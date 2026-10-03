Colapinto revela el plan de Alpine para ayudar a Gasly: "Por suerte no lo necesitó"

La clasificación del Gran Premio de Bahrein en Malasia fue bastante diferente para Franco Colapinto que para el resto de la parrilla. El argentino llegó al sábado sabiendo que, hiciera prácticamente lo que hiciera contra el cronómetro, acabaría saliendo desde el fondo. Así que Alpine decidió convertir el fin de semana en algo parecido a una preparación intensiva para el domingo.

Colapinto ya arrastraba una penalización de cinco posiciones por el accidente que provocó en la resalida del GP de Azerbaiyán, cuando se pasó de frenada en la primera curva, golpeó a Pierre Gasly y acabó involucrando también a Lando Norris. A ello se añadió en Sepang una nueva sanción por utilizar su quinto motor de combustión de la temporada, por encima del límite reglamentario.

Eso explica una clasificación muy peculiar. Colapinto superó la Q1, pero ya no marcó ningún tiempo en la Q2 y figuró 15º en los resultados de la sesión. Su fin de semana había estado construido alrededor de tandas largas, carga de combustible y neumáticos, hasta el punto de que la FP3 fue prácticamente su primer contacto real con el Alpine en configuración de clasificación.

"Ha sido un poco aburrido en general", reconoció el argentino tras bajarse del coche. "La FP3 fue la primera vez que hice algo con poca gasolina, simplemente para saber un poco qué hacer en clasificación".

Pero había otro motivo para que Colapinto siguiese participando en la sesión: Pierre Gasly.

Colapinto estaba listo para dar rebufo a Gasly

Alpine contempló utilizar al argentino para favorecer a su compañero en la ajustadísima batalla de la zona media durante la Q2.

"Intentamos ayudar a Pierre en la Q2. Por suerte, realmente no lo necesitó", explicó Colapinto. "Teníamos buen ritmo y fue un poco menos estresante para el equipo no necesitar ningún rebufo ni nada parecido. Creo que todo el mundo lo gestionó muy bien y fuimos competitivos, así que es bueno estar en Q3".

En realidad, Gasly llegó por sus propios medios. El francés volvió a colocar el Alpine entre los diez mejores y terminó noveno, con un 1:37.210, mientras Colapinto guardaba neumáticos y recursos para una carrera en la que tendrá que remontar desde la última posición. Alpine confirmó después que había estudiado el rebufo, pero consideró que la ganancia potencial era demasiado pequeña para justificar el riesgo.

Y ahí está ahora la apuesta del argentino. Mientras Gasly pudo afrontar un fin de semana mucho más convencional, Colapinto ha acumulado kilómetros pensando casi únicamente en el domingo.

"Creo que he aprendido bastante de cara a la carrera", aseguró. "El coche parece fuerte, incluso en ritmo de carrera. Todo lo que hice parecía bastante competitivo".

Eso sí, Sepang amenaza con convertirse en una prueba de supervivencia para los neumáticos. El elevado desgaste ha sido uno de los grandes quebraderos de cabeza durante todo el fin de semana y Colapinto admite que todavía existe una incógnita importante: cómo responderán las gomas cuando tenga que remontar metido constantemente en tráfico.

"Cuando vas detrás y deslizas un poco más, castigas más los neumáticos y eso acelera mucho la degradación. Eso es lo único que realmente no hemos podido practicar", explicó.

Desde el fondo habrá poco que conservar en términos de posición. Colapinto tendrá que hacer justo lo contrario: adelantar, cuidar las gomas mientras persigue a otros coches y confiar en que todo el trabajo sacrificado del viernes y el sábado termine teniendo sentido cuando se apaguen los semáforos.