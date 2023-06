Wolff admite arrepentirse de no haber fichado a Verstappen y lo explica

Christian Horner volvió a recordar recientemente que estuvo a punto de fichar a Fernando Alonso para Red Bull, lo que generó un inevitable pensamiento de cómo habrían sido las cosas si se hubiera materializado. Sin embargo, si el asturiano pudo ser la gran estrella de los de las bebidas energéticas, también su actual punta de lanza, Max Verstappen, podría haber liderado los éxitos de Mercedes.

Así lo ha recordado el director Toto Wolff, que admite que estuvo muy cerca de ficharle cuando aún no había explotado, y cuando Red Bull Racing todavía no le tenía en su programa de jóvenes pilotos. El austriaco no oculta que se arrepiente, pero explica por qué en su momento no concretó el fichaje.

"Hablé con su padre Jos (Verstappen) y Huub Rothengatter (mánager) cuando vinieron a mi oficina en Brackley, y eso debió ser cuando Max estaba en karting o justo antes de la Fórmula 3", dijo Wolff en palabras recogidas por ESPN. "Luego volvimos a hablar cuando Max y Jos me visitaron en mi casa de Viena. Pasamos unas horas hablando de su futuro".

Sin embargo, Verstappen aún no era considerado el siguiente gran genio de la Fórmula 1, y de hecho Mercedes se centró en Esteban Ocon, campeón de la F3 Europea 2014 precisamente por delante del holandés, su gran rival ese año.

Wolff se defiende: "En aquel momento no había un gran entusiasmo en torno a Max porque él y Van Amersfoort no estaban ganando. Esteban fue campeón con un coche más competitivo. La gente sabía que Max tenía un camino prometedor por delante, pero en aquel momento no estaba claro que fuera tan bueno. Teníamos a Lewis; antes a Michael Schumacher y antes a Ayrton Senna. Aún no se sabía quién sería el próximo gran piloto de F1, en ese momento no estaba tan claro que Max pudiera ocupar ese lugar".

Pese a que había sido subcampeón por detrás de Ocon, Red Bull aceleró las cosas y se adelantó a sus rivales, ofreciendo a Verstappen debutar en Fórmula 1 ya en 2015, con Toro Rosso, asegurándose que el diamante en bruto que era Max no se les escapaba. A partir de ahí, se convirtió en el piloto más jóven en estrenarse en la máxima categoría y solo un año después ya estaba en el primer equipo de Red Bull, con los que logró una victoria con récord de precocidad.

Lo que vino después, todos lo conocen, pero Wolff insiste en que a posteriori es más fácil juzgar las decisiones de fichajes o apuestas por pilotos jóvenes. Al fin y al cabo, con Nico Rosberg y Lewis Hamilton, los de las flechas de plata estaban dominando la F1: "¿Si me arrepiento de no haber fichado a Max? Por supuesto. Pero en ese momento no era una opción, teníamos dos pilotos con los que estaba extremadamente contento, Nico y Lewis, y cuando Nico se fue, Valtteri Bottas era la opción y Max ya ni siquiera estaba disponible", concluyó.

Si la relación entre Rosberg y Hamilton acabó encrudeciéndose, ¿cómo habría sido la de Verstappen y Lewis? Bueno, esa respuesta quedó clara en 2021, aunque fuera en equipos diferentes...

