Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Verstappen explica su "extraño" accidente en la clasificación de Austria F1

Fórmula 1
GP de Austria
Verstappen explica su "extraño" accidente en la clasificación de Austria F1

Sainz, tras otra decepción en la clasificación de Austria: "No estamos bien en nada"

Fórmula 1
GP de Austria
Sainz, tras otra decepción en la clasificación de Austria: "No estamos bien en nada"

Así vivimos la carrera sprint de MotoGP en Assen (Países Bajos), con Live Timing

MotoGP
GP de Países Bajos
Así vivimos la carrera sprint de MotoGP en Assen (Países Bajos), con Live Timing

Bezzecchi: "Satisfecho al 50%; con mis sensaciones es lo mejor que pude hacer"

MotoGP
GP de Países Bajos
Bezzecchi: "Satisfecho al 50%; con mis sensaciones es lo mejor que pude hacer"

Alonso, pese a ser 21º: "Una sensación más positiva que en cualquier otra clasificación"

Fórmula 1
GP de Austria
Alonso, pese a ser 21º: "Una sensación más positiva que en cualquier otra clasificación"

Alex Márquez: "La pregunta es qué no me duele"

MotoGP
GP de Países Bajos
Alex Márquez: "La pregunta es qué no me duele"

Por qué la FIA no sancionó a Russell tras lograr la pole bajo bandera amarilla

Fórmula 1
GP de Austria
Por qué la FIA no sancionó a Russell tras lograr la pole bajo bandera amarilla

Martín: "He tenido problemas que espero que se solventen cambiando los neumáticos"

MotoGP
GP de Países Bajos
Martín: "He tenido problemas que espero que se solventen cambiando los neumáticos"
Declaraciones
Fórmula 1 GP de Austria

Verstappen explica su "extraño" accidente en la clasificación de Austria F1

Verstappen afirmó que su accidente en la clasificación, en la curva 9, antes del GP de Austria 2026 de la F1, se produjo de forma totalmente inesperada.

Filip Cleeren Ronald Vording
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing crash

El piloto de Red Bull, Max Verstappen, afirma que su coche "se salió de la pista de repente" al explicar un costoso accidente al final de la Q3 en la clasificación del GP de Austria.

En los últimos metros de su vuelta, Verstappen lo dio todo para seguir el ritmo de los Mercedes, que estaban siendo un poco más rápidos que él hasta ese momento. Sin embargo, perdió el control de la parte trasera de su RB22 en la curva 9 y terminó haciendo un trompo antes de impactar contra el muro.

Verstappen afirmó que era la primera vez durante el fin de semana que se enfrentaba a un problema en la curva 9, aunque su Red Bull también se estaba desestabilizado normalmente en la curva 6 al principio de cada vuelta.

"En esa vuelta, ya en la curva 6 tuve un deslizamiento muy extraño al entrar, porque es la segunda curva con mayor velocidad. Y luego, al llegar a la curva 9, en cuanto giré el volante, perdí el control", explicó.

"Me dio la sensación de que faltaba un poco de carga aerodinámica o de que tenía un fuerte sobreviraje. Ni siquiera había cambiado nada en el coche. Hay margen en algunos puntos, así que intentas apretar un poco más, pero al mismo tiempo sin pasarte de forma exagerada. Sin embargo, en cuanto giré el volante, se me fue de las manos por completo".

Te interesará:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Peter Fox / Getty Images

Verstappen cree que el accidente le costó dos posiciones en la parrilla de salida, pero, dados los bien conocidos problemas de Red Bull en las salidas, ya esperaba perder algunas posiciones el domingo de todos modos.

"Creo que, siendo realistas, podríamos haber sido terceros, que es un poco mejor que la quinta posición", dijo el holandés a Sky. "Pero, siendo realistas, creo que, aunque hubiéramos salido terceros, las salidas nos cuestan, así que probablemente habríamos retrocedido hasta la quinta posición; pero así son las cosas de momento".

Red Bull había llegado a Austria con un enorme paquete de mejoras, lo que parece haber supuesto un avance significativo para el equipo. Sin embargo, Verstappen se reserva su opinión hasta que el equipo pueda disponer de una muestra más amplia en un circuito como Silverstone la semana que viene.

"Creo que tenemos que esperar", afirmó. "Esta pista tiene una vuelta muy corta, ¿verdad? De hecho, había mucha gente muy cerca. Creo que aún hay algunas cosas que queremos entender del paquete: lo que ha funcionado bien y quizá algunas partes que no tanto, y a partir de ahí seguiremos trabajando".

Su compañero de equipo, Isack Hadjar, se clasificó octavo, a una décima y media de él y a medio segundo de George Russell, tras bloquear las ruedas delanteras en las curvas 1 y 3.

Apunta para mañana:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Peter Fox / Getty Images

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Sainz, tras otra decepción en la clasificación de Austria: "No estamos bien en nada"

Mejores comentarios
Más de
Filip Cleeren

Por qué la FIA no sancionó a Russell tras lograr la pole bajo bandera amarilla

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Por qué la FIA no sancionó a Russell tras lograr la pole bajo bandera amarilla

La FIA prohíbe los alerones de escape al estilo Ferrari para la F1 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
La FIA prohíbe los alerones de escape al estilo Ferrari para la F1 2027

Cuánto temen realmente los rivales de Ferrari los avances del Cavallino

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Cuánto temen realmente los rivales de Ferrari los avances del Cavallino
Más de
Max Verstappen

Así os contamos la clasificación del GP de Austria 2026 de la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Así os contamos la clasificación del GP de Austria 2026 de la F1

Pole de Russell por delante de Ferrari en Austria F1; KO de Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Pole de Russell por delante de Ferrari en Austria F1; KO de Verstappen

Parrilla del GP de Austria de F1: filas y posiciones de salida

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Parrilla del GP de Austria de F1: filas y posiciones de salida
Más de
Red Bull

A qué hora es la carrera de F1 en Austria y cómo verla en la tele

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
A qué hora es la carrera de F1 en Austria y cómo verla en la tele

Wolff cierra la puerta a Verstappen para 2027: quiere a los mismos pilotos en Mercedes F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Wolff cierra la puerta a Verstappen para 2027: quiere a los mismos pilotos en Mercedes F1

Red Bull confía en retener a Verstappen pese a los rumores de salida de Paul Monaghan

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Red Bull confía en retener a Verstappen pese a los rumores de salida de Paul Monaghan

Últimas noticias

Verstappen explica su "extraño" accidente en la clasificación de Austria F1

Fórmula 1
GP de Austria
Verstappen explica su "extraño" accidente en la clasificación de Austria F1

Sainz, tras otra decepción en la clasificación de Austria: "No estamos bien en nada"

Fórmula 1
GP de Austria
Sainz, tras otra decepción en la clasificación de Austria: "No estamos bien en nada"

Así vivimos la carrera sprint de MotoGP en Assen (Países Bajos), con Live Timing

MotoGP
GP de Países Bajos
Así vivimos la carrera sprint de MotoGP en Assen (Países Bajos), con Live Timing

Bezzecchi: "Satisfecho al 50%; con mis sensaciones es lo mejor que pude hacer"

MotoGP
GP de Países Bajos
Bezzecchi: "Satisfecho al 50%; con mis sensaciones es lo mejor que pude hacer"