Defender culmina su debut soñado: campeón del mundo y victoria en Marruecos

Defender llegó al Campeonato del Mundo de Rally-Raid para comprobar hasta dónde podía llevar uno de sus coches cuando el asfalto desaparecía. Nueve meses después, la respuesta es bastante sencilla: hasta lo más alto.

El proyecto británico cerró este sábado en Zagora su primera temporada en el W2RC con los títulos mundiales de pilotos, copilotos y fabricantes de la categoría Stock, después de una campaña en la que ganó todas las pruebas en las que participó.

Rokas Baciuska y el español Oriol Vidal son los nuevos campeones del mundo después de terminar terceros en Marruecos y alcanzar los 233 puntos, mientras Stéphane Peterhansel y Mika Metge pusieron la última guinda a la temporada con la victoria en el Rally de Marruecos.

Una semana que tuvo de todo para Defender terminó, por tanto, de la mejor manera posible.

Del Dakar al título mundial

El campeonato de Baciuška y Vidal no se construyó en Marruecos. Empezó muchos meses antes.

La pareja del Defender #502 arrancó el año ganando nada menos que el Dakar 2026, sumando 50 puntos y colocándose desde el primer momento en una posición privilegiada en el campeonato.

Después llegaron dos segundos puestos, en el bp Ultimate Rally-Raid Portugal y en el Desafío Ruta 40 de Argentina.

No siempre fueron los más rápidos, pero casi siempre estuvieron donde había que estar. Y esa regularidad acabó siendo decisiva.

Marruecos les presentó probablemente el reto más duro de la temporada. En la segunda etapa, un impacto rompió el trapecio trasero derecho del D7X-R y les obligó a abandonar la especial al no disponer de los recambios necesarios para repararlo allí mismo.

Pero el coche regresó a la carrera al día siguiente. Y Baciuška y Vidal también. El objetivo había cambiado: ya no se trataba de ganar Marruecos, sino de llevar el coche hasta Zagora y terminar de asegurar algo bastante más grande.

Lo hicieron. Terceros en Stock y campeones del mundo. Para Baciuška supone ya su cuarto título de rally-raid, después de los logrados en SSV en 2022 y 2023 y en Challenger en 2024.

Para Vidal, el premio a una temporada en la que la navegación y la gestión tuvieron tanto peso como la velocidad pura.

Peterhansel cierra el año ganando en Marruecos

Y mientras un Defender aseguraba el campeonato, otro se encargaba de ganar el rally. Stéphane Peterhansel y Mika Metge terminaron Marruecos en lo más alto de la categoría Stock con un tiempo total de 20h53:52, aventajando en 56:29 al Toyota Land Cruiser de Yasir Seaidan y Jean-Michel Polato.

La victoria completó una secuencia espectacular para 'Monsieur Dakar'. Después de un Dakar en el que terminó cuarto y perdió una cantidad importante de puntos respecto a Baciuška, Peterhansel respondió ganando las tres siguientes pruebas que disputó Defender: Portugal, Argentina y Marruecos.

Acaba el campeonato con 220 puntos, sólo 13 menos que su compañero. Y, de paso, convirtió el Rally de Marruecos en otra demostración de lo que buscaba Defender con este programa: someter al D7X-R a condiciones reales de carrera durante miles de kilómetros.

Piedras, arena rápida, dunas, calor y cinco jornadas que sumaron 2.458 kilómetros de recorrido. No exactamente el laboratorio más amable. Precisamente por eso era el que necesitaban.

Tres Defender, los tres primeros del Mundial

La imagen final de la temporada explica probablemente mejor que cualquier otra el dominio del proyecto. Baciuška termina campeón con 233 puntos. Peterhansel es segundo con 220. Sara Price, tercera con 194.

Tres coches de Defender en las tres primeras posiciones del Mundial de pilotos de Stock.

Price y Sean Berriman también tuvieron su momento durante Marruecos. La estadounidense ganó la primera etapa de la prueba y llegó a liderar la carrera antes de que Peterhansel tomase el relevo.

Finalmente terminaron cuartos, pero su temporada completa permite a Price cerrar el campeonato en tercera posición.

Clasificación final del Mundial W2RC 2026 – Stock

Pos. Piloto Equipo Puntos 1º Rokas Baciuška Defender Rally 233 2º Stéphane Peterhansel Defender Rally 220 3º Sara Price Defender Rally 194 4º R. Basso Toyota Auto Body 56 5º Yasir Seaidan Toyota Auto Body 44 6º Akira Miura Toyota Auto Body 42

Defender también se lleva el título de fabricantes

El campeonato de pilotos no llega solo. Defender Rally se proclama también campeón del mundo de fabricantes de Stock con 507 puntos, completando así el pleno de títulos posible en su temporada de debut.

Y los números ayudan a entenderlo. Defender ganó la categoría Stock en el Dakar, después volvió a hacerlo en Portugal, repitió en el Desafío Ruta 40 y cerró el año ganando también el Rally de Marruecos.

Cuatro pruebas disputadas.

Cuatro victorias.

Y tres pilotos diferentes contribuyendo al éxito a lo largo del año.

Todo ello con un D7X-R basado en el Defender OCTA de producción y dentro de un programa de tres temporadas que apenas acaba de completar la primera.

Una primera temporada difícil de mejorar

Defender ya había confirmado a Motorsport.com España durante el Rally de Marruecos que esta cita sería la última de su programa 2026, por lo que el equipo no estará en el Abu Dhabi Desert Challenge que cerrará oficialmente el campeonato.

Pero ya no lo necesita. Baciuška y Vidal regresan de Marruecos como campeones mundiales de pilotos y copilotos. Defender se lleva el título de fabricantes. Peterhansel termina el año ganando. Y la marca cierra su primera temporada mundialista con una victoria en cada prueba que decidió disputar.

El objetivo del proyecto siempre fue demostrar hasta dónde podía llegar el Defender en los terrenos más extremos del planeta.

Después de ganar el Dakar y el Campeonato del Mundo en su primer intento, el listón para el segundo año acaba de quedar bastante alto.