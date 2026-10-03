Cómo planea la FIA diferenciar los Rally1 y Rally2 en el WRC 2027

La FIA propone un cambio en el reglamento de los restrictores del turbo para garantizar que los nuevos coches Rally1 del Campeonato Mundial de Rallies (WRC) tengan una pequeña ventaja de potencia respecto a los Rally2 la próxima temporada.

El próximo año, el WRC se prepara para un cambio radical en su reglamento técnico, con la llegada de los completamente nuevos coches WRC27 y de los Rally2 equipados con el kit de actualización de 7.500 euros de la FIA, que competirán conjuntamente bajo una nueva categoría Rally1.

Toyota y los preparadores Project Rally One y RMC Motorsport competirán con coches WRC27 el próximo año, mientras que M-Sport ya ha confirmado que alineará un Rally2 Kit. Hyundai, Lancia y Skoda todavía no han confirmado sus planes para 2027, aunque las tres marcas disponen de coches Rally2 que podrían competir.

Los WRC27 y los Rally2 Kit están construidos bajo dos reglamentos técnicos diferentes, aunque se espera que ofrezcan niveles de rendimiento similares. Los Rally2 equipados con el kit de actualización pesarán 10 kilogramos menos que los nuevos WRC27.

Los Rally2 que no incorporen el kit de actualización de la FIA también podrán competir en el campeonato el próximo año, aunque lo harán dentro de una categoría separada Rally2/WRC2. Sin embargo, dada la proximidad de prestaciones entre los WRC27, los Rally2 Kit y los Rally2 convencionales, existía el temor de que un Rally2 pudiera superar regularmente a los nuevos coches de la categoría principal.

Rally2 kit Photo by: FIA

Para evitarlo, la FIA ha planteado un cambio reglamentario con el objetivo de diferenciar ambas categorías. En una mesa redonda con medios de comunicación a la que asistió Motorsport.com, el director técnico de la FIA, Xavier Mestelan Pinon, confirmó que los Rally1 y los Rally2 Kit contarán previsiblemente con una ventaja en el restrictor del turbo.

Los WRC27 y los Rally2 Kit podrán utilizar un restrictor de turbo de 33 mm, mientras que los Rally2 que no dispongan del kit de actualización tendrán que montar uno de 32 mm.

Se estima que este cambio podría generar una diferencia de hasta 15 CV entre ambas categorías, con los Rally2 ofreciendo una potencia de alrededor de 290 CV.

La propuesta de modificación del reglamento se someterá a votación en la próxima reunión del Consejo Mundial del Motor de la FIA, prevista para el 15 de octubre.