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Fórmula 1

Todos los pilotos campeones del mundo de Fórmula 1 y títulos

Lando Norris ha sido el último en llegar a la lista de pilotos que han sido campeones del mundo de F1 en la historia. ¿Recuerdas a todos? Aquí los podrás encontrar.

Jose Carlos de Celis

Editado: 7 dic 2025, 14:36

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En la historia de la Fórmula 1 han competido más de 750 pilotos, pero solo 35 de ellos han tenido el honor de ganar el mundial al menos una vez, de ser mínimo una temporada campeones del mundo, el último de ellos Lando Norris en este 2025. Conócelos a todos aquí.

Los 34 pilotos campeones del mundo de Fórmula 1 y su número de títulos

Piloto Número de títulos (mundiales) Años en los que fueron campeones Michael Schumacher 7 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Lewis Hamilton 7 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 Juan Manuel Fangio 5 1951, 1954, 1955, 1956, 1957 Alain Prost 4 1985, 1986, 1989, 1993 Sebastian Vettel 4 2010, 2011, 2013, 2013 Max Verstappen 4 2021, 2022, 2023, 2024 Jack Brabham 3 1959, 1960, 1966 Jackie Stewart 3 1969, 1971, 1973 Niki Lauda 3 1975, 1977, 1984 Nelson Piquet 3 1981, 1983, 1987 Ayrton Senna 3 1988, 1990, 1991 Alberto Ascari 2 1952, 1953 Graham Hill 2 1962, 1968 Jim Clark 2 1963, 1965 Emerson Fittipaldi 2 1972, 1974 Mika Hakkinen 2 1998, 1999 Fernando Alonso 2 2005, 2006 Giuseppe Farina 1 1950 Mike Hawthorn 1 1958 Phil Hill 1 1961 John Surtees 1 1964 Denny Hulme 1 1967 Jochen Rindt (a título póstumo) 1 1970 James Hunt 1 1976 Mario Andretti 1 1978 Jody Scheckter 1 1979 Alan Jones 1 1980 Keke Rosberg 1 1982 Nigel Mansell 1 1992 Damon Hill 1 1996 Jacques Villeneuve 1 1997 Kimi Raikkonen 1 2007 Jenson Button 1 2009 Nico Rosberg 1 2016 Lando Norris 1 2025

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El sueño de todo piloto de automovilismo es llegar a debutar en Fórmula 1, alcanzar la máxima categoría con los coches más rápidos, los mejores pilotos y toda la grandeza que tiene la cima del motorsport. Un sueño mayor es ganar una carrera, ser el primero en ver la bandera a cuadros, recibir la felicitación de todo el mundo y subir al primer escalón del podio a escuchar el himno de tu país.

Pero con lo que sueñan los pilotos que no se conforman con poco es con una meta mayor: ser campeones del mundo de Fórmula 1. No son muchos los que lo han conseguido, y aquí queremos homenajear a todos los campeones de F1 de la historia.

35 pilotos se han repartido los 75 mundiales de Fórmula 1 disputados hasta ahora. 35 pilotos campeones del mundo de F1 de 15 nacionalidades y 16 países distintos (para Gran Bretaña han ganado ingleses y escoceses).

Los más laureados son Schumacher y Hamilton. Michael Schumacher en 2002 igualó a Juan Manuel Fangio, que por entonces era el piloto con más títulos, y luego ganaría dos más hasta llegar a siete coronas. Hamilton fue sumando año tras año coronas y ya empató al propio 'Schumi' en 2020.

En 2021 el inglés buscaba superar el récord del Kaiser y colocarse en solitario al frente de la tabla con un nuevo récord de ocho títulos, pero Max Verstappen y Red Bull se lo impidieron, en la primera corona del joven neerlandés.

Ya sin Mercedes en la lucha, el 2022 y el 2023 fueron un camino más plácido para Max Verstappen, que se proclamó tricampeón. Y tras convertirse en tetracampeón en 2024, mantiene en 34 la lista de pilotos que han logrado al menos un título en la Fórmula 1.

Lando Norris se sumó a la lista como el 11º piloto británico en conquistar el título mundial tras derrotar a Verstappen y Piastri, aumentando así el número de campeones hasta 35.

Antes de Norris, el último en unirse a esta lista de laureados había sido Verstappen y, anteriormente, Nico Rosberg, que hasta la fecha es el último piloto que conquistó el título y ya no volvió a ganar (en su caso porque se retiró), habrá que ver ahora si Lando Norris sí lo consigue o le roba ese extraño y muy poco deseado galardón.

Los 35 pilotos campeones del mundo de Fórmula 1

Benetton y Ferrari

McLaren y Mercedes

Alfa Romeo, Mercedes, Ferrari y Maserati

McLaren y Williams

Red Bull

Cooper y Brabham

Matra y Tyrrell

Ferrari y McLaren

McLaren

Brabham y Williams

Red Bull

Ferrari

Lotus

BRM y Lotus

Lotus y McLaren

McLaren

Renault

Alfa Romeo

Ferrari

Ferrari

Ferrari

Brabham

Lotus

McLaren

Lotus

Ferrari

Williams

*El que aparece a la derecha es Michele Alboreto, Tyrell Ford), que ganó la carrera en la que Rosberg se coronó.

Williams

Williams

Williams

Ferrari

Brawn GP

Mercedes

McLaren

35

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