558s de distancia de la mejor referencia, con George Russell ocupando la cuarta posición a 0.610s.

Les siguieron los Ferrari: quinto fue Charles Leclerc [0.714s] y sexto Lewis Hamilton [0.739s], por delante Lando Norris [0.859s], en séptima posición. El top 8 de los equipos punteros fue para Oscar Piastri [1.064s].

El top 10 de la FP3 lo cerraron Franco Colapinto [1.618s] y Arvid Lindblad [1.782s].

Gabriel Bortoleto y Fernando Alonso se quedaron a las puertas del top 10, 11º y 12º.

*Resumen completo de la FP3 tras los resultados

Resultados de la FP3 de F1 en el GP de Bahrein 2026 en Sepang

Resumen completo de la FP3 de F1 2026 en Bahrein (Sepang)

Al contrario de lo que suele ocurrir en los Libres 3, hubo tres pilotos (Colapinto, Pérez y Lawson) que salieron a la pista en cuanto el semáforo se puso de color verde, mientras parecía que reinaba la calma en el resto del pitlane de Sepang.

Completados los primeros diez minutos de FP3, Gasly y Lindlbad se unieron a la pista y el francés de Alpine marcó un 1:38.241 para liderar la tabla de tiempo momentáneamente.

El primero de los favoritos en salir a rodar fue Leclerc y lo hizo con los neumáticos duros, al contrario que el resto de pilotos, que llevaban blandos en ese momento. Pese a ello, el monegasco rápidamente marcó un 1:37.772 para subir al primer puesto.

Con gomas medias, Norris no tardó en superar a Leclerc con un 1:37.161, mientras que su compañero de equipo en McLaren, Piastri, se colocaba segundo a 0.322s.

Más atrás, Sainz, tras sus primeras vueltas, solo era más rápido que los Cadillac.

Mejor le fue de inicio a Alonso, ya que en su primera vuelta marcó un 1:38.301 que le aupó hasta la quinta posición, por detrás de los McLaren, Leclerc y Gasly.

Segundos después de ese tiempo del asturiano llegó la primera bandera roja del fin de semana en Sepang, pero fue para permitir la entrada de un comisario a la pista con el objetivo de quitar varios trozos de fibra de carbona que habían caído sobre el asfalto.

En cuanto el semáforo volvió a ponerse de color verde, todos los pilotos regresaron rápidamente al asfalto para continuar sus programas de trabajo, lo que permitió ver a Mercedes por primera vez, con Russell y Antonelli pasando rápidamente a ocupar esos dos primeros puestos de la tabla, con el italiano liderando (1:36.924 con blandos).

Justo después, Verstappen, tras su primera vuelta cronometrada, se colocaba cuarto a 0.283s de la referencia marcada por los pilotos de Mercedes.

Llegando a los últimos 15 minutos de sesión, los pilotos empezaron a entrar en boxes para realizar cambios en sus coches, montar neumáticos blandos nuevos y lanzarse a la simulación de clasificación.

Los McLaren fueron los primeros en hacerla, pero Norris tuvo que abortar su primer giro y no pudo mejorar. Piastri sí lo hizo, pero se quedó lejos de Antonelli (+0.442s).

Hadjar y Verstappen superaron a los Mercedes, pero rápidamente Antonelli regresó al primer puesto con un crono de 1:36.302. Los Ferrari se quedaron algo más lejos en la quinta y sexta posición a más de 0.7s de la mejor referencia.

Alonso fue capaz de mejorar y marcar un 1:38.223 que le dejó finalmente 12º, por delante de pilotos con coches superiores como Gasly, Ocon o Hulkenberg.