Hamilton se rinde ante Alonso: "Hay pilotos delante que no pueden competir con él"

Lewis Hamilton y Fernando Alonso han vivido prácticamente de todo juntos en la Fórmula 1. Fueron compañeros, enemigos íntimos, rivales por títulos y protagonistas de más de un encontronazo durante casi dos décadas. Pero si algo ha dejado también el paso del tiempo entre dos de los grandes nombres de su generación es respeto.

Y Hamilton volvió a demostrarlo este viernes en Sepang.

Preguntado por la decisión de Alonso de prolongar su carrera en la Fórmula 1 y continuar con Aston Martin en 2027, el siete veces campeón del mundo no dudó en reivindicar el nivel que, a su juicio, sigue teniendo el español pese a que los resultados de esta temporada no permitan verlo con demasiada frecuencia.

"Hay muchos pilotos delante que no pueden competir con Fernando en cuanto a talento puro. Simplemente, él no está pudiendo demostrarlo en este momento", aseguró Hamilton ante el micrófono de la Fórmula 1 tras los entrenamientos del viernes.

Una declaración especialmente significativa viniendo de quien viene. Hamilton conoce bien, quizá mejor que casi nadie en la actual parrilla, lo que supone medirse directamente con Alonso. Ambos compartieron equipo en McLaren en aquella incendiaria temporada 2007, cuando terminaron igualados a puntos y su batalla interna acabó condicionando la lucha por el campeonato.

Casi veinte años después, los dos siguen en la parrilla y Hamilton tiene claro que el rendimiento actual del Aston Martin no refleja el nivel de su antiguo compañero. El británico insistió en que Alonso "sigue siendo uno de los mejores" y situó el problema mucho más en el material del que dispone que en una posible pérdida de velocidad del asturiano.

Las palabras de Hamilton llegan apenas unos días después de que Aston Martin confirmase la continuidad de Alonso para 2027, cuando afrontará su quinta temporada consecutiva vestido de verde.

El propio bicampeón explicó este jueves que la decisión de seguir compitiendo fue sencilla una vez tuvo claro qué quería hacer. Alonso admitió que todavía siente que debe estar dentro de un monoplaza y aseguró que conserva "ese fuego" que le empuja a continuar, hasta el punto de que su conversación definitiva con Lawrence Stroll para renovar duró apenas cinco minutos.

A sus 45 años, por tanto, Alonso no parece dispuesto a marcharse todavía. Y uno de los rivales que más dolores de cabeza le ha provocado a lo largo de su carrera tampoco parece tener dudas sobre el motivo: para Hamilton, el talento sigue ahí. Lo que falta es un coche que le permita enseñarlo.