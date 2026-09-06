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Todos los pilotos que han ganado carreras en F1 y número de victorias

Lewis Hamilton es el piloto con más triunfos en la historia de la Fórmula 1 pero... ¿qué otros nombres se han escrito como ganadores de al menos un gran premio? Mira.

Jose Carlos de Celis Federico Faturos
Editado:
Lando Norris, McLaren

Nadie podrá quitarle jamás a Giuseppe Farina el honor de haber sido el primer ganador en la historia de la Fórmula 1, ni a Lewis Hamilton el de haber vencido en la carrera número 1.000 (y el de ser el piloto con más triunfos en la historia, claro), pero además de ellos hubo otros 116 pilotos que se hicieron con un lugar en los libros dorados como ganadores en el Gran Circo.

De las más 1.000 carreras disputadas en la historia, casi un tercio las ganaron entre los seis pilotos que encabezan la lista de ganadores: Lewis Hamilton (106), Michael Schumacher (91), Max Verstappen (71), Sebastian Vettel (53), Alain Prost (51) y Ayrton Senna (41).

Antes de disfrutar de esta galería, queda una pregunta en el aire: ¿quién será el próximo piloto en añadir su nombre a la lista de quienes ganaron al menos una carrera de F1? En este inicio de 2026 se ha añadido a la lista el joven Andrea Kimi Antonelli, quién además ya suma 7 victorias.

Y otras dudas... ¿dónde quedará el récord de victorias de Hamilton? ¿Hasta dónde llegará Verstappen? El holandés ya está en el top 3 histórico y recortando distancias.

Todos los pilotos que han ganado carreras en Fórmula 1

Lewis Hamilton - 106 victorias
Pasa las imágenes y mira
Michael Schumacher - 91 victorias
Max Verstappen - 70 victorias
Sebastian Vettel - 53 victorias
Alain Prost - 51 victorias
Ayrton Senna - 41 victorias
Fernando Alonso - 32 victorias
Nigel Mansell - 31 victorias
Jackie Stewart - 27 victorias
Jim Clark - 25 victorias
Niki Lauda - 25 victorias
Juan Manuel Fangio - 24 victorias
Nelson Piquet - 23 victorias
Nico Rosberg - 23 victorias
Damon Hill - 22 victorias
Kimi Raikkonen - 21 victorias
Mika Hakkinen - 20 victorias
Stirling Moss - 16 victorias
Jenson Button - 15 victorias
Graham Hill - 14 victorias
Jack Brabham - 14 victorias
Emerson Fittipaldi - 14 victorias
Alberto Ascari - 13 victorias
David Coulthard - 13 victorias
Lando Norris - 13 victorias
Mario Andretti - 12 victorias
Carlos Reutemann - 12 victorias
Alan Jones - 12 victorias
Jacques Villeneuve - 11 victorias
Felipe Massa - 11 victorias
Rubens Barrichello - 11 victorias
James Hunt - 10 victorias
Ronnie Peterson - 10 victorias
Jody Scheckter - 10 victorias
Gerhard Berger - 10 victorias
Valtteri Bottas - 10 victorias
Mark Webber - 9 victorias
Oscar Piastri - 9 victorias
Charles Leclerc - 9 victorias
Jacky Ickx - 8 victorias
Daniel Ricciardo - 8 victorias
Denny Hulme - 8 victorias
René Arnoux - 7 victorias
Juan Pablo Montoya - 7 victorias
George Russell - 7 victorias
Andrea Kimi Antonelli - 7 victorias
Tony Brooks - 6 victorias
John Surtees - 6 victorias
Jochen Rindt - 6 victorias
Gilles Villeneuve - 6 victorias
Jacques Laffite - 6 victorias
Ricardo Patrese - 6 victorias
Sergio Pérez - 6 victorias
Ralf Schumacher - 6 victorias
Giuseppe Farina - 5 victorias
Clay Regazzoni - 5 victorias
John Watson - 5 victorias
Michele Alboreto - 5 victorias
Keke Rosberg - 5 victorias
Dan Gurney - 4 victorias
Bruce McLaren - 4 victorias
Eddie Irvine - 4 victorias
Carlos Sainz - 4 victorias
Mike Hawthorn - 3 victorias
Peter Collins - 3 victorias
Phil Hill - 3 victorias
Didier Pironi - 3 victorias
Thierry Boutsen - 3 victorias
Heinz-Harald Frentzen - 3 victorias
Johnny Herbert - 3 victorias
Giancarlo Fisichella - 3 victorias
Bill Vukovich - 2 victorias
Jose Froilán González - 2 victorias
Maurice Trintignant - 2 victorias
Wolfgang Von Trips - 2 victorias
Pedro Rodríguez - 2 victorias
Jo Siffert - 2 victorias
Peter Revson - 2 victorias
Patrick Depailler - 2 victorias
Jean-Pierre Jabouille - 2 victorias
Patrick Tambay - 2 victorias
Elio De Angelis - 2 victorias
Johnnie Parsons - 1 victoria
Lee Wallard - 1 victoria
Luigi Fagioli - 1 victoria
Piero Taruffi - 1 victoria
Troy Ruttman - 1 victoria
Bob Sweikert - 1 victoria
Luigi Musso - 1 victoria
Pat Flaherty - 1 victoria
Sam Hanks - 1 victoria
Jimmy Bryan - 1 victoria
Rodger Ward - 1 victoria
Jo Bonnier - 1 victoria
Jim Rathmann - 1 victoria
Giancarlo Baghetti - 1 victoria
Innes Ireland - 1 victoria
Lorenzo Bandini - 1 victoria
Richie Ginther - 1 victoria
Ludovico Scarfiotti - 1 victoria
Peter Gethin - 1 victoria
François Cevert - 1 victoria
Jean-Pierre Beltoise - 1 victoria
Carlos Pace - 1 victoria
Jochen Mass - 1 victoria
Vittorio Brambilla - 1 victoria
Gunnar Nilsson - 1 victoria
Alessandro Nannini - 1 victoria
Jean Alesi - 1 victoria
Olivier Panis - 1 victoria
Jarno Trulli - 1 victoria
Robert Kubica - 1 victoria
Heikki Kovalainen - 1 victoria
Pastor Maldonado - 1 victoria
Pierre Gasly - 1 victoria
Esteban Ocon - 1 victoria
116
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Todos los pilotos con victorias en Fórmula 1

  Piloto con victoria Número de victorias
1 Lewis Hamilton 106
2 Michael Schumacher 91
3 Max Verstappen
 71
4 Sebastian Vettel 53
5 Alain Prost 51
6 Ayrton Senna
 41
7 Fernando Alonso 32
8 Nigel Mansell 31
9 Jackie Stewart 27
10 Jim Clark 25
11 Niki Lauda 25
12 Juan Manuel Fangio 24
13 Nelson Piquet 23
14 Nico Rosberg 23
15 Damon Hill 22
16 Kimi Raikkonen 21
17 Mika Hakkinen 20
18 Stirling Moss 16
19 Jenson Button 15
20 Graham Hill 14
21 Jack Brabham 14
22 Emerson Fittipaldi 14
23 Alberto Ascari 13
24 David Coulthard 13
25 Lando Norris 13
26 Mario Andretti 12
27 Carlos Reutemann 12
28 Alan Jones 12
29 Jacques Villeneuve 11
30 Felipe Massa 11
31 Rubens Barrichello 11
32 James Hunt 10
33 Ronnie Petterson 10
34 Jody Scheckter 10
35 Gerhard Berger 10
36 Valtteri Bottas 10
37 Mark Webber 9
38 Oscar Piastri 9
39 Charles Leclerc 8
40 Denny Hulme 8
41 Daniel Ricciardo 8
42 Jacky Icxk 8
43 René Arnoux 7
44 Juan Pablo Montoya 7
45 George Russell 7
46 Andrea Kimi Antonelli 7
47 Tony Brooks 6
48 John Surtees 6
49 Jochen Rindt 6
50 Gilles Villeneuve 6
51 Jacques Laffite 6
52 Riccardo Patrese 6
53 Ralf Schumacher 6
54 Sergio Pérez 6
55 Keke Rosberg 5
56 Giuseppe Farina 5
57 Clay Regazzoni 5
58 John Watson 5
59 Michele Alboreto 5
60 Dan Gurney 4
61 Bruce McLaren 4
62 Eddie Irvine 4
63 Carlos Sainz 4
64 Mike Hawthorn 3
65 Peter Collins 3
66 Phil Hill 3
67 Didier Pironi 3
68 Thierry Boutsen 3
69 Heinz-Harald Frentzen 3
70 Johnny Herbert 3
71 Giancarlo Fisichella 3
72 Bill Vukovich 2
73 Jose-Froilán González 2
74 Maurice Trintignant 2
75 von Wolfgang von Trips 2
76 Pedro Rodríguez 2
77 Jo Siffert 2
78 Peter Revson 2
79 Patrick Depailler 2
80 Jean-Pierre Jabouille 2
81 Patrick Tambay 2
82 Elio de Angelis 2
83 Johnnie Parsons 1
84 Lee Wallard 1
85 Luigi Fagioli 1
86 Piero Taruff 1
87 Troy Ruttman 1
88 Bob Sweikert 1
89 Luigi Musso 1
90 Pat Flaherty 1
91 Sam Hanks 1
92 Jimmy Bryan 1
93 Rodger Ward 1
94 Jo Bonnier 1
95 Jim Rathmann 1
96 Giancarlo Baghetti 1
97 Innes Ireland 1
98 Lorenzo Bandini 1
98 Richie Ginther 1
100 Ludovico Scarfiotti 1
101 Peter Gethin 1
102 François Cevert 1
103 Jean-Pierre Beltoise 1
104 Carlos Pace 1
105 Jochen Mass 1
106 Vittorio Brambilla 1
107  Gunnar Nilsson 1
108 Alessandro Nannini 1
109 Jean Alesi 1
110 Olivier Panis 1
111 Jarno Trulli 1
112 Robert Kubica 1
113 Heikki Kovalainen 1
114 Pastor Maldonado 1
115 Pierre Gasly 1
116 Esteban Ocon 1

¿Quiénes son los pilotos con más victorias en la Fórmula 1 actual?

De la parrilla actual de F1, solo cuatro han ganado más de 10 grandes premios: Lewis Hamilton (106), Fernando Alonso (32), Max Verstappen (71) y Lando Norris (13) y quienes buscan aumentar sus estadísticas en los años venideros son Valtteri Bottas (10), Charles Leclerc (9), Oscar Piastri (9), George Russell (7), el último que se unió a la lista, Andrea Kimi Antonelli (7) , Checo Pérez que ha vuelto en 2026 con Cadillac (lleva 6) y Carlos Sainz (4).

Curiosamente, y aunque la victoria es el bien más preciado en la Fórmula 1 (quitando, obviamente, ganar un mundial), hay más pilotos con triunfos (116) que con pole position (108). Por su parte, hasta 219 sumaron podios.

Relacionado:

Hay que recordar que durante los primeros años del mundial, las 500 Millas de Indianápolis eran una prueba válida para el campeonato de F1, pero se trataba de una carrera que no disputaban pilotos europeos, solo estadounidenses, por lo que algunos de los nombres que aparecen con un solo triunfo no te sonarán mucho.

¿Quién es es el piloto con más victorias en la historia de la F1?

Lewis Hamilton tiene el récord histórico con 106 victorias en F1, siendo además el único que ha superado las 100. El récord anterior lo tenía Michael Schumacher, con 91, pero Hamilton le superó en 2020.

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