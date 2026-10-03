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Parrilla del GP de Bahrein de F1 en Malasia con las sanciones en Sepang

Mira cómo es la parrilla de salida para el GP de Bahrein en Malasia de F1 2026, la carrera que se disputa el sábado en Sepang.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Lewis Hamilton, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

La primera clasificación en el Circuito Internacional de Sepang desde 2017 ha dejado la parrilla de salida para el llamado Gran Premio de Bahrein en Malasia de F1 2026, que se disputará este domingo. Y la intensa Q3 ha dejado ya del todo formadas las filas y posiciones de inicio para la carrera, que aquí podrás repasar.

Apunta:

Parrilla de salida de F1 en Sepang: filas y posiciones del GP de Bahrein en Malasia

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lewis Hamilton

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Max Verstappen

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Leclerc

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ItalyAndrea Kimi Antonelli

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Oscar Piastri 

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lando Norris

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Isack Hadjar*

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Russell 

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

10º

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Brazil Gabriel Bortoleto

Audi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Gasly

Alpine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12º

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Fernando Alonso

Aston Martin

11º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Zealand Liam Lawson

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lance Stroll

Aston Martin

13º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain Carlos Sainz 

Williams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Oliver Bearman 

Haas

15º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nico Hulkenberg

Audi

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

18º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Albon

Williams

 

17º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Esteban Ocon

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20º

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sergio Pérez

Cadillac

19º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Valtteri Bottas

Cadillac

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

22º

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Arvid Lindblad (***)

Racing Bulls

21º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina Franco Colapinto (**)

Alpine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Isack Hadjar tenía 5 posiciones de penalización por cambios en el motor de combustión interna

**Franco Colapinto tenía 15 posiciones de penalización: 5 por su error en Bakú y 10 por cambios en el motor

***Arvid Lindblad tenía un acumulado de 30 posiciones de penalización por numerosos cambios en el motor

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Max Verstappen se ha llevado la pole position del GP de Bahrein en Malasia 2026, después de haber ganado en Sepang en 2017 (es su primera pole allí). Es la pole número 49 del holandés en Fórmula 1 y la primera de la temporada.

La crónica de la clasificación de Sepang:

A qué hora es la carrera del GP de Bahrein en Malasia de F1 en Sepang

  • Carrera del GP de Bahrein en Malasia de F1 2026 en Sepang: domingo 4 de octubre a las 09:00h de España, a las 15:00 h locales

Parrilla para el GP de Bahrein de F1 en Sepang por tiempos

Tiempos de la clasificación y parrilla de Sepang

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 12

1'35.130

   S 209.763
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 15

+0.298

1'35.428

 0.298 S 209.108
3 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 12

+0.428

1'35.558

 0.130 S 208.823
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 12

+0.501

1'35.631

 0.073 S 208.664
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 12

+0.536

1'35.666

 0.035 S 208.588
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 12

+0.627

1'35.757

 0.091 S 208.389
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 12

+0.632

1'35.762

 0.005 S 208.379
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 12

+0.741

1'35.871

 0.109 S 208.142
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 18

+2.080

1'37.210

 1.339 S 205.275
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 18

+2.543

1'37.673

 0.463 S 204.302
11 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 12

+1.893

1'37.023

   S 205.670
12 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 9

+2.090

1'37.220

 0.197 S 205.254
13 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 12

+2.397

1'37.527

 0.307 S 204.607
14 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 12

+2.436

1'37.566

 0.039 S 204.526
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 8

+2.049

1'37.179

   S 205.340
16 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 9

+2.753

1'37.883

 0.704 S 203.863
17 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 6

+2.840

1'37.970

 0.087 S 203.682
18 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 9

+2.850

1'37.980

 0.010 S 203.661
19 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 9

+3.103

1'38.233

 0.253 S 203.137
20 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+3.470

1'38.600

 0.367 S 202.381
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 6

+3.481

1'38.611

 0.011 S 202.358
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 6

+3.803

1'38.933

 0.322 S 201.700
Ver resultados

Dos historiales distintos: poles de F1 en Sepang... y en el GP de Bahrein

Al ser un gran premio que no se disputa en el país que lleva su nombre, hay que diferenciar entre pole position en Sepang, donde nadie logró más que Michael Schumacher y Lewis Hamilton con cinco cada uno, y el GP de Bahrein, donde Lewis Hamilton empata con Sebastian Vettel con tres poles cada uno, las mismas que tenía Max Verstappen hasta la de este 2026.

En Sepang, de esta parrilla y antes de la que ha logrado Verstappen en 2026, además de Hamilton también ha hecho poles allí Fernando Alonso, en 2003 y 2005.

En el GP de Bahrein (aunque no GP de Bahrein en Malasia, sino solo GP de Bahrein), además de Hamilton con tres y Verstappen con tres como GP de Bahrein y cuatro si contamos este GP de Bahrein en Maslasia, han hecho pole position Alonso en 2005, Bottas en 2017, Leclerc en 2019 y 2022 y Oscar Piastri el año pasado, en 2025.

Cómo ha quedado Fernando Alonso en la clasificación de F1 en Sepang: posición y fila de salida

Fernando Alonso saldrá 12º en la carrera de F1 en Sepang, tras clasificarse en esa posición al pasar a la Q2 y aprovechar que Colapinto y Lindblad, sancionados, no hicieron vuelta. Es la mejor posición de salida para Alonso en 2026, y compartirá la sexta fila de parrilla con Liam Lawson, que arranque 11º.

Cómo ha quedado Carlos Sainz en la clasificación de F1 en Sepang: posición y fila de salida

Carlos Sainz saldrá 13º el domingo en el GP de Bahrein en Malasia después de haber quedado así en la clasificación. Compartirá séptima fila de parrilla con Lance Stroll, que se clasificó 14º en su primera Q2 del año.

Cómo ha quedado Sergio Pérez en la clasificación de F1 en Sepang: posición y fila de salida

Sergio Pérez iniciará 20º en la carrera de F1 en Sepang, ya que se clasificó último, 22º, pero gana posición con Colapinto y Lindblad, penalizados. Pérez compartirá la penúltima fila de parrilla con su compañero Bottas, que se clasificó 21º pero saldrá 19º.

Cómo ha quedado Franco Colapinto en la clasificación de F1 en Sepang: posición y fila de salida

Franco Colapinto saldrá 21º (penúltimo) en la carrera de Sepang, cerrando la parrilla en la última fila que compartirá con Arvid Lindblad. Colapinto tenía cinco posiciones de sanción tras su error en Bakú y luego otras 10 por cambios en su motor, por lo que con 15 posiciones de penalización, aunque se clasificó 15º, estaba condenado a salir penúltimo, con Lindblad último porque el de Racing Bulls tenía un acumulado de 30 posiciones por cambio de más componentes en su motor. Alpine sacó a Colapinto solo una vuelta a la Q2 con neumáticos usados.

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