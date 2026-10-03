Leclerc: "Tenía una configuración muy agresiva, pero confío en la carrera"

El quinto puesto no hace sonreír a Charles Leclerc, pero entre la decepción también hay una noticia en parte positiva: cree saber qué le llevó a fallar en la Q3, ya que apostó por una configuración demasiado agresiva que le hizo sobrecalentar los neumáticos, algo que en Sepang, un circuito con un asfalto tan abrasivo, puede costarle varias décimas.

De hecho, en ambos intentos, el monegasco no estuvo perfecto, lo que esto se confirma al analizar sus vueltas. Leclerc cometió un gran error en la chicane 5/6, que explica en parte de sus dificultades. Era evidente que en ese tramo el Ferrari rozaba el asfalto y estaba al límite también con los neumáticos, lo que provocaba sobrecalentamiento.

"Creo que Lewis ha hecho un trabajo realmente excelente en la Q3, pero, por mi parte, la verdad es que estaba muy satisfecho en la Q1. En la Q2 empecé a tener un poco más de problemas con el sobrecalentamiento de los neumáticos traseros: había sido muy agresivo con la configuración y lo sabía. En la Q3, cuanto más apretaba, más se sobrecalentaban los neumáticos traseros y perdí bastante rendimiento".

De hecho, aquí en Sepang era fundamental entender dónde y cómo sacar partido a los neumáticos, ya que las altas temperaturas, tanto del asfalto como de los neumáticos, obligan inevitablemente a hacer concesiones. Al observar los datos, resulta evidente cómo Hamilton tuvo más confianza en la chicane 5/6, siendo 10 km/h más rápido.

Mañana, el piloto monegasco del Cavallino heredará la cuarta posición en la parrilla debido a la penalización de Isack Hadjar, a cuyo coche se le ha sustituido la unidad de potencia. Un aspecto que, desde su punto de vista, le mantiene de todos modos en la lucha por un buen resultado, sobre todo teniendo en cuenta que el punto fuerte del SF-26 no es alcanzar el máximo rendimiento a una vuelta rápida, sino en carrera.

"Creo que en un circuito como este todo se decide en la carrera. En ese aspecto hemos tomado decisiones un poco diferentes a las de los demás, no demasiado respecto a Max, pero sí un poco diferentes. Soy confiado en nuestras decisiones; luego, solo el tiempo nos dirá si hemos acertado o no", añadió Leclerc.

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Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images vía Getty Images

A su lado, en la tercera plaza, estará Andrea Kimi Antonelli, que ha conseguido una buena posición en la parrilla a pesar de que en la Q3 solo dispuso de un intento, ya que tuvo que utilizar dos juegos de blandos en la Q2 después de que le anularan un tiempo.

En un circuito con un desgaste tan elevado, con temperaturas tan altas y en el que hay que saber cómo sacar partido a los neumáticos, Mercedes tiene más problemas.

"Ha sido un fin de semana un poco extraño para Mercedes, creo. En algunas vueltas han sido muy fuertes, en otras han tenido problemas. Si consiguen repetir con constancia esas vueltas tan competitivas, creo que mañana será difícil ganarles. Pero si surge la oportunidad de sacar partido de que este fin de semana han sido un poco más irregulares, tendremos que aprovecharla", añadió Leclerc.

Sin embargo, la lucha también será contra Red Bull, que ya ayer se mostró muy competitiva tanto a una vuelta como en el ritmo de carrera, con Max Verstappen destacado claramente y saliendo desde la pole posotion. Hablando sobre ellos, Leclerc retomó el argumento de la semana pasada tras la carrera de Bakú.

"Llevamos ya varios fines de semana que Red Bull es más competitivo: parece que están haciendo algo bien, sin ninguna duda".

"Han estado muy fuertes durante todo el fin de semana, y con ambos coches. Tenemos que trabajar, lo sabemos y debemos introducir actualizaciones lo antes posible para no perder demasiado terreno en la lucha contra ellos".

"También es cierto que este fin de semana, sobre todo viendo la vuelta de Lewis en la Q3, no estamos tan lejos, pero tenemos que ganarles", concluyó el piloto monegasco de F1.