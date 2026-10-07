Williams temió perder a Sainz durante su crisis de 2026

Hay temporadas difíciles y hay temporadas que ponen a prueba hasta qué punto un piloto cree realmente en el proyecto que eligió. Para Carlos Sainz, 2026 ha sido de las segundas. Williams pasó de cerrar el año anterior mirando hacia arriba a empezar el nuevo reglamento con un coche muy por encima del peso mínimo, problemas de rendimiento y meses prácticamente condenado al fondo de la parrilla.

Tanto, que James Vowles llegó a plantearse una posibilidad bastante incómoda: que sus pilotos decidieran marcharse.

El propio jefe de Williams lo ha reconocido ahora en el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond the Grid. Preguntado directamente por si durante los peores momentos de la temporada temió perder a Sainz o Alex Albon, Vowles no trató de esquivar la cuestión.

"Sí", respondió. Y tampoco negó que, llegado el caso, podían haber buscado una salida.

"Es complicado en el caso de uno de ellos, pero sí. Siempre hay maneras, por desgracia", explicó Vowles, sin especificar cuál de los dos tenía una situación contractual más compleja. "Tendrían que haber querido hacerlo y nosotros tendríamos que haber pasado por un proceso bastante complicado, pero no diría que estuvieran completamente bloqueados".

Una respuesta especialmente significativa teniendo en cuenta cómo empezó el año de Williams. La escudería se perdió el 'shakedown' de pretemporada de Barcelona y puso en pista un FW48 que llegó a estar 28 kilos por encima del peso mínimo. Después de terminar quinta en Constructores en 2025, Williams ha caído hasta la novena posición en 2026.

Pero la preocupación de Vowles no terminó convirtiéndose en una fuga.

La reacción de Sainz cuando Williams le dijo: "Estamos en problemas"

De hecho, Vowles recordó que avisó personalmente a sus dos pilotos antes incluso de que empezara la temporada.

Primero llamó a Albon y después a Sainz. El mensaje era poco agradable: "Estamos en problemas". El coche iba a ser pesado y Williams todavía no sabía siquiera hasta qué punto.

La respuesta de ambos sorprendió al británico.

Albon, según recuerda, ni siquiera le dejó terminar antes de contestar: "Estoy contigo. Estoy aquí para apoyarte. ¿Qué puedo hacer para ayudar?".

Sainz reaccionó de una forma algo diferente, más acorde con su perfil habitualmente analítico. "Carlos fue muy parecido. Hizo algunas preguntas más: '¿Dónde estamos? ¿Qué sabes de esto? ¿Qué está pasando?'. Y después: '¿Cómo puedo ayudar?'", relató Vowles.

Los dos viajaron poco después a la fábrica de Grove. Para una plantilla que, en palabras de su jefe, acababa de recibir "un puñetazo en el estómago", su presencia tuvo un peso especial. No llegaban para exigir explicaciones o buscar culpables, sino para transmitir que seguían dentro.

"Estamos aquí. Estamos con vosotros. Podemos salir de esto", resumió Vowles sobre el mensaje de sus pilotos.

Y no fue un gesto aislado. Durante el parón de verano, con Williams atravesando otro de los momentos más bajos de su temporada, Sainz y Albon volvieron a reafirmar su intención de continuar.

"Eso fue tremendamente importante para la organización", aseguró Vowles. "Estos pilotos no están aquí por un pequeño bache. Están aquí porque creen en lo que el equipo está construyendo y quieren formar parte de ello".

Precisamente por eso Vowles deja clara cuál habría sido su postura si alguno hubiese perdido esa convicción.

"No quiero a alguien aquí que no quiera estar. Por mi experiencia, eso no funciona. O estás aquí, peleando y formando parte de esto, o nuestros caminos se separan".

Williams empezó a obtener en Bakú algunas de las primeras recompensas de meses de trabajo, con un nuevo chasis mucho más ligero y Carlos Sainz alcanzando la Q3 por primera vez esta temporada. No convierte de repente al FW48 en un coche ganador ni borra todo lo ocurrido durante el año, pero sí cambia algo que para Vowles resulta casi igual de importante: devuelve la creencia.

Porque durante unos meses Williams no solo tuvo que preocuparse por hacer su coche más rápido. También tuvo que demostrar a sus dos pilotos que merecía la pena esperar.