Quién durmió mejor anoche tras Sepang F1: Christian Horner

La victoria de Max Verstappen en Sepang fue histórica. Dentro de veinte años, cuando una nueva generación de aficionados a la Fórmula 1 hojee los libros de historia, es muy posible que se pregunten qué temporada tan extraña debió de ser la de 2026 para que el Gran Premio de Bahrein, en Malasia, se viera afectado por tanta lluvia que se tuviera que retrasar la salida.

Pero no es eso a lo que me refiero. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que un motor Ford ganó una carrera de F1. En abril de 2003, Giancarlo Fisichella ganó el Gran Premio de Brasil con un Jordan propulsado por un Ford-Cosworth RS1 V10.

Aquella fue una carrera extraña, que terminó prematuramente tras, casualmente, un accidente en el que se vio involucrado un tal Fernando Alonso. Hace veintitrés años, el español solo afrontaba su segunda temporada completa en la F1 y aún no era ni campeón del mundo ni ganador de ninguna carrera.

Fisichella iba en cabeza cuando se sacaron las banderas rojas en Interlagos, pero, en un primer momento, fue Kimi Raikkonen, de McLaren, quien fue declarado ganador.

El Reglamento Deportivo de la FIA de entonces estipulaba que, siempre que se hubiera completado más del 75 por ciento de la distancia de la carrera, esta "se consideraría finalizada cuando el coche en cabeza cruzara la línea de meta al final de la vuelta, dos vueltas antes de aquella en la que se dio la señal de parada".

Las pantallas oficiales de cronometraje mostraban inicialmente a Fisichella al inicio de la vuelta 56. A continuación, esa información desapareció brevemente y el sistema pasó a indicar que aún se encontraba en la vuelta 55. Los comisarios basaron su decisión inicial en la suposición de que el italiano, efectivamente, aún se encontraba en su vuelta 55.

Eddie Jordan presentó una protesta… Y ganó. En la siguiente prueba, celebrada en Imola, la F1 fue testigo de la memorable imagen de Raikkonen y Ron Dennis entregando los trofeos de ganadores de pilotos y constructores a Fisichella y Jordan.

Fisichella recibe el trofeo de ganador junto a Jordan tras presentar un recurso Foto: Motorsport Images

Cómo surgió Red Bull Powertrains

Por supuesto, se puede discutir si Sepang 2026 cuenta realmente como una victoria para un motor Ford. Probablemente, una descripción más precisa sería esta: un motor de combustión interna fabricado por Red Bull Powertrains, con el apoyo de Ford en cuanto a experiencia en unidades de potencia y tecnología de baterías. O, como han señalado en ocasiones los observadores más cínicos: un motor de Red Bull con una pegatina de Ford.

Ya en marzo de 2023, el propio Helmut Marko lo explicó así: "Aunque el equipo se llame Red Bull Ford o Ford Red Bull, el motor procederá exclusivamente de Red Bull Powertrains. Ford participará en la tecnología de las baterías".

Red Bull y los motores de F1 siempre han tenido una relación complicada. En 2013, la escudería de Milton Keynes seguía ganando campeonatos del mundo con motores Renault. Entonces, el fabricante francés redujo su implicación directa, y el equipo continuó con el acuerdo de utilizar motores Renault rebautizados como TAG Heuer, una situación con la que nadie estaba especialmente contento.

Así que Red Bull salió en busca de Honda. Primero para su equipo 'pequeño', Toro Rosso, y a partir de 2019 también para Red Bull. Para cuando Verstappen se proclamó campeón del mundo en aquella inolvidable carrera final de Abu Dhabi en 2021, Honda ya había anunciado que se retiraría de la F1 como motorista oficial. Ese anuncio se produjo en octubre de 2020, en un momento en que la pandemia del coronavirus había sacudido la economía mundial.

Así pues, al final de la campaña 2020, la escuadra de las bebidas energéticas se enfrentaba a un problema bastante grave que resolver de cara al futuro más allá de 2021, ya que se veía abocada a un futuro sin proveedor de motores.

Verstappen y los responsables de Honda celebran su título mundial de F1 de 2021, mientras el fabricante japonés se prepara para abandonar la categoría Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Y, en algún momento, a alguien debió de ocurrírsele que, tras años de depender de Renault y Honda, quizá Red Bull debería simplemente tomar las riendas del asunto.

Cuenta la leyenda que a Dietrich Mateschitz siempre le había irritado la forma en que los fabricantes de coches consolidados de la F1 menospreciaban a Red Bull, considerándola poco más que una "empresa de bebidas energéticas". Había algo innegablemente atractivo en la audacia de demostrarles que se equivocaban: si habían construido el mejor chasis de la F1, ¿por qué no construir también el mejor motor, precisamente en el corazón del territorio de Mercedes y de los gigantes tradicionales de la automoción?

Probablemente, Christian Horner y Helmut Marko no tardaron mucho en convencer a su jefe de la idea. Intentar cosas que otros consideran imposibles siempre ha atraído a Horner. A Mateschitz también le atraía. Se podría decir que forma parte del ADN de Red Bull.

Qué tenía que ver Porsche con Red Bull Powertrains

En el Gran Premio de Austria, la carrera de casa de Red Bull, celebrado en julio de 2021, Marko se topó por casualidad con Fritz Enzinger, entonces responsable de Porsche en el mundo del automovilismo.

Empezaron a hablar de lo que Red Bull tenía previsto hacer tras la inminente retirada de Honda. A Enzinger se le escapó que Porsche podría estar bastante interesado en entrar en la F1 por su cuenta.

La conversación entre los dos austriacos terminó de la forma típicamente pragmática. Marko seguiría adelante, por parte de Red Bull, con la idea de construir su propio complejo de motores en Milton Keynes. Enzinger estudiaría si un programa de F1 de Porsche podría funcionar realmente. Y tal vez, en algún momento, los dos proyectos podrían fusionarse de alguna manera.

En noviembre de 2021, todo apuntaba a una empresa conjunta entre Red Bull y Porsche. Mateschitz, Marko, Enzinger y el director ejecutivo de Porsche, Oliver Blume, se reunieron en el Hangar-7. El ambiente era distendido, todos parecían estar en la misma onda y se brindó por la ocasión con Zirbenschnaps, un aguardiente de pino austriaco.

Mateschitz mantuvo conversaciones avanzadas con Porsche sobre una colaboración en materia de motores con Red Bull Foto de: Manuel Goria / Motorsport Images

A los austriacos les parecía una idea fantástica. Horner, sin embargo, empezaba a preguntarse si Red Bull realmente necesitaba a Porsche. En febrero de 2022, una delegación de Porsche llegó a la sede de Red Bull en Fuschl para negociar, mientras que Horner visitó Porsche en Weissach. La perspectiva de no poder seguir tomando decisiones simplemente con Mateschitz y Marko —y tener que presentar propuestas al consejo de administración de una gran corporación— no le resultaba especialmente atractiva. Al final, el sueño de Red Bull y Porsche se desvaneció.

Pero Horner no había hecho las cosas a medias. Red Bull Powertrains ya se había fundado. El campus tecnológico construido expresamente en Milton Keynes estaba muy avanzado y se había contratado a ingenieros de fabricantes rivales. En algún momento, el británico debió de plantearse la pregunta obvia: ¿por qué necesitamos a Porsche si podemos hacerlo nosotros mismos?

La idea de que una empresa de bebidas energéticas pudiera fabricar un motor de F1 fue recibida inicialmente con gran hilaridad en el paddock. La visión original de Mateschitz —plantar cara a Mercedes y compañía con su propio equipo de carreras, ganar grandes premios y, finalmente, campeonatos del mundo— ya sonaba lo bastante a cuento de hadas. ¿Pero esto? Sin duda, Red Bull se estaba extralimitando por fin. Al menos, eso es lo que creían muchas personas que realmente sabían de lo que hablaban.

Cuatro años después, ya conocemos la respuesta. Red Bull no se extralimitó. Y el domingo, Horner seguramente siguió los acontecimientos en Sepang con sentimientos encontrados, ya que el proyecto que forma parte de su legado ha conseguido la primera victoria en F1 para un motor de Red Bull Powertrains de fabricación propia.

Red Bull ha vencido al poderío de Mercedes y Ferrari con su propio motor Foto de: Srinivasa Krishnan

El campus tecnológico también forma parte del legado de Horner

Se puede discutir sin fin sobre qué parte del éxito histórico de Red Bull corresponde individualmente a Mateschitz, Marko u Horner. Pero una cosa siempre ha estado clara: Milton Keynes era territorio de Horner. Y Milton Keynes es donde nació Red Bull Powertrains.

No hace falta que te caiga bien Christian Horner. A él le gusta bastante hacer de villano de la F1 y, a lo largo de más de 20 años, ha hecho muy poco por deshacerse de esa imagen. ¿Por qué iba a hacerlo? Se ha enzarzado en disputas con Toto Wolff, Zak Brown, Jos Verstappen y muchos otros. Ser el favorito de todo el mundo nunca formó parte de su modelo de negocio.

Su autobiografía, Drive, se publicará el 22 de octubre, y no hace falta ser adivino para intuir que Horner contará su versión de la historia de Red Bull. Cómo una empresa de bebidas energéticas, que en su día fue objeto de burlas, se convirtió en uno de los equipos más exitosos de la historia de la Fórmula 1. Cómo Red Bull desbancó a Mercedes de su trono. Y, presumiblemente, por qué él mismo desempeñó un papel bastante importante en todo ello.

Tras este domingo en Sepang, ya se ha escrito un capítulo de esa historia antes incluso de que el libro llegue a las estanterías, porque Horner no era simplemente el director del equipo cuando Red Bull decidió intentar algo que muchos en el paddock consideraban un acto de megalomanía.

Red Bull Powertrains se convirtió en lo que es hoy bajo su liderazgo. Él reclutó al personal e impulsó el proyecto. Fue uno de los que finalmente llegaron a la conclusión de que, si Red Bull iba a construir una fábrica de motores de todos modos, quizá no necesitara a Porsche después de todo. Resulta un tanto irónico que Horner ya no estuviera allí cuando Verstappen cruzó la línea de meta el domingo y logró la primera victoria del proyecto en Malasia.

Horner no podrá atribuirse la victoria de Verstappen en Sepang como parte de su palmarés, pero es fruto de su legado Foto: Red Bull Content Pool

Horner no se lleva el trofeo, y su nombre no aparece por ninguna parte en los resultados. Y no hay demasiada gente en Red Bull en estos momentos especialmente dispuesta a destacar su contribución a este éxito. Pero la historia funciona de otra manera.

Hoy en día, Red Bull cuenta con el motor de combustión interna más potente de la F1. Gracias a la clasificación ADUO de la FIA, eso es algo que se puede demostrar de forma objetiva. Si hace cuatro años hubieras predicho que Red Bull acabaría así, probablemente la gente te habría tachado de loco. Yo también lo habría hecho.

Horner ya no es el director del equipo Red Bull Racing. Quizá algún día vuelva a la Fórmula 1. Y quizá Drive ofrezca, en algunos momentos, la versión de Horner sobre por qué tuvo tanto éxito.

Pero hay un párrafo que nadie podrá borrar jamás de su autobiografía: Red Bull construyó su propio motor de Fórmula 1. Y ganó un gran premio con él en su primera temporada. Puede que Horner no pasara la noche pasada en Sepang como director del equipo Red Bull. Pero estoy bastante seguro de que durmió bien.

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