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Fórmula 1

Todos los pilotos campeones del mundo de Fórmula 1 y títulos

Lando Norris ha sido el último en llegar a la lista de pilotos que han sido campeones del mundo de F1 en la historia. ¿Recuerdas a todos? Aquí los podrás encontrar.

Jose Carlos de Celis

Jose Carlos de Celis

Editado: 7 dic 2025, 14:36

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Contendientes del Campeonato del mundo de 1986, Ayrton Senna, Lotus, Alain Prost, McLaren, Nigel Mansell, Williams, Nelson PIquet, Williams

En la historia de la Fórmula 1 han competido más de 750 pilotos, pero solo 35 de ellos han tenido el honor de ganar el mundial al menos una vez, de ser mínimo una temporada campeones del mundo, el último de ellos Lando Norris en este 2025. Conócelos a todos aquí.

Los 34 pilotos campeones del mundo de Fórmula 1 y su número de títulos

Piloto Número de títulos (mundiales) Años en los que fueron campeones  Michael Schumacher 7 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004  Lewis Hamilton 7 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020  Juan Manuel Fangio 5 1951, 1954, 1955, 1956, 1957  Alain Prost 4 1985, 1986, 1989, 1993  Sebastian Vettel 4 2010, 2011, 2013, 2013 Netherlands Max Verstappen 4 2021, 2022, 2023, 2024  Jack Brabham 3 1959, 1960, 1966  Jackie Stewart 3 1969, 1971, 1973  Niki Lauda 3 1975, 1977, 1984  Nelson Piquet 3 1981, 1983, 1987  Ayrton Senna 3 1988, 1990, 1991  Alberto Ascari 2 1952, 1953  Graham Hill 2 1962, 1968  Jim Clark 2 1963, 1965  Emerson Fittipaldi 2 1972, 1974  Mika Hakkinen 2 1998, 1999  Fernando Alonso 2 2005, 2006  Giuseppe Farina 1 1950  Mike Hawthorn 1 1958  Phil Hill 1 1961  John Surtees 1 1964  Denny Hulme 1 1967  Jochen Rindt (a título póstumo) 1 1970  James Hunt 1 1976  Mario Andretti 1 1978  Jody Scheckter 1 1979  Alan Jones 1 1980  Keke Rosberg 1 1982  Nigel Mansell 1 1992  Damon Hill 1 1996  Jacques Villeneuve 1 1997  Kimi Raikkonen 1 2007  Jenson Button 1 2009  Nico Rosberg 1 2016  Lando Norris 1 2025

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El sueño de todo piloto de automovilismo es llegar a debutar en Fórmula 1, alcanzar la máxima categoría con los coches más rápidos, los mejores pilotos y toda la grandeza que tiene la cima del motorsport. Un sueño mayor es ganar una carrera, ser el primero en ver la bandera a cuadros, recibir la felicitación de todo el mundo y subir al primer escalón del podio a escuchar el himno de tu país.

Pero con lo que sueñan los pilotos que no se conforman con poco es con una meta mayor: ser campeones del mundo de Fórmula 1. No son muchos los que lo han conseguido, y aquí queremos homenajear a todos los campeones de F1 de la historia.

35 pilotos se han repartido los 75 mundiales de Fórmula 1 disputados hasta ahora. 35 pilotos campeones del mundo de F1 de 15 nacionalidades y 16 países distintos (para Gran Bretaña han ganado ingleses y escoceses).

Los más laureados son Schumacher y Hamilton. Michael Schumacher en 2002 igualó a Juan Manuel Fangio, que por entonces era el piloto con más títulos, y luego ganaría dos más hasta llegar a siete coronas. Hamilton fue sumando año tras año coronas y ya empató al propio 'Schumi' en 2020.

En 2021 el inglés buscaba superar el récord del Kaiser y colocarse en solitario al frente de la tabla con un nuevo récord de ocho títulos, pero Max Verstappen y Red Bull se lo impidieron, en la primera corona del joven neerlandés.

Ya sin Mercedes en la lucha, el 2022 y el 2023 fueron un camino más plácido para Max Verstappen, que se proclamó tricampeón. Y tras convertirse en tetracampeón en 2024, mantiene en 34 la lista de pilotos que han logrado al menos un título en la Fórmula 1.

Lando Norris se sumó a la lista como el 11º piloto británico en conquistar el título mundial tras derrotar a Verstappen y Piastri, aumentando así el número de campeones hasta 35.

Antes de Norris, el último en unirse a esta lista de laureados había sido Verstappen y, anteriormente, Nico Rosberg, que hasta la fecha es el último piloto que conquistó el título y ya no volvió a ganar (en su caso porque se retiró), habrá que ver ahora si Lando Norris sí lo consigue o le roba ese extraño y muy poco deseado galardón.

Los 35 pilotos campeones del mundo de Fórmula 1

Michael Schumacher (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

Benetton y Ferrari

Lewis Hamilton (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020)

McLaren y Mercedes

Juan Manuel Fangio (1951, 1954, 1955, 1956, 1957)

Alfa Romeo, Mercedes, Ferrari y Maserati

Alain Prost (1985, 1986, 1989, 1993)

McLaren y Williams

Sebastian Vettel( 2010, 2011, 2012, 2013)

Red Bull

Jack Brabham (1959, 1960, 1966)

Cooper y Brabham

Jackie Stewart (1969, 1971, 1973)

Matra y Tyrrell

Niki Lauda (1975, 1977, 1984)

Ferrari y McLaren

Ayrton Senna (1988, 1990, 1991)

McLaren

Nelson Piquet (1981, 1983, 1987)

Brabham y Williams

Max Verstappen (2021, 2022, 2023)

Red Bull

Alberto Ascari (1952, 1953)

Ferrari

Jim Clark (1963, 1965)

Lotus

Graham Hill (1962, 1968)

BRM y Lotus

Emerson Fittipaldi (1972, 1974)

Lotus y McLaren

Mika Hakkinen (1998, 1999)

McLaren

Fernando Alonso (2005, 2006)

Renault

Giuseppe Farina (1950)

Alfa Romeo

Mike Hawthorn (1958)

Ferrari

Phil Hill (1961)

Ferrari

John Surtees (1964)

Ferrari

Denny Hulme (1967)

Brabham

Jochen Rindt (1970)

Lotus

James Hunt (1976)

McLaren

Mario Andretti (1978)

Lotus

Jody Scheckter (1979)

Ferrari

Alan Jones (1980)

Williams

Keke Rosberg (1982)

*El que aparece a la derecha es Michele Alboreto, Tyrell Ford), que ganó la carrera en la que Rosberg se coronó.

Nigel Mansell (1992)

Williams

Damon Hill (1996)

Williams

Jacques Villeneuve (1997)

Williams

Kimi Raikkonen (2007)

Ferrari

Jenson Button (2009)

Brawn GP

Nico Rosberg (2016)

Mercedes

Lando Norris (2025)

McLaren

35

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