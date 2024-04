El recuerdo de aquel sorprendente debut de Verstappen en F1, en Japón

En 2014, un recién llegado Max Verstappen disputó por primera vez una sesión de un fin de semana de gran premio en los entrenamientos libres del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Su estreno en la FP1 con Toro Rosso presagiaba la relación especial que el piloto crearía con ese país.

El tricampeón del mundo no solo ha ganado tres títulos con motores de la marca nipona Honda, sino que también ganó su segundo campeonato de pilotos en Suzuka en 2022, en medio de la confusión sobre el número de puntos otorgados en una carrera afectada por la lluvia.

Pero la historia comenzó realmente en agosto de 2014, cuando en la televisión Servus de Red Bull Racing se anunció que un tímido Verstappen de 16 años -con las manos en los bolsillos, vestido de forma un tanto incómoda con un atuendo austriaco que le hizo llevar Red Bull- sería piloto titular de Toro Rosso para 2015.

El bombazo provocó rápidas críticas de analistas y competidores de todo el paddock.

"Casi todo el mundo nos tachó de locos y nos echaron en cara todo tipo de cosas", dijo Marko, asesor de Red Bull, a Motorsport.com. "La FIA fue incluso lo suficientemente estúpida como para cambiar todo el sistema de licencias para que nadie pudiera volver a debutar tan joven".

Para Marko, sin embargo, tras la temporada 2014 de Fórmula 3 y más concretamente tras el fin de semana de Norisring, estaba claro que merecía la pena arriesgarse con Verstappen.

El austriaco fue uno de los que presenció de cerca las hazañas de Verstappen en un empapado circuito urbano alemán e inmediatamente supo que tenía que hacerse con los servicios del holandés a toda costa.

"Después de lo que vi en Norisring, no pensé que la edad fuera relevante en absoluto. Normalmente hablo con un piloto joven entre 20 y 30 minutos para hacerme una idea de su personalidad y de la estructura que le rodea. Pero con Max estuve una hora y media en Graz. Mi conclusión de esa conversación fue: 'ahí hay un cuerpo muy joven, pero alguien que mentalmente es al menos tres o cinco años más maduro".

Max Verstappen, Toro Rosso

También fue una conclusión a la que llegó Toto Wolff, de Mercedes. Ambas marcas pujaban por hacerse con los servicios de Verstappen, pero Mercedes no podía garantizarle un paso directo a un asiento de F1, algo que sí podía hacer Red Bull gracias a su equipo junior Toro Rosso.

Eso facilitó la elección a la trinidad que formaban en ese momento Verstappen, su padre Jos y su mánager Raymond Vermeulen. Se firmaron los papales y se planificó la presentación, mientras que el programa de preparación intensiva de Verstappen comenzó con test privados en Rockingham y Adria, cuando todavía tenía 16 años.

Lejos de los focos, Verstappen progresaba lo suficiente como para plantarse ante bautismo de fuego delante del mundo entero. Con 17 años y tres días, Verstappen se estrenaría en una sesión de entrenamientos libres, el 3 de octubre de 2014 en Suzuka.

"Celebramos a conciencia esa primera práctica en Japón como una especie de prueba definitiva para Max", explicó Marko.

"Ese es uno de los circuitos más duros de todo el calendario para los jóvenes pilotos y nos dio una buena oportunidad para ver cómo Max se comportaría en condiciones difíciles".

En un fin de semana trágicamente ensombrecido por el fatal accidente de Jules Bianchi, Verstappen gestionó su participación en la FP1 con aplomo. Sin embargo, quizás su Toro Rosso lo hizo menos, ya que Verstappen tuvo que dar por terminada su sesión antes de tiempo.

"Recuerdo bien que al final de esa sesión salían llamas de mi coche, así que todo salió bien", recordaba Verstappen bromeando.

Max Verstappen, Scuderia Toro Rosso, entrenamientos del GP de Japón

"Pero no, no es broma: había sido una buena sesión. Puede que no fuera fácil estrenarme en la F1 directamente en Suzuka, pero Red Bull tenía muchas ganas de que empezara allí".

"Recuerdo muy bien cuando salí por primera vez, me sorprendió la potencia que tenía de repente. Fue un shock para mi sistema, todo era mucho más feroz de lo que estaba acostumbrado".

"Al principio fue bastante abrumador, pero pronto fue bien. Tampoco corrí riesgos, se trataba únicamente de entender el coche. Obviamente, aún no tenía experiencia, así que se trataba principalmente de aprender cómo se sentiría un coche de F1."

Verstappen respaldó su actuación en Japón con otra sólida FP1 en Interlagos, donde llamó la atención con una gran 'salvada' después de perder el control del STR09.

La forma en que afrontó ese incidente es algo que Graham Watson, entonces director del equipo Toro Rosso, todavía recuerda perfectamente.

"Max no es arrogante, pero, como su padre, rebosa confianza en sí mismo", reflexiona Watson.

"Lo vi por primera vez en Brasil, cuando tuvo un gran susto durante los entrenamientos y casi se estrella. Normalmente un piloto joven se altera un poco en ese momento, pero Max fue capaz de mantener el coche bajo control y una vuelta más tarde marcó su mejor tiempo".

"Tenemos que recordar que Max pilotaba el que era nuestro coche para el fin de semana. Si hubiera tenido un accidente grave, habríamos tenido un problema con los pilotos titulares, pero incluso a esa edad, nunca pensé: 'Oh, Dios mío, vuelve a subirse al coche y va irremediablemente mal'".

"Es difícil expresar con palabras lo que sentí exactamente, pero desde ese momento supe que Max iba a ser especial".

También lo sabía Marko, que dijo en aquel momento: "Max es un talento excepcional que aparece una vez cada década".

Max Verstappen, Toro Rosso STR9 Renault

"Desde los cuatro años conduce profesionalmente, así que a pesar de su juventud ya tiene bastante experiencia. No estamos jugando a la ruleta rusa dejándole debutar tan pronto".

"Sabemos exactamente lo que hacemos y el éxito nos dará la razón".

Una década después no hace falta decir que las predicciones de Marko se hicieron realidad, e incluso que se quedaron cortas.

Verstappen figura como el piloto más joven en puntuar en la F1, el piloto más joven en ganar carreras, y es tercero en la lista histórica de número de victorias. Tiene tres mundiales y seguramente en 2024 se haga con el cuarto.

Mirando hacia atrás y recordando el piloto que era de niño en 2014, Verstappen no siente que haya cambiado tanto.

"No creo que sea necesariamente mucho más rápido que hace unos años. También sería muy extraño encontrar dos o tres décimas por vuelta en esta etapa de tu carrera", dijo.

"Pero como has experimentado muchas cosas antes, gestionas mejor las situaciones cuando vuelves a meterte en ellas. Sabes mejor cómo formar un fin de semana de carrera y estás más relajado en muchas cosas".

"Al principio, todo es nuevo, la experiencia te hace más completo".

Diez años después de su bautismo espectacular, Verstappen es uno de los favoritos para conseguir una tercera victoria consecutiva este fin de semana en el GP de Japón, en Suzua, el lugar donde comenzó su andadura en la F1.