Verstappen explica su "extraño" accidente en la clasificación de Austria F1

El piloto de Red Bull, Max Verstappen, afirma que su coche "se salió de la pista de repente" al explicar un costoso accidente al final de la Q3 en la clasificación del GP de Austria.

En los últimos metros de su vuelta, Verstappen lo dio todo para seguir el ritmo de los Mercedes, que estaban siendo un poco más rápidos que él hasta ese momento. Sin embargo, perdió el control de la parte trasera de su RB22 en la curva 9 y terminó haciendo un trompo antes de impactar contra el muro.

Verstappen afirmó que era la primera vez durante el fin de semana que se enfrentaba a un problema en la curva 9, aunque su Red Bull también se estaba desestabilizado normalmente en la curva 6 al principio de cada vuelta.

"En esa vuelta, ya en la curva 6 tuve un deslizamiento muy extraño al entrar, porque es la segunda curva con mayor velocidad. Y luego, al llegar a la curva 9, en cuanto giré el volante, perdí el control", explicó.

"Me dio la sensación de que faltaba un poco de carga aerodinámica o de que tenía un fuerte sobreviraje. Ni siquiera había cambiado nada en el coche. Hay margen en algunos puntos, así que intentas apretar un poco más, pero al mismo tiempo sin pasarte de forma exagerada. Sin embargo, en cuanto giré el volante, se me fue de las manos por completo".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Peter Fox / Getty Images

Verstappen cree que el accidente le costó dos posiciones en la parrilla de salida, pero, dados los bien conocidos problemas de Red Bull en las salidas, ya esperaba perder algunas posiciones el domingo de todos modos.

"Creo que, siendo realistas, podríamos haber sido terceros, que es un poco mejor que la quinta posición", dijo el holandés a Sky. "Pero, siendo realistas, creo que, aunque hubiéramos salido terceros, las salidas nos cuestan, así que probablemente habríamos retrocedido hasta la quinta posición; pero así son las cosas de momento".

Red Bull había llegado a Austria con un enorme paquete de mejoras, lo que parece haber supuesto un avance significativo para el equipo. Sin embargo, Verstappen se reserva su opinión hasta que el equipo pueda disponer de una muestra más amplia en un circuito como Silverstone la semana que viene.

"Creo que tenemos que esperar", afirmó. "Esta pista tiene una vuelta muy corta, ¿verdad? De hecho, había mucha gente muy cerca. Creo que aún hay algunas cosas que queremos entender del paquete: lo que ha funcionado bien y quizá algunas partes que no tanto, y a partir de ahí seguiremos trabajando".

Su compañero de equipo, Isack Hadjar, se clasificó octavo, a una décima y media de él y a medio segundo de George Russell, tras bloquear las ruedas delanteras en las curvas 1 y 3.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Peter Fox / Getty Images