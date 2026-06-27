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Parrilla del GP de Austria de F1: filas y posiciones de salida

Mira cómo es la parrilla de salida de la carrera del GP de Austria de F1 2026 en el Red Bull Ring. Autor de la pole, orden de las filas y posiciones.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren

Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren

Foto de: Peter Fox

La sesión de clasificación del sábado del GP de Austria de F1 2026 dejó al completo la parrilla de salida para la carrera del domingo, la que repartirá los puntos de la octava ronda del curso. Mira bien en qué posición sale cada piloto, cómo están formadas las filas de parrilla y más.

La parrilla de salida de la F1 en el GP de Austria 2026: filas y posiciones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Russell 

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Leclerc

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lewis Hamilton

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ItalyAndrea Kimi Antonelli

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Verstappen

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lando Norris

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Piastri 

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Isack Hadjar

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Zealand Liam Lawson

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

United Kingdom Arvid Lindblad

Racing Bulls

11º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Gasly

Alpine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazil Gabriel Bortoleto

Audi

13º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Oliver Bearman 

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nico Hulkenberg

Audi

15º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Esteban Ocon

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina Franco Colapinto


Alpine

17º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Sainz

Williams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Albon

Williams

19º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio Pérez

Cadillac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Valtteri Bottas

Cadillac

21º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fernando Alonso

Aston Martin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

22º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lance Stroll

Aston Martin
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¿Qué piloto ha hecho la pole del GP de Austria de F1 2026?

George Russell hizo la pole de F1 en Austria 2026, su tercera esta temporada y su undécima en la categoría de hecho. Mercedes lleva el 100% de las poles posibles de 2026, ocho.

¿Cuándo es la carrera del GP de Austria de F1 2026

  • Cuándo es la carrera del GP de Austria de F1 en España: domingo a las 15:00h

La carrera de Austria mantiene horarios habituales europeos, con el inicio de la carrera a las 15:00h del sábado, cuando en México sean las 07:00h y en Argentina, las 10:00h. Se espera que la carrera dure algo menos de una hora y media.

Qué pilotos ya saben lo que es hacer pole en Austria en F1

Hasta ahora van 41 sesiones de clasificación en Austria, 38 como GP de Austria y dos como GP de Estiria (en 2020 y 2021), 21 de ellas celebradas en el Red Bull Ring. En general, nadie ha hecho más poles en ese país que Max Verstappen, con cinco entre esos dos grandes premios. Son dos más que las tres de Valtteri Bottas (empatado con Niki Lauda, Nelson PiquetRené Arnoux) mientras que Lewis Hamilton también ha hecho tres poles allí siendo una como GP de Estiria. Charles Leclerc en 2019, Lando Norris en 2025 y si la mantiene en 2026 Russell también han hecho pole en Austria.

En lo que llevamos de 2026, todas las poles han sido de como plateado, es decir, de Mercedes: George Russell hizo la pole en Australia y ahora en Austria, y luego cuatro seguidas de Andrea Kimi Antonelli, en China, Japón, Miami y Mónaco.

Todas las estadísticas:

¿En qué posición sale Alonso el domingo en la carrera de F1 de Austria?

Fernando Alonso empezará penúltimo en la carrera de Austria de F1, es decir, 21º clasificado tras, con el peor coche, haber podido batir solo al otro Aston Martin, el de Lance Stroll, que se clasificó último. Se quedaron a casi dos segundos del acceso a la Q2...

¿En qué posición sale Sainz el domingo en la carrera de F1 de Austria?

Carlos Sainz saldrá 17º en la carrera del GP de Austria de F1 2026, tras no poder pasar a la Q2. Se clasificó delante de Alex Albon, y saldrá en la novena fila de parrilla justo por delante de su compañero de Williams. Sainz tendrá justo delante a Colapinto.

¿En qué posición inicia Checo Pérez el domingo en la carrera de F1 de Austria?

Sergio Pérez iniciará el GP de Austria de F1 2026 19º, en la décima fila de parrilla que compartirá con su compañero Valtteri Bottas, al que superó, así como a los dos Aston. Pérez tendrá justo delante a Albon.

¿En qué posición inicia Colapinto el domingo en la carrera de F1 de Austria?

Franco Colapinto largará 16º en el GP de Austria de F1 2026, tras pasar a Q2 pero no haber podido superar a nadie en esa ronda. Compartirá la octava fila de parrilla con Esteban Ocon, 15º, mientras que su compañero Pierre Gasly se clasificó 11º y estuvo a punto de eliminar en Q2 a Max Verstappen.

La parrilla del GP de Japón de F1 2026 según tiempos en clasificación

Parrilla

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Tiempo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

1'06.113

   235.560
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.236

1'06.349

   234.722
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.295

1'06.408

   234.513
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.301

1'06.414

   234.492
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull

+0.362

1'06.475

   234.277
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.389

1'06.502

   234.182
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.398

1'06.511

   234.150
8 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull

+0.519

1'06.632

   233.725
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull

+0.842

1'06.955

   232.598
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull

+0.894

1'07.007

   232.417
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.110

1'07.223

   231.670
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+1.180

1'07.293

   231.429
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari

+1.410

1'07.523

   230.641
14 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+1.498

1'07.611

   230.341
15 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari

+1.704

1'07.817

   229.641
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+2.058

1'08.171

   228.449
17 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes

+2.139

1'08.252

   228.177
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+2.396

1'08.509

   227.321
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari

+2.832

1'08.945

   225.884
20 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari

+2.917

1'09.030

   225.606
21 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda

+3.829

1'09.942

   222.664
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda

+4.250

1'10.363

   221.332
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