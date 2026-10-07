Krack no da la razón a Alonso tras su enfado con la FIA en Sepang: "Era lo correcto"

Fernando Alonso llevaba toda la temporada viendo cómo un Aston Martin se detenía y desaparecía de una carrera sin que el mundo dejase de girar. Por eso, cuando en Sepang varios coches sufrieron problemas, algunos llegaron a quedarse prácticamente parados y, cuarenta minutos después, reaparecieron exactamente donde debían estar para tomar la salida, al español le costó encontrar la lógica.

"100%" injusto, dijo. Mike Krack, sin embargo, lo vio de otra manera.

El responsable en pista de Aston Martin no niega que aquello fuese caótico. Tampoco que la situación merezca una revisión después del fallo de software que afectó a varios monoplazas durante el procedimiento previo a la salida. Pero, a diferencia de Alonso, cree que la FIA terminó escogiendo la solución correcta.

"Es un tema difícil. Creo que realmente era lo único que la FIA podía hacer en ese momento", explicó Krack después de la carrera.

El matiz en el que se apoya su razonamiento es importante: la carrera todavía no había comenzado.

"Era la vuelta de formación. La carrera no había empezado y abortaron [el procedimiento]. Obviamente, creo que tenemos que revisarlo".

Ahí está precisamente el punto en el que Alonso discrepó tras bajarse del coche.

El asturiano consideraba que los monoplazas que habían quedado detenidos durante aquella secuencia debían haber sido retirados, como ocurre normalmente cuando un coche abandona. Alonso recordó que ha sufrido numerosos abandonos durante 2026 sin que eso provocase una neutralización semejante e incluso señaló directamente lo ocurrido con Lewis Hamilton.

"Cuando yo abandono no se para la carrera", vino a resumir su crítica después de un inicio que calificó de extraño.

Alonso argumentó además que, si los coches estaban en una posición segura y podían ser apartados apenas unos metros por los comisarios, deberían haber quedado fuera de carrera. Su visión era sencilla: habían fallado durante el procedimiento y quienes consiguieron mantener sus coches funcionando no debían perder esa ventaja.

Krack entiende el caos, pero defiende a la FIA

Krack tampoco trató de presentar lo sucedido como un procedimiento impecable. "Fue un poco caótico, creo que para todos. Nadie sabía realmente qué estaba pasando", admitió.

La FIA terminó identificando un fallo de software relacionado con las particulares condiciones de baja velocidad, poco agarre y gestión energética de las nuevas unidades de potencia de 2026. Durante la interrupción se modificaron parámetros antes de volver a intentar la salida, y el organismo anunció posteriormente que investigaría en profundidad lo sucedido.

Pero para Krack hay una diferencia entre criticar cómo se llegó hasta allí y juzgar qué debía hacerse una vez el problema ya había dejado el orden completamente alterado.

"Al final del día, si te alejas un poco y miras la situación en conjunto, creo que fue lo correcto".

Así, Aston Martin acabó Sepang con dos lecturas distintas de una misma escena. Alonso miró el episodio desde el principio más básico de una carrera: si tu coche falla y el mío no, yo debería beneficiarme. Krack lo hizo desde el procedimiento: si la carrera todavía no había empezado y un problema extraordinario había desordenado artificialmente la parrilla, devolver a todos al punto de partida era la salida menos mala.

Y probablemente ahí esté la mejor definición de lo ocurrido en Sepang: una situación tan extraña que hasta dentro del mismo garaje podían existir dos respuestas razonables y completamente opuestas.