Horarios de Moto2 y Moto3 en Indonesia 2026: cuándo son las carreras y cómo verlas
Moto2 y Moto3 continúan su gira asiática este fin de semana en Mandalika. Mira a qué hora es cada sesión, cuándo son las carreras y cómo verlas en España.
Foto de: KTM
La gira asiática continúa y Mandalika puede dejar dos imágenes de campeonato completamente diferentes. Mientras Máximo Quiles llega a Indonesia con su segunda oportunidad para proclamarse campeón del mundo de Moto3, en Moto2 ocurre exactamente lo contrario: el Mundial se ha comprimido hasta dejar a Manu González e Izan Guevara separados por apenas 10,5 puntos. Y para verlo habrá que volver a poner el despertador.
Después de la visita a Japón, Moto2 y Moto3 afrontan este fin de semana, del 9 al 11 de octubre, el Gran Premio de Indonesia en el circuito de Mandalika. Los horarios serán algo más llevaderos que en Motegi, aunque las sesiones matinales obligarán a madrugar bastante desde España.
Quiles aterriza en Lombok con 326 puntos y 127 de ventaja sobre David Almansa, por lo que puede cerrar matemáticamente el campeonato este mismo domingo. En Moto2, en cambio, la victoria de Guevara en Japón y el cero de González por sus problemas antes de la salida redujeron de 35,5 a solo 10,5 puntos la diferencia entre los dos españoles.
Horarios de Moto2 y Moto3 en el GP de Indonesia 2026
Todos los horarios que aparecen a continuación corresponden a la hora peninsular española.
|Día
|Categoría
|Sesión
|Horario
|Viernes 9 de octubre
|Moto3
|FP1
|03:00h - 03:35h
|Viernes 9 de octubre
|Moto2
|FP1
|03:50h - 04:30h
|Viernes 9 de octubre
|Moto3
|Práctica
|07:15h - 07:50h
|Viernes 9 de octubre
|Moto2
|Práctica
|08:05h - 08:45h
|Sábado 10 de octubre
|Moto3
|FP2
|02:40h - 03:10h
|Sábado 10 de octubre
|Moto2
|FP2
|03:25h - 03:55h
|Sábado 10 de octubre
|Moto3
|Q1
|06:45h
|Sábado 10 de octubre
|Moto3
|Q2
|07:10h
|Sábado 10 de octubre
|Moto2
|Q1
|07:40h
|Sábado 10 de octubre
|Moto2
|Q2
|08:05h
|Domingo 11 de octubre
|Moto3
|Carrera
|06:00h
|Domingo 11 de octubre
|Moto2
|Carrera
|07:15h
El viernes será el día más exigente para quienes quieran seguir absolutamente todo. Moto3 abrirá la pista a las 03:00 horas de la madrugada española, y Moto2 tomará el relevo a las 03:50h. Después habrá unas horas de margen antes de las sesiones decisivas de Práctica: Moto3 rodará desde las 07:15h y Moto2 desde las 08:05h.
La madrugada volverá a ser protagonista el sábado. Los Libres 2 empezarán todavía antes, a las 02:40h para Moto3 y a las 03:25h para Moto2, aunque la clasificación tendrá ya un horario bastante más agradecido. La Q1 de Moto3 arrancará a las 06:45h y la Q2 a las 07:10h, mientras que Moto2 disputará su Q1 a las 07:40h y la Q2 a las 08:05h. La programación oficial local fija estas sesiones a partir de las 11:45h y las 12:40h de Indonesia, respectivamente.
Y el domingo tocará madrugar, aunque sin necesidad de trasnochar. La carrera de Moto3 empezará a las 06:00 horas en España, mientras que la de Moto2 será a las 07:15h. Dos carreras consecutivas y, viendo cómo llegan ambos campeonatos, dos pruebas con mucho más en juego que una simple victoria.
A qué hora es la carrera de Moto3 en Indonesia
La carrera de Moto3 del Gran Premio de Indonesia 2026 será el domingo 11 de octubre a las 06:00 horas de la mañana en España, las 12:00 del mediodía en Mandalika.
Será una carrera especialmente importante para Máximo Quiles. El piloto español llega con 326 puntos frente a los 199 de David Almansa y una ventaja de 127 puntos. Con 125 puntos disponibles después de Indonesia, a Quiles le basta con conservar al menos esa renta al acabar la carrera para proclamarse campeón del mundo.
De hecho, la cuenta más sencilla es también la más contundente: si Quiles gana en Mandalika, será campeón independientemente de lo que haga Almansa.
A qué hora es la carrera de Moto2 en Indonesia
La carrera de Moto2 será justo después, el domingo 11 de octubre a las 07:15 horas de España, las 13:15 locales.
Y si Moto3 puede coronar ya a su campeón, Moto2 está en plena ebullición. Manu González llegó a Japón con 35,5 puntos sobre Izan Guevara, pero un problema técnico antes de la salida le obligó a partir desde el pit lane y acabó fuera de los puntos. Guevara no desaprovechó el regalo: ganó en Motegi y redujo la diferencia hasta únicamente 10,5 puntos.
Mandalika será, por tanto, otro capítulo de una pelea que ha cambiado completamente de aspecto en apenas unas semanas.
Cómo ver Moto2 y Moto3 en Indonesia por televisión en España
Todas las sesiones del Gran Premio de Indonesia de Moto2 y Moto3 podrán verse en directo en España a través de DAZN, que posee los derechos de MotoGP en nuestro país y retransmite los entrenamientos, prácticas, clasificaciones y carreras de las tres categorías. MotoGP y DAZN renovaron además su acuerdo para España hasta 2030.
Los contenidos de DAZN también pueden verse a través de las plataformas que incluyen sus canales dentro de sus paquetes, como Movistar Plus+, donde está disponible el canal DAZN MotoGP.
Otra alternativa es el VideoPass oficial de MotoGP, la plataforma de streaming propia del campeonato, que permite seguir en directo y bajo demanda las sesiones de MotoGP, Moto2 y Moto3.
Y, como siempre, en Motorsport.com España podrás seguir toda la actualidad del Gran Premio de Indonesia, con resultados, noticias, declaraciones y todo lo que ocurra durante el fin de semana en Mandalika.
¿A cuántas vueltas son las carreras de Moto2 y Moto3 en Mandalika?
El circuito de Mandalika tiene 4,3 kilómetros de longitud y las categorías pequeñas afrontarán carreras relativamente largas el domingo.
La prueba de Moto3 será a 20 vueltas, mientras que la carrera de Moto2 tendrá 22 vueltas. La programación oficial sitúa sus salidas a las 12:00 y 13:15 horas locales respectivamente, equivalentes a las 06:00h y 07:15h en la España peninsular.
Así, los aficionados españoles tendrán que madrugar otra vez, pero el premio promete compensarlo: una primera oportunidad para ver a Quiles salir de Mandalika como campeón del mundo y, apenas una hora después, otro duelo directo entre González y Guevara en un Mundial de Moto2 que ha pasado de parecer controlado a estar completamente abierto.
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