Horarios de Moto2 y Moto3 en Indonesia 2026: cuándo son las carreras y cómo verlas

La gira asiática continúa y Mandalika puede dejar dos imágenes de campeonato completamente diferentes. Mientras Máximo Quiles llega a Indonesia con su segunda oportunidad para proclamarse campeón del mundo de Moto3, en Moto2 ocurre exactamente lo contrario: el Mundial se ha comprimido hasta dejar a Manu González e Izan Guevara separados por apenas 10,5 puntos. Y para verlo habrá que volver a poner el despertador.

Después de la visita a Japón, Moto2 y Moto3 afrontan este fin de semana, del 9 al 11 de octubre, el Gran Premio de Indonesia en el circuito de Mandalika. Los horarios serán algo más llevaderos que en Motegi, aunque las sesiones matinales obligarán a madrugar bastante desde España.

Quiles aterriza en Lombok con 326 puntos y 127 de ventaja sobre David Almansa, por lo que puede cerrar matemáticamente el campeonato este mismo domingo. En Moto2, en cambio, la victoria de Guevara en Japón y el cero de González por sus problemas antes de la salida redujeron de 35,5 a solo 10,5 puntos la diferencia entre los dos españoles.

Horarios de Moto2 y Moto3 en el GP de Indonesia 2026

Todos los horarios que aparecen a continuación corresponden a la hora peninsular española.

Día Categoría Sesión Horario Viernes 9 de octubre Moto3 FP1 03:00h - 03:35h Viernes 9 de octubre Moto2 FP1 03:50h - 04:30h Viernes 9 de octubre Moto3 Práctica 07:15h - 07:50h Viernes 9 de octubre Moto2 Práctica 08:05h - 08:45h Sábado 10 de octubre Moto3 FP2 02:40h - 03:10h Sábado 10 de octubre Moto2 FP2 03:25h - 03:55h Sábado 10 de octubre Moto3 Q1 06:45h Sábado 10 de octubre Moto3 Q2 07:10h Sábado 10 de octubre Moto2 Q1 07:40h Sábado 10 de octubre Moto2 Q2 08:05h Domingo 11 de octubre Moto3 Carrera 06:00h Domingo 11 de octubre Moto2 Carrera 07:15h

El viernes será el día más exigente para quienes quieran seguir absolutamente todo. Moto3 abrirá la pista a las 03:00 horas de la madrugada española, y Moto2 tomará el relevo a las 03:50h. Después habrá unas horas de margen antes de las sesiones decisivas de Práctica: Moto3 rodará desde las 07:15h y Moto2 desde las 08:05h.

La madrugada volverá a ser protagonista el sábado. Los Libres 2 empezarán todavía antes, a las 02:40h para Moto3 y a las 03:25h para Moto2, aunque la clasificación tendrá ya un horario bastante más agradecido. La Q1 de Moto3 arrancará a las 06:45h y la Q2 a las 07:10h, mientras que Moto2 disputará su Q1 a las 07:40h y la Q2 a las 08:05h. La programación oficial local fija estas sesiones a partir de las 11:45h y las 12:40h de Indonesia, respectivamente.

Y el domingo tocará madrugar, aunque sin necesidad de trasnochar. La carrera de Moto3 empezará a las 06:00 horas en España, mientras que la de Moto2 será a las 07:15h. Dos carreras consecutivas y, viendo cómo llegan ambos campeonatos, dos pruebas con mucho más en juego que una simple victoria.

A qué hora es la carrera de Moto3 en Indonesia

La carrera de Moto3 del Gran Premio de Indonesia 2026 será el domingo 11 de octubre a las 06:00 horas de la mañana en España, las 12:00 del mediodía en Mandalika.

Será una carrera especialmente importante para Máximo Quiles. El piloto español llega con 326 puntos frente a los 199 de David Almansa y una ventaja de 127 puntos. Con 125 puntos disponibles después de Indonesia, a Quiles le basta con conservar al menos esa renta al acabar la carrera para proclamarse campeón del mundo.

De hecho, la cuenta más sencilla es también la más contundente: si Quiles gana en Mandalika, será campeón independientemente de lo que haga Almansa.

A qué hora es la carrera de Moto2 en Indonesia

La carrera de Moto2 será justo después, el domingo 11 de octubre a las 07:15 horas de España, las 13:15 locales.

Y si Moto3 puede coronar ya a su campeón, Moto2 está en plena ebullición. Manu González llegó a Japón con 35,5 puntos sobre Izan Guevara, pero un problema técnico antes de la salida le obligó a partir desde el pit lane y acabó fuera de los puntos. Guevara no desaprovechó el regalo: ganó en Motegi y redujo la diferencia hasta únicamente 10,5 puntos.

Mandalika será, por tanto, otro capítulo de una pelea que ha cambiado completamente de aspecto en apenas unas semanas.

Cómo ver Moto2 y Moto3 en Indonesia por televisión en España

Todas las sesiones del Gran Premio de Indonesia de Moto2 y Moto3 podrán verse en directo en España a través de DAZN, que posee los derechos de MotoGP en nuestro país y retransmite los entrenamientos, prácticas, clasificaciones y carreras de las tres categorías. MotoGP y DAZN renovaron además su acuerdo para España hasta 2030.

Los contenidos de DAZN también pueden verse a través de las plataformas que incluyen sus canales dentro de sus paquetes, como Movistar Plus+, donde está disponible el canal DAZN MotoGP.

Otra alternativa es el VideoPass oficial de MotoGP, la plataforma de streaming propia del campeonato, que permite seguir en directo y bajo demanda las sesiones de MotoGP, Moto2 y Moto3.

Y, como siempre, en Motorsport.com España podrás seguir toda la actualidad del Gran Premio de Indonesia, con resultados, noticias, declaraciones y todo lo que ocurra durante el fin de semana en Mandalika.

¿A cuántas vueltas son las carreras de Moto2 y Moto3 en Mandalika?

El circuito de Mandalika tiene 4,3 kilómetros de longitud y las categorías pequeñas afrontarán carreras relativamente largas el domingo.

La prueba de Moto3 será a 20 vueltas, mientras que la carrera de Moto2 tendrá 22 vueltas. La programación oficial sitúa sus salidas a las 12:00 y 13:15 horas locales respectivamente, equivalentes a las 06:00h y 07:15h en la España peninsular.

Así, los aficionados españoles tendrán que madrugar otra vez, pero el premio promete compensarlo: una primera oportunidad para ver a Quiles salir de Mandalika como campeón del mundo y, apenas una hora después, otro duelo directo entre González y Guevara en un Mundial de Moto2 que ha pasado de parecer controlado a estar completamente abierto.

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