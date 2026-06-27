Alonso, pese a ser 21º: "Una sensación más positiva que en cualquier otra clasificación"

Un fin de semana más, los Aston Martin fueron los coches más lentos de toda la parrilla en la clasificación del Gran Premio de Austria, con Lance Stroll 22º y Fernando Alonso 21º, por detrás incluso de los Cadillac, que le sacaron casi un segundo.

Sin embargo, el piloto asturiano se mostró más positivo que otras ocasiones, de hecho, aseguró que las sensaciones han sido mejores que en los últimos fines de semana.

"Estoy en la misma posición que en los últimos cuatro grandes premios, pero hoy tengo una sensación más positiva que en cualquier otra sesión de clasificación", dijo.

Cuando le preguntaron por su mensaje de radio al acabar la Q1, en el que dijo a su equipo que "nos estamos acercando", Alonso descartó que fuese irónico y explicó el porqué de dicho mensaje pese a haber acabado 21º y 22º.

"Ya ves que siempre soy positivo. Por supuesto. Creo que todos los mensajes por radio son conversaciones privadas, como siempre hemos dicho. Creo que, dentro del equipo, nos enfrentamos a algunos retos este fin de semana. Quizá por la altitud, por un circuito diferente, que exige mucho en cuanto a energía".

"Así que, desde la FP1, creo que hemos dado grandes pasos en cuanto a la manejabilidad, la caja de cambios, las reducciones, las subidas de marcha y la consistencia energética. Creo que el despliegue ha sido un poco irregular durante la primera parte del año".

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"Así que siempre llegamos a la clasificación y en cada vuelta tienes una velocidad diferente en las rectas y al entrar en las curvas, pero creo que aquí nos hemos centrado mucho en mejorar eso. Creo que ha sido la primera clasificación del año en la que he tenido el mismo despliegue en las tres vueltas. Y eso me ha permitido ir al límite en las curvas, porque sabía la velocidad de aproximación a la siguiente curva".

Alonso asegura que el trabajo realizado durante todo el fin de semana y que no se ve detrás de la televisión, es positivo y motivador para todo el equipo.



"Creo que los avances que hemos logrado desde la FP1 hasta la clasificación han sido muy positivos. Estamos en la parte trasera de la parrilla. Incluso Cadillac, nuestro rival más cercano, ha dado un gran paso adelante aquí con las mejoras. Pero el equipo sigue trabajando como si estuviéramos luchando por los puntos o por el podio. Así que, desde el asiento, esto es importante".



"Es muy difícil motivarse cuando acabas último cada fin de semana. Pero en el equipo nadie se rinde y están trabajando para mejorar el coche en cada sesión. Así que, desde el punto de vista del piloto, eso también te da la motivación para no rendirte, porque ellos no se rinden", concluyó el piloto español de Aston Martin en la Fórmula 1.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images