Los pilotos de Mercedes ¡y Wolff! no tienen claro si los cambios en su coche son mejoras

Mercedes ha tenido en líneas generales el mejor monoplaza en lo que llevamos de temporada 2026 de F1, y este fin de semana han introducido su primera gran actualización en meses, con la que esperaban dar un último y definitivo paso adelante. Sin embargo, solo han podido sacrificarse cuarto y octavo, antes de ganar sus dos pilotos una posición con la penalización de Isack Hadjar, que fue tercero en pista.

El líder del mundial Andrea Kimi Antonelli explicó que salir tercero es casi mejor de lo que esperaba, aunque por la radio ya había advertido de algunos comportamientos inusuales en su monoplaza. Matizando sus palabras ante la prensa, explicó: "Creo que con este nuevo paquete, obviamente la ventana en la que opera el coche es diferente, así que creo que estamos intentando entender en qué ventana el rendimiento del coche es mejor, en curva rápida y en curva lenta, creo".

"Nuestro rendimiento en alta velocidad ha sido muy fuerte este fin de semana. Fuimos muy rápidos en alta velocidad, pero en baja velocidad es donde nos faltó, así que creo que en general tenemos que entender por qué e intentar seguir adelante y mejorar".

Ahí llegó la pregunta directa: ¿es una mejora realmente esta actualización de su coche?: "Esa es la pregunta que intentaremos responder lo más rápido posible porque el equipo ha hecho un trabajo tremendo al traer esta mejora pero, como he dicho, probablemente la ventana en la que opera el coche es completamente diferente".

"Todo el año, siempre que hemos ido a circuitos como este con un asfalto muy abierto, siempre hemos sufrido. Así que ¿es por el asfalto y porque hace tanto calor o es porque quizá nos falta algo con el nuevo paquete?"

"Así que es realmente difícil de entender, pero intentaremos hacerlo lo mejor posible y probablemente Singapur nos dará una lectura mejor del paquete".

También le preguntaron a George Russell, que tras ganar el pasado sábado, solo pudo clasificarse octavo. El inglés, sin embargo, señaló a los neumáticos, pero mostró dudas. "No, siendo sincero", respondió cuando le preguntaron si sabía por qué este fin de semana todo parecía más difícil. "Obviamente este circuito es un poco atípico en cuanto a la abrasividad del asfalto. Los tiempos por vuelta hace siete años eran unos seis o siete segundos más rápidos y en ciertos puntos de la pista parece que estás conduciendo sobre grava, lo cual es igual para todos. Sin embargo, claramente nos está afectando más que a otros".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Joe Portlock / Getty Images

Sobre la dificultad de sacar todo el potencial del paquete de mejoras, y si eso es aún un proceso de aprendizaje, contestó: "Bueno, esa es la gran incógnita. Si hubieras podido hacer una comparación directa habría sido genial saberlo, pero ese es el desafío de este deporte. Si hubiera montado el paquete de mejoras la semana pasada, incluso si hubiera sido peor, probablemente aun así habríamos estado en la pole y habríamos dicho que era fantástico. E igualmente, si hubiéramos tenido el coche antiguo aquí, quizá el resultado habría sido incluso peor. Así que ese es el desafío. Como equipo todavía no hemos tenido, digamos, una mala carrera en toda esta temporada y esta fue claramente una muy mala clasificación para nosotros".

Y ante la pregunta directa de si es una mejora o no, concluyó: "Bueno, todos los números dicen que es una mejora, pero obviamente es un deporte en el que tenemos que seguir los tiempos por vuelta y no lo que dicen los números. Así que los números parecen absolutamente bien y en línea con las expectativas. Sin embargo, el resultado no lo estuvo".

En la misma línea estuvo Toto Wolff, el jefe de equipo, que admitió que es muy dificíl entender lo que le está pasando a Mercedes: "El viernes nos vimos un poco sorprendidos por un comportamiento del coche que no habíamos visto en todo el año. Aunque también se puede decir que hace mucho calor y que el asfalto es muy distinto al de otros circuitos.

Hoy por la mañana tenía muy buena pinta. Parecía que habíamos dado un paso adelante en la comprensión, al menos con Kimi. Pero luego, en la clasificación, volvimos un poco a lo que habíamos visto antes. Simplemente faltaba rendimiento".

Wolff señaló menos drag por el tiempo perdido especialmente frente al poleman Max Verstappen, y apuntó a un excesivo subviraje en curva lenta. "En resumen, cosas que no habíamos visto en todo el año", continuó.

Aunque Antonelli señaló que los rivales quizás hacían sandbagging (ocultando su rendimiento) hasta la clasificación, Wolff aseguró: "No, está pasando algo más. Está pasando algo más, y tenemos que entenderlo".

George Russell, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Ahora toca analizar los datos y poner las ideas en común, porque seguimos creyendo que la mejora funciona. Solo necesitamos entender por qué aquí no ha sido así".

Por último, respecto a la correlación entre lo que dice el simulador y lo que se ve luego en pista, declaró: "Es muy diferente. Pero, en cualquier caso, esperas ganar tres décimas y resulta que pierdes tres, cuatro o cinco. Es la primera vez que nos quedamos fuera de los tres primeros por un margen considerable. Es extraño. Pero supongo que encontraremos una solución".