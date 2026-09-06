Todos los pilotos que han ganado carreras en F1 y número de victorias
Lewis Hamilton es el piloto con más triunfos en la historia de la Fórmula 1 pero... ¿qué otros nombres se han escrito como ganadores de al menos un gran premio? Mira.
Nadie podrá quitarle jamás a Giuseppe Farina el honor de haber sido el primer ganador en la historia de la Fórmula 1, ni a Lewis Hamilton el de haber vencido en la carrera número 1.000 (y el de ser el piloto con más triunfos en la historia, claro), pero además de ellos hubo otros 116 pilotos que se hicieron con un lugar en los libros dorados como ganadores en el Gran Circo.
De las más 1.000 carreras disputadas en la historia, casi un tercio las ganaron entre los seis pilotos que encabezan la lista de ganadores: Lewis Hamilton (106), Michael Schumacher (91), Max Verstappen (71), Sebastian Vettel (53), Alain Prost (51) y Ayrton Senna (41).
Antes de disfrutar de esta galería, queda una pregunta en el aire: ¿quién será el próximo piloto en añadir su nombre a la lista de quienes ganaron al menos una carrera de F1? En este inicio de 2026 se ha añadido a la lista el joven Andrea Kimi Antonelli, quién además ya suma 7 victorias.
Y otras dudas... ¿dónde quedará el récord de victorias de Hamilton? ¿Hasta dónde llegará Verstappen? El holandés ya está en el top 3 histórico y recortando distancias.
Todos los pilotos que han ganado carreras en Fórmula 1
Todos los pilotos con victorias en Fórmula 1
|Piloto con victoria
|Número de victorias
|1
|Lewis Hamilton
|106
|2
|Michael Schumacher
|91
|3
|Max Verstappen
|71
|4
|Sebastian Vettel
|53
|5
|Alain Prost
|51
|6
|Ayrton Senna
|41
|7
|Fernando Alonso
|32
|8
|Nigel Mansell
|31
|9
|Jackie Stewart
|27
|10
|Jim Clark
|25
|11
|Niki Lauda
|25
|12
|Juan Manuel Fangio
|24
|13
|Nelson Piquet
|23
|14
|Nico Rosberg
|23
|15
|Damon Hill
|22
|16
|Kimi Raikkonen
|21
|17
|Mika Hakkinen
|20
|18
|Stirling Moss
|16
|19
|Jenson Button
|15
|20
|Graham Hill
|14
|21
|Jack Brabham
|14
|22
|Emerson Fittipaldi
|14
|23
|Alberto Ascari
|13
|24
|David Coulthard
|13
|25
|Lando Norris
|13
|26
|Mario Andretti
|12
|27
|Carlos Reutemann
|12
|28
|Alan Jones
|12
|29
|Jacques Villeneuve
|11
|30
|Felipe Massa
|11
|31
|Rubens Barrichello
|11
|32
|James Hunt
|10
|33
|Ronnie Petterson
|10
|34
|Jody Scheckter
|10
|35
|Gerhard Berger
|10
|36
|Valtteri Bottas
|10
|37
|Mark Webber
|9
|38
|Oscar Piastri
|9
|39
|Charles Leclerc
|8
|40
|Denny Hulme
|8
|41
|Daniel Ricciardo
|8
|42
|Jacky Icxk
|8
|43
|René Arnoux
|7
|44
|Juan Pablo Montoya
|7
|45
|George Russell
|7
|46
|Andrea Kimi Antonelli
|7
|47
|Tony Brooks
|6
|48
|John Surtees
|6
|49
|Jochen Rindt
|6
|50
|Gilles Villeneuve
|6
|51
|Jacques Laffite
|6
|52
|Riccardo Patrese
|6
|53
|Ralf Schumacher
|6
|54
|Sergio Pérez
|6
|55
|Keke Rosberg
|5
|56
|Giuseppe Farina
|5
|57
|Clay Regazzoni
|5
|58
|John Watson
|5
|59
|Michele Alboreto
|5
|60
|Dan Gurney
|4
|61
|Bruce McLaren
|4
|62
|Eddie Irvine
|4
|63
|Carlos Sainz
|4
|64
|Mike Hawthorn
|3
|65
|Peter Collins
|3
|66
|Phil Hill
|3
|67
|Didier Pironi
|3
|68
|Thierry Boutsen
|3
|69
|Heinz-Harald Frentzen
|3
|70
|Johnny Herbert
|3
|71
|Giancarlo Fisichella
|3
|72
|Bill Vukovich
|2
|73
|Jose-Froilán González
|2
|74
|Maurice Trintignant
|2
|75
|von Wolfgang von Trips
|2
|76
|Pedro Rodríguez
|2
|77
|Jo Siffert
|2
|78
|Peter Revson
|2
|79
|Patrick Depailler
|2
|80
|Jean-Pierre Jabouille
|2
|81
|Patrick Tambay
|2
|82
|Elio de Angelis
|2
|83
|Johnnie Parsons
|1
|84
|Lee Wallard
|1
|85
|Luigi Fagioli
|1
|86
|Piero Taruff
|1
|87
|Troy Ruttman
|1
|88
|Bob Sweikert
|1
|89
|Luigi Musso
|1
|90
|Pat Flaherty
|1
|91
|Sam Hanks
|1
|92
|Jimmy Bryan
|1
|93
|Rodger Ward
|1
|94
|Jo Bonnier
|1
|95
|Jim Rathmann
|1
|96
|Giancarlo Baghetti
|1
|97
|Innes Ireland
|1
|98
|Lorenzo Bandini
|1
|98
|Richie Ginther
|1
|100
|Ludovico Scarfiotti
|1
|101
|Peter Gethin
|1
|102
|François Cevert
|1
|103
|Jean-Pierre Beltoise
|1
|104
|Carlos Pace
|1
|105
|Jochen Mass
|1
|106
|Vittorio Brambilla
|1
|107
|Gunnar Nilsson
|1
|108
|Alessandro Nannini
|1
|109
|Jean Alesi
|1
|110
|Olivier Panis
|1
|111
|Jarno Trulli
|1
|112
|Robert Kubica
|1
|113
|Heikki Kovalainen
|1
|114
|Pastor Maldonado
|1
|115
|Pierre Gasly
|1
|116
|Esteban Ocon
|1
¿Quiénes son los pilotos con más victorias en la Fórmula 1 actual?
De la parrilla actual de F1, solo cuatro han ganado más de 10 grandes premios: Lewis Hamilton (106), Fernando Alonso (32), Max Verstappen (71) y Lando Norris (13) y quienes buscan aumentar sus estadísticas en los años venideros son Valtteri Bottas (10), Charles Leclerc (9), Oscar Piastri (9), George Russell (7), el último que se unió a la lista, Andrea Kimi Antonelli (7) , Checo Pérez que ha vuelto en 2026 con Cadillac (lleva 6) y Carlos Sainz (4).
Curiosamente, y aunque la victoria es el bien más preciado en la Fórmula 1 (quitando, obviamente, ganar un mundial), hay más pilotos con triunfos (116) que con pole position (108). Por su parte, hasta 219 sumaron podios.
Hay que recordar que durante los primeros años del mundial, las 500 Millas de Indianápolis eran una prueba válida para el campeonato de F1, pero se trataba de una carrera que no disputaban pilotos europeos, solo estadounidenses, por lo que algunos de los nombres que aparecen con un solo triunfo no te sonarán mucho.
¿Quién es es el piloto con más victorias en la historia de la F1?
Lewis Hamilton tiene el récord histórico con 106 victorias en F1, siendo además el único que ha superado las 100. El récord anterior lo tenía Michael Schumacher, con 91, pero Hamilton le superó en 2020.
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