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Sin F1 en abril, pero con todas estas carreras que puedes ver
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Rossi no correrá en el LMGT3 de BMW en el WEC 2026 y podría cambiar de campeonato
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BMW, bajo el foco en el DTM por una potencia extra "mágica" en el polémico final
El viral, increíble y polémico final del DTM con el título en juego
Revelada la Licencia FIA de Valentino Rossi: ¿y quién cambia en 2026?
Revisión de la licencia de Valentino Rossi en el WEC: ¿qué podría suponer?
Porsche revela la versión 2026 del 911 GT3 R
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Oficial: Verstappen se pasa con su equipo al GTWC Europe
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Cómo se monta el circuito de Norisring en dos semanas y se quita en una
Valentino Rossi logra la victoria en la carrera del GTWC en Misano
Verstappen y el piloto del DTM que siempre "está a dos décimas" de él
La Fórmula E y el DTM tendrán una nueva categoría soporte
Por qué Max Verstappen probó un Ferrari GT3 del DTM
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¿Qué hay detrás de los test de Alonso con el Aston Martin Vantage DTM?
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GTWC | Rossi consigue su primera victoria en Misano con BMW
El orgullo de Rossi tras un "podio importante y gratificante"
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Mikel Azcona repite como punta de lanza de Hyundai para el TCR World Tour
¿Por qué no todos los equipos del DTM aseguran sus coches?
Cuando Russell pudo fichar por BMW y se arriesgó con Mercedes
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Valentino Rossi debutará con BMW en las 12 Horas de Bathurst
Berthon y Magnus ganan en Arabia Saudí las dos últimas carreras del WTCR
WTCR Arabia Saudí: ¡Azcona es campeón tras la clasificación!
WTCR Bahrein: Michelisz gana la segunda carrera y Azcona es más líder
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El WTCR desaparecerá a finales de la temporada 2022
Jorge Lorenzo, interesado en correr en el DTM... y contra Rossi
Rast cambia Audi por BMW, donde será piloto de fábrica
Rast anuncia su salida de Audi Sport después de 12 años
Oeverhaus, de 17 años, se convertirá en el piloto más joven del DTM en Nurburgring
WTCR Anneau du Rhin: Azcona se acerca al título tras subir al podio
Rossi quiere seguir compitiendo en el GT World Challenge Europe en 2023
WTCR Vallelunga: Azcona se escapa con dos podios; Girolami y Magnus ganan
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Así es el casco especial de Rossi con mensajes de sus aficionados
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La decepción de Rossi en Zandvoort: "Esperaba hacerlo mejor"
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GTWC | Magny-Cours: Weerts y Vanthoor ganan la primera carrera, Rossi 15°
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WTCR: Azcona gana la segunda carrera de Pau con solvencia
Los primeros puntos de Rossi: "Gran paso adelante, ¡lo disfruté!"
GTWC | Brands Hatch: Mercedes-Akkodis domina; Rossi, 8º
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