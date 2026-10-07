Mercedes activa el plan B: comparará sus dos paquetes en Singapur para despejar dudas

Mercedes dejó Malasia con más dudas que certezas, especialmente en torno al paquete de novedades que, en teoría, debía aportar un salto de rendimiento de al menos tres décimas, según las expectativas internas. Sin embargo, esas tres décimas no aparecieron y eso hizo saltar las alarmas, sobre todo porque parece que las mejoras incluso perjudicaron uno de los puntos fuertes del W17.

De hecho, según los análisis internos, en las curvas más rápidas tanto los datos como los pilotos confirmaron la carga aerodinámica adicional aportada por las novedades, pero en las rectas no se registró ninguna ventaja respecto a Red Bull, algo que durante mucho tiempo había sido uno de los grandes puntos fuertes del Mercedes. El W17 siempre ha contado con un buen chasis, sin llegar a destacar de forma absoluta en curva, pero era extremadamente eficiente, algo que le permitía volar en las rectas.

Al menos sobre el papel, el paquete introducido en Malasia debía aumentar la carga aerodinámica sin penalizar significativamente la resistencia al avance o, como mínimo, ofreciendo un balance favorable respecto a la especificación anterior. A ello se sumó un subviraje endémico desde el viernes, especialmente perceptible en las curvas más lentas, que obligaba a los pilotos a utilizar el acelerador para facilitar la rotación del coche.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Naturalmente, esto incrementó el desgaste de los neumáticos traseros y, en una especie de círculo vicioso, obligó al equipo a seguir modificando la puesta a punto. De ahí surgió una pregunta lógica: ¿las dificultades se debían realmente al nuevo paquete o a no haber encontrado nunca la ventana adecuada de configuración en un circuito caracterizado por temperaturas muy elevadas y un asfalto tan particular, diferente al del resto?

Dos paquetes para despejar las dudas

Por este motivo, Mercedes ha confirmado que durante el fin de semana de Singapur realizará una comparación directa entre ambos paquetes, repartiendo el trabajo entre sus dos monoplazas para obtener una imagen más clara. Debido al poco tiempo disponible y al hecho de que se trata de un fin de semana al Sprint, el paquete podría cambiarse inmediatamente después de la FP1, con la posibilidad de que ambos coches permanezcan con configuraciones diferentes durante todo el fin de semana.

"Malasia fue un fin de semana muy difícil para nosotros. Hemos trabajado para entender por qué nuestro rendimiento no estuvo al nivel que debería haber estado. Hemos identificado varias áreas que requieren un análisis más profundo, pero la F1 no ofrece respuestas sencillas y necesitamos más elementos antes de sacar conclusiones definitivas", explicó Toto Wolff en la previa del GP de Singapur.

Dettaglio tecnico Mercedes W17 Foto di: Ashwith S Pai

"Singapur nos ofrece una oportunidad inmediata para continuar con este trabajo. Las características del circuito son muy diferentes y eso nos ayudará a construir una imagen más clara de nuestra situación. Por este motivo, evaluaremos tanto el paquete de actualizaciones más reciente como la especificación anterior durante el fin de semana, para comprender plenamente qué dirección debemos tomar".

Andrea Kimi Antonelli ya había explicado que, en efecto, Singapur permitiría a Mercedes sacar conclusiones más representativas sobre el nuevo paquete, pese a tratarse de un fin de semana al Sprint, lo que reducirá el tiempo disponible para realizar pruebas y obligará al piloto a acercarse rápidamente a los muros de un trazado que mantiene un marcado ADN urbano.

Por otro lado, a diferencia de Malasia, donde había que buscar compromisos para equilibrar el rendimiento entre las curvas rápidas y las más lentas, el circuito de Singapur está compuesto principalmente por curvas de baja y media velocidad. Eso debería facilitar la búsqueda de una puesta a punto adecuada, aunque los equipos tendrán que enfrentarse a un asfalto urbano y, por tanto, a todos los baches que empujarán a utilizar configuraciones más blandas.

En Mónaco, Mercedes dominó, pero durante el primer día de entrenamientos libres también sufrió dificultades relacionadas con la rigidez de la puesta a punto, con tendencia a levantar una de las ruedas en algunos puntos críticos e incluso problemas para atacar los pianos. El equipo no encontró la clave hasta el sábado, después de revisar la configuración. Además, existe otro elemento a tener en cuenta: las diferencias en el asfalto.

George Russell, Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Mercedes confirma: Russell saldrá desde el fondo con una nueva unidad de potencia

Una de las particularidades de Sepang era su asfalto, uno de los más abrasivos de toda la temporada. Esto influye tanto en el funcionamiento de los neumáticos como en el comportamiento aerodinámico del coche. Este efecto era todavía más importante con los monoplazas de efecto suelo, pero eso no significa que no tenga relevancia con los coches actuales, ya que los obliga a trabajar en una ventana diferente a la habitual, especialmente si se añaden las altas temperaturas que se encontraron en Malasia.

Para Russell, el desafío será todavía mayor, porque Mercedes también ha confirmado que el británico estará obligado a salir desde el fondo de la parrilla debido a la sustitución de componentes de su unidad de potencia, como ya se adelantó ayer. El plan original era esperar hasta Austin, un circuito propicio para las remontadas, para montar el turbo actualizado con el ADUO y continuar hasta entonces con las unidades disponibles.

Sin embargo, el fallo mecánico del motor en Malasia ha obligado a Mercedes a cambiar sus planes y sustituir componentes en el coche del británico ya en Singapur.

"George afronta además el desafío adicional de la penalización por la unidad de potencia, que le obligará a salir desde el fondo de la parrilla el domingo después del fallo de motor sufrido en Malasia", confirmó Wolff.

"Es especialmente frustrante teniendo en cuenta cómo pilotó el pasado fin de semana y el resultado por el que merecía poder luchar. Desgraciadamente, estas cosas forman parte del deporte y ahora nuestro objetivo es ponerle en las mejores condiciones posibles para remontar y aprovechar cada oportunidad. Tenemos que maximizar este último fin de semana al Sprint del año, seguir aprendiendo y conseguir el mejor resultado posible con ambos coches".