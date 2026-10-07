Por qué Singapur puede ser una oportunidad de oro para Ferrari

Ferrari no gana desde el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Ya van siete carreras y, mientras tanto, todas las demás escuderías punteras (Mercedes, McLaren y Red Bull) se han impuesto. Desde principios de julio se ha producido un retroceso en la Scuderia, aunque el equipo del Cavallino sigue manteniendo firmemente la segunda posición en el mundial de constructores con una ventaja de 58 puntos sobre McLaren, que ha fracasado en las dos últimas pruebas, ampliando de nuevo un margen que se había reducido considerablemente.

Singapur, última carrera de un triplete muy exigente, es el circuito hecho a medida para Ferrari, donde todas las cualidades del SF-26 deberían ponerse de manifiesto como nunca.Hasta ahora, han ganado en circuitos considerados difíciles (Barcelona y Silverstone), mientras que nunca ha logrado alcanzar el objetivo en circuitos muy técnicos como Montecarlo, Budapest, Zandvoort y Madring.

Siempre ha habido algún contratiempo por el que el Cavallino no ha podido sacar todo el potencial del coche, en lo que a menudo se han considerado errores de ejecución.

Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren Foto de: Colin McMaster / LAT Images vía Getty Images

Ferrari tiene, por tanto, una gran oportunidad de redimirse para dar un sentido más completo a la temporada: la prometida persecución a Mercedes no se ha producido, ahora es razonable pensar en defender el segundo puesto entre las escuderías.

La cita de Marina Bay llega en el momento adecuado para poner orden en el equipo: en el circuito urbano, donde se corre de noche, no hay largas rectas, por lo que la falta de potencia del motor se nota menos que en otros lugares, mientras que disponer de una carga aerodinámica mayor que la de los demás debería permitir destacar en la ciudad-Estado. El calor, unido a la humedad, será uno de los factores que pondrá a prueba tanto a los monoplazas como la preparación de los pilotos.

A lo largo de la temporada se ha dicho y repetido que Ferrari ha sacrificado (erróneamente) algo de potencia en favor de contar con el mejor chasis y la aerodinámica más eficiente. En Singapur deberíamos evaluar ese dogma con precisión: las carrocerías tendrán que estar muy abiertas para que respiren las unidades de potencia y veremos si el SF-26 está más cerrado que otros coches en las salidas de evacuación de calor.

Ferrari SF-26 Foto de: AG Photo

En las últimas carreras, esa superioridad en chasis y aerodinámica parece haberse reducido un poco, debido a que los rivales han introducido importantes paquetes de evolución y a la dificultad de encontrar el rango óptimo de funcionamiento de los neumáticos, un problema que se nota especialmente en la clasificación, lo que ha llevado a optar por configuraciones rígidas, en lugar de intentar aligerar el coche para reducir la resistencia aerodinámica.

Ferrari ha hecho un llamamiento a la unidad renovando la confianza en Fred Vasseur, tras las acaloradas polémicas de las últimas semanas, y debe dar una muestra de esta unidad de intenciones aprovechando un circuito que le favorece. Una tercera victoria antes de que llegue la última actualización en Austin sería una bendición para el Cavallino.

Frederic Vasseur con Benedetto Vigna, director ejecutivo de Ferrari Foto de: Mark Sutton / Fórmula 1 vía Getty Images

Pero el director francés del equipo, cada vez que habla con sus compatriotas, no pierde ocasión de atacar a la prensa italiana. En una entrevista con Canal Plus F1, Vasseur repitió: "No leo la prensa, intento aislarme de todo esto. El problema número uno son las 1.500 personas que trabajan conmigo y que, cuando sale algo negativo sobre mí, sobre el equipo y todo lo demás, por la mañana sufren las consecuencias. Y creo que eso perjudica enormemente a los resultados del equipo", alegando que necesitaría "medios de comunicación afines".

Ferrari es en Italia la… selección nacional de la F1 y disfruta de una sobreexposición mediática igual que el equipo de Roberto Mancini, pero no puede ser la presión de la prensa la que haga que un sistema entre en crisis, si todo por dentro funciona como debe. Sobre todo porque, a menudo, las presiones no solo vienen de fuera: Lewis Hamilton ha echado leña al fuego, dando a entender que sabría qué cambios serían necesarios, pero sin dar nombres. ¿No habrá sido el piloto, tal vez, quien haya inquietado a los empleados más de lo que lo hayan hecho los periodistas?

Y recordemos que, para todos los medios de comunicación, una escudería ganadora vale mucho más que un equipo perdedor, ya que basta con mirar atrás para descubrir lo larga que se está haciendo la espera. Singapur, por tanto, se convierte en un punto clave para devolver la tranquilidad a un equipo al que no le falta mucho para aspirar a lo más alto. En Marina Bay bastaría con no desperdiciar la enésima oportunidad...