Parrilla del GP de Austria de F1: filas y posiciones de salida

La sesión de clasificación del sábado del GP de Austria de F1 2026 dejó al completo la parrilla de salida para la carrera del domingo, la que repartirá los puntos de la octava ronda del curso. Mira bien en qué posición sale cada piloto, cómo están formadas las filas de parrilla y más.

La parrilla de salida de la F1 en el GP de Austria 2026: filas y posiciones

A un solo click, bien para ti y para nosotros

¿Qué piloto ha hecho la pole del GP de Austria de F1 2026?

George Russell hizo la pole de F1 en Austria 2026, su tercera esta temporada y su undécima en la categoría de hecho. Mercedes lleva el 100% de las poles posibles de 2026, ocho.

¿Cuándo es la carrera del GP de Austria de F1 2026

Cuándo es la carrera del GP de Austria de F1 en España: domingo a las 15:00h

La carrera de Austria mantiene horarios habituales europeos, con el inicio de la carrera a las 15:00h del sábado, cuando en México sean las 07:00h y en Argentina, las 10:00h. Se espera que la carrera dure algo menos de una hora y media.

Qué pilotos ya saben lo que es hacer pole en Austria en F1

Hasta ahora van 41 sesiones de clasificación en Austria, 38 como GP de Austria y dos como GP de Estiria (en 2020 y 2021), 21 de ellas celebradas en el Red Bull Ring. En general, nadie ha hecho más poles en ese país que Max Verstappen, con cinco entre esos dos grandes premios. Son dos más que las tres de Valtteri Bottas (empatado con Niki Lauda, Nelson Piquet y René Arnoux) mientras que Lewis Hamilton también ha hecho tres poles allí siendo una como GP de Estiria. Charles Leclerc en 2019, Lando Norris en 2025 y si la mantiene en 2026 Russell también han hecho pole en Austria.

En lo que llevamos de 2026, todas las poles han sido de como plateado, es decir, de Mercedes: George Russell hizo la pole en Australia y ahora en Austria, y luego cuatro seguidas de Andrea Kimi Antonelli, en China, Japón, Miami y Mónaco.

¿En qué posición sale Alonso el domingo en la carrera de F1 de Austria?

Fernando Alonso empezará penúltimo en la carrera de Austria de F1, es decir, 21º clasificado tras, con el peor coche, haber podido batir solo al otro Aston Martin, el de Lance Stroll, que se clasificó último. Se quedaron a casi dos segundos del acceso a la Q2...

¿En qué posición sale Sainz el domingo en la carrera de F1 de Austria?

Carlos Sainz saldrá 17º en la carrera del GP de Austria de F1 2026, tras no poder pasar a la Q2. Se clasificó delante de Alex Albon, y saldrá en la novena fila de parrilla justo por delante de su compañero de Williams. Sainz tendrá justo delante a Colapinto.

¿En qué posición inicia Checo Pérez el domingo en la carrera de F1 de Austria?

Sergio Pérez iniciará el GP de Austria de F1 2026 19º, en la décima fila de parrilla que compartirá con su compañero Valtteri Bottas, al que superó, así como a los dos Aston. Pérez tendrá justo delante a Albon.

¿En qué posición inicia Colapinto el domingo en la carrera de F1 de Austria?

Franco Colapinto largará 16º en el GP de Austria de F1 2026, tras pasar a Q2 pero no haber podido superar a nadie en esa ronda. Compartirá la octava fila de parrilla con Esteban Ocon, 15º, mientras que su compañero Pierre Gasly se clasificó 11º y estuvo a punto de eliminar en Q2 a Max Verstappen.

La parrilla del GP de Japón de F1 2026 según tiempos en clasificación