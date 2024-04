¿Cómo van las negociaciones entre Bottas y Audi para seguir en F1?

Valtteri Bottas fichó por Alfa Romeo Sauber para 2022 con un contrato de dos años hasta que el equipo activó una cláusula para renovar al finlandés junto a su compañero Guanyu Zhou para este curso.

Valtteri Bottas ha dicho que si renueva ahora con Sauber será indicativo de que se ha asegurado un asiento en Audi, que completará la compra del 100% de la escudería suiza.

Aunque se ha especulado con que Sauber no tiene claro mantener a Bottas en 2025, el finlandés afirma que las conversaciones con Audi para su llegada en 2026 están llegando a buen puerto.

Así lo explicó: "[Estoy] poco a poco haciendo rodar la pelota. Pero todavía no hay nada definitivo".

"Creo que necesitamos unas cuantas carreras más, y espero que con unos buenos resultados la pelota ruede un poco más, pero no mucho todavía".

Como Lewis Hamilton fichó por Ferrari para 2025 y sigue la incertidumbre que rodea el futuro de Max Verstappen dada la agitación en Red Bull, Bottas admite que existe el "peligro" de que acabar sin asiento.

"Por eso hay que intentar ir un paso por delante. En eso está trabajando en segundo plano mi manager...".

"Yo me centro en la conducción, y tengo gente en segundo plano, tratando de leer el mercado y trabajar en diferentes opciones si es necesario".

Bottas, que lleva 10 victorias en F1, quiere volver a luchar en la parte delantera, tras haber terminado 2021 tercero en el mundial con Mercedes antes de ser 10º y 15º en sus dos temporadas completas con Sauber (que entonces competía como Alfa Romeo).

"En realidad no quiero poner ningún número concreto sobre cuántos años me quedan, pero sólo porque no veo que el final llegue todavía", dijo. "Todavía siento que tengo mucho que dar y mucho que lograr".

"Ahora mi motivación es volver a estar más cerca de la cima. Echo de menos esa sensación de luchar más en la parte delantera. Obviamente, al formar parte de Audi, podría ser una gran oportunidad para mí de hacerlo. Así que, por supuesto, es interesante para mí".

Bottas asegura que la confirmación de la compra de Sauber por parte de Audi, que acalla los rumores de que la marca se estaba echando atrás en su entrada en la F1, ofrece a los empleados "seguridad" y un "plan claro".

Ahora que disputa su 12ª temporada en la máxima categoría, en su intento de negociar un asiento, Bottas ha destacado el valor de su experiencia.

Dijo: "La experiencia es importante en este deporte. Además, cuando hay cambios en el reglamento, tienes que ser bastante dinámico en la dirección que tomas con el coche y las nuevas ideas. Y, cuanta más experiencia tienes, más te puedes adaptar a ciertas cosas. Espero que ese vaya a ser mi punto fuerte".

"Además, deben saber que soy bastante buen hombre de equipo con cualquiera que trabaje a mi lado", defendió.