Parrilla del GP de Bahrein de F1 en Malasia con las sanciones en Sepang

La primera clasificación en el Circuito Internacional de Sepang desde 2017 ha dejado la parrilla de salida para el llamado Gran Premio de Bahrein en Malasia de F1 2026, que se disputará este domingo. Y la intensa Q3 ha dejado ya del todo formadas las filas y posiciones de inicio para la carrera, que aquí podrás repasar.

Parrilla de salida de F1 en Sepang: filas y posiciones del GP de Bahrein en Malasia

*Isack Hadjar tenía 5 posiciones de penalización por cambios en el motor de combustión interna

**Franco Colapinto tenía 15 posiciones de penalización: 5 por su error en Bakú y 10 por cambios en el motor

***Arvid Lindblad tenía un acumulado de 30 posiciones de penalización por numerosos cambios en el motor

Qué piloto se ha llevado la pole en Sepang para el GP de Bahrein 2026 de F1 en Malasia

Max Verstappen se ha llevado la pole position del GP de Bahrein en Malasia 2026, después de haber ganado en Sepang en 2017 (es su primera pole allí). Es la pole número 49 del holandés en Fórmula 1 y la primera de la temporada.

La crónica de la clasificación de Sepang: Fórmula 1 Bahrein F1 - Verstappen rompe la sequía con la pole en Sepang; Alonso y Sainz pasan a Q2

A qué hora es la carrera del GP de Bahrein en Malasia de F1 en Sepang

Carrera del GP de Bahrein en Malasia de F1 2026 en Sepang: domingo 4 de octubre a las 09:00h de España, a las 15:00 h locales

Parrilla para el GP de Bahrein de F1 en Sepang por tiempos

Dos historiales distintos: poles de F1 en Sepang... y en el GP de Bahrein

Al ser un gran premio que no se disputa en el país que lleva su nombre, hay que diferenciar entre pole position en Sepang, donde nadie logró más que Michael Schumacher y Lewis Hamilton con cinco cada uno, y el GP de Bahrein, donde Lewis Hamilton empata con Sebastian Vettel con tres poles cada uno, las mismas que tenía Max Verstappen hasta la de este 2026.

En Sepang, de esta parrilla y antes de la que ha logrado Verstappen en 2026, además de Hamilton también ha hecho poles allí Fernando Alonso, en 2003 y 2005.

En el GP de Bahrein (aunque no GP de Bahrein en Malasia, sino solo GP de Bahrein), además de Hamilton con tres y Verstappen con tres como GP de Bahrein y cuatro si contamos este GP de Bahrein en Maslasia, han hecho pole position Alonso en 2005, Bottas en 2017, Leclerc en 2019 y 2022 y Oscar Piastri el año pasado, en 2025.

Cómo ha quedado Fernando Alonso en la clasificación de F1 en Sepang: posición y fila de salida

Fernando Alonso saldrá 12º en la carrera de F1 en Sepang, tras clasificarse en esa posición al pasar a la Q2 y aprovechar que Colapinto y Lindblad, sancionados, no hicieron vuelta. Es la mejor posición de salida para Alonso en 2026, y compartirá la sexta fila de parrilla con Liam Lawson, que arranque 11º.

Cómo ha quedado Carlos Sainz en la clasificación de F1 en Sepang: posición y fila de salida

Carlos Sainz saldrá 13º el domingo en el GP de Bahrein en Malasia después de haber quedado así en la clasificación. Compartirá séptima fila de parrilla con Lance Stroll, que se clasificó 14º en su primera Q2 del año.

Cómo ha quedado Sergio Pérez en la clasificación de F1 en Sepang: posición y fila de salida

Sergio Pérez iniciará 20º en la carrera de F1 en Sepang, ya que se clasificó último, 22º, pero gana posición con Colapinto y Lindblad, penalizados. Pérez compartirá la penúltima fila de parrilla con su compañero Bottas, que se clasificó 21º pero saldrá 19º.

Cómo ha quedado Franco Colapinto en la clasificación de F1 en Sepang: posición y fila de salida

Franco Colapinto saldrá 21º (penúltimo) en la carrera de Sepang, cerrando la parrilla en la última fila que compartirá con Arvid Lindblad. Colapinto tenía cinco posiciones de sanción tras su error en Bakú y luego otras 10 por cambios en su motor, por lo que con 15 posiciones de penalización, aunque se clasificó 15º, estaba condenado a salir penúltimo, con Lindblad último porque el de Racing Bulls tenía un acumulado de 30 posiciones por cambio de más componentes en su motor. Alpine sacó a Colapinto solo una vuelta a la Q2 con neumáticos usados.