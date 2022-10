Cargar el reproductor de audio

El Gran Premio de Japón 2022 de Fórmula 1 sería de emociones fuertes ante la previsión de la lluvia, pero nadie contaba con una salida en parado, una bandera roja que neutralizó la prueba en Suzuka y toda la polémica que surgió después del incidente de Pierre Gasly con una grúa en medio de la pista, recordando lo que pasó en 2014 con Jules Bianchi.

Max Verstappen tenía ante sí la oportunidad de proclamarse bicampeón del mundo, aunque necesitaba una combinación de resultados que no se daban en la parrilla de salida, pero tampoco quería arriesgarse con el agua y complicarse la consecución de su segundo título.

No obstante, el neerlandés se mostró impasible y cosechó un nuevo triunfo que le proclamó como campeón del mundo por segundo año consecutivo junto a Red Bull. Se trata de la 32º victoria en el Gran Circo, con lo que iguala a Fernando Alonso como el sexto piloto de la historia con más veces en lo alto del podio, y se pone a uno de los mejores de todos los tiempos, Ayrton Senna, como la siguiente parada.

Al holandés lo acompañó en el podio un Charles Leclerc que pudo optar al triunfo en Japón si no se le hubiera escapado la pole position por tan solo 10 milésimas, y que se despide matemáticamente del título después de una sanción de cinco segundos al final de la carrera que le relegó al tercer puesto, subiendo a Sergio Pérez al segundo escalón del podio, cerrando el doblete del equipo austriaco en un día de celebración.

Por detrás de ellos se vivió una lucha encarnizada por ser el mejor del resto, con Esteban Ocon reteniendo al Mercedes de Lewis Hamilton durante toda la prueba, incluso cuando el heptacampeón presionaba con todas sus energías en los instantes finales. Por detrás, Sebastian Vettel fue el más listo de la clase en su despedida en Japón para ser sexto al ser el primer piloto en cambiar a los intermedios, menos de dos milésimas por delante de Fernando Alonso, que cayó varias plazas al intentar mantenerse en pista con los neumáticos de lluvia extrema y luego aprovechó una parada extra para remontar con intermedios más nuevos que sus rivales.

Cerrando la zona de puntos, George Russell llevó a cabo una remontada tras su parada en boxes para alcanzar a Nicholas Latifi y cruzar la meta octavo, con el canadiense noveno y Lando Norris décimo.

Resultados de la carrera del GP de Japón 2022 de F1

Resumen de la carrera del GP de Japón 2022 de F1

La Fórmula 1 se preparaba para ver la que podría ser la carrera de coronación de Max Verstappen como bicampeón mundial, pero la lluvia alteró todos los planes. Los pilotos salieron a dar algunos giros para comprobar el estado del asfalto antes de colocarse en sus posiciones de salida en la parrilla, y todos optaron por montar los neumáticos intermedios.

Por ese motivo, la FIA también decidió permitir una salida de la manera habitual, siguiendo las luces del semáforo y no detrás del coche de seguridad, algo bastante normal cuando el Gran Circo ve caer gotas de agua del cielo. Sin embargo, desde los primeros metros se pudo comprobar que no fue lo correcto, no por la cantidad de lluvia, sino por la visibilidad de la que disfrutaban los pilotos.

En la salida, Max Verstappen y Charles Leclerc se pusieron en paralelo antes de llegar a la primera curva, y cuando parecía que el de Ferrari lograba ponerse en cabeza, el vigente campeón retuvo la pole position, por lo que el monegasco se tuvo que conformar con la segunda plaza. Eso fue hasta el segundo sector, puesto que su compañero en el Cavallino Rampante, Carlos Sainz, se fue directo contra el muro antes de llegar a Spoon al sufrir aquaplaning.

El madrileño, que había perdido su tercer lugar contra Checo Pérez, se quedó en mitad de la pista a merced del resto de la jauría que iba a toda velocidad en Suzuka, pero, afortunadamente, nadie impactó contra el F1-75 del español. No obstante, la polémica y los mensajes de crítica hacia la FIA llegaron cuando Pierre Gasly se encontró con una grúa en mitad del asfalto mientras el de AlphaTauri rodaba a más de 250 km/h.

El francés mostró su enfado a través de la radio, y eso generó una gran cantidad de publicaciones en redes sociales de personalidades de peso en las redes sociales como muestra de desacuerdo con la acción que permitió Dirección de Carrera. El recuerdo de Jules Bianchi y su terrible accidente en el mismo escenario en 2014, el cual acabó con su vida meses más tarde, en julio de 2015, por las secuelas, hizo que su padre, Philippe, expresara su enfado por "no tener respeto a la memoria de Jules".

El organismo rector, inmediatamente después del golpe de Sainz, mostró la bandera roja, quedando así paralizada la prueba, pero la federación internacional ya estaba en el punto de mira por lo ocurrido. En el lado deportivo, Sebastian Vettel había sufrido un pequeño toque con Fernando Alonso que lo envió a la grava y al fondo de la parrilla, aunque peor le fue a Alexander Albon, quien sufrió un problema mecánico que le obligó a retirarse.

Los aficionados, con la esperanza de volver a ver a los monoplazas en marcha, se quedaron en las gradas bajo la lluvia, viendo cómo el cronómetro del máximo de las 3 horas de la carrera iba cayendo, hasta que 45 minutos antes de cumplir con el límite, regresaron al asfalto con los neumáticos de lluvia extrema.

Durante ese periodo, la FIA había anunciado que iban a reanudar la cita, pero segundos antes de encender los motores, y cuando los pilotos ya estaban dentro de los coches, anunciaron un retraso de la resalida. No obstante, cuando volvieron a la pista en la tercera vuelta, los protagonistas afirmaban por la radio que era posible correr con esas condiciones, ya que la lluvia había disminuido su intensidad.

La FIA reanuda la carrera después del Safety Car (40 minutos restantes)

La federación decidió poner de nuevo en marcha la carrera en condiciones de competición, y a falta de 40 minutos para el final, el coche de seguridad regreso al pitlane para dejar a Max Verstappen comandar, por delante de Leclerc, Pérez, Ocon, Hamilton, Alonso, Russell, Ricciardo, Tsunoda y Mick Schumacher. Todos estaban con las gomas de lluvia extrema, pero tanto Sebastian Vettel como Nicholas Latifi se la jugaron con los intermedios ya que estaban en la parte trasera del pelotón.

Todos los pilotos que estaban en la zona de puntos mantuvieron su lugar, y a pesar de que los que apostaron por los compuestos mixtos mejoraban sus cronos, recibieron una investigación por un unsafe release que no fue a más. Eso hizo que todos se prepararan para cambiar a los intermedios, cosa que imitaron Norris y Bottas, aunque Lewis Hamilton insistía en que los neumáticos de lluvia extrema seguían siendo los correctos.

Sin embargo, el líder, seguido por Leclerc, Pérez y el resto de la cabeza, salvo Fernando Alonso, pasaron por boxes para cambiar de gomas, dejando al asturiano en el liderato virtual de la cita en Suzuka. En Alpine esperaban sacar provecho de la situación, pero el español se fue largo en la chicane Casio y entró en boxes, cediendo a Mick Schumacher la primera posición, algo que le duró poco cuando Verstappen y Leclerc adelantaron al Haas.

De esa forma, los que primero montaron los intermedios se beneficiaron, muestra de ello era la séptima plaza de Vettel, que estaba último antes del cambio de gomas, o Latifi, noveno y en la zona de puntos.

Todo se ordena después de las paradas en boxes (30 minutos restantes)

Mick Schumacher formaba un tren desde la cuarta plaza a la décima, reteniendo a Esteban Ocon y Lewis Hamilton, quienes vieron cómo Sebastian Vettel y Fernando Alonso se acercaban, mientras que Verstappen retenía el liderato, seguido por Leclerc y Checo Pérez. El alemán de Haas entró definitivamente al pitlane tras perder mucho tiempo, y regresó a la pista en el último lugar.

La clasificación se estabilizó cuando todos tenían ya los intermedios, dejando pequeños espacios para que el spray les dejara ver el complicado circuito de Suzuka, aunque eso no era motivo para que George Russell avanzara hasta la novena plaza cuando pasó a Yuki Tsunoda y Lando Norris con excelentes movimientos.

La lucha seguía entre Ocon y Hamilton y Vettel y Alonso, que estaban separados por décimas cuando quedaba tan solo un cuarto de hora para ver la bandera a cuadros, aunque algunos estaban pensando en entrar en el pitlane para montar un juego nuevo de intermedios.

Algunos riesgos y luchas en los minutos finales (15 minutos restantes)

Lewis Hamilton llegó a ponerse en paralelo con Esteban Ocon en la curva 130R, pero cuando se salía del rebufo, perdía toda la velocidad punta y era incapaz de sobrepasar al francés de Alpine, aunque no se daba por vencido, incluso estuvo a punto de tocarse en ciertos momentos. Mientras, su compañero, George Russell, ya era octavo tras pasar a Nicholas Latifi, y Alonso no podía con Vettel.

Por delante, Checo Pérez se acercaba peligrosamente a Leclerc, al mismo tiempo que el español de Alpine se la jugó con otro compuesto nuevo para ir a por la remontada, y poco tardó en pasar a Latifi de nuevo para ponerse octavo e ir en la persecución de Russell, que estaba a 11 segundos. El mexicano apretaba, pero no podía con el monegasco, y se lo jugarían todo a una vuelta.

Max Verstappen cruzó la línea de meta tras dominar sin oposición, mientras que había que esperar a ver quién pasaría segundo. Finalmente Fue Leclerc quien pasó por delante tras saltarse la chicane Casio después de una lucha feroz, seguido por Ocon, Hamilton, Vettel, Alonso , Russell, Latifi y Norris. Leclerc recibió una sanción de cinco segundos tras la carrera y perdió el segundo puesto en favor de Pérez, lo que finalmente le dio su segundo título a Max Verstappen.

