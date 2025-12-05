Toyota Gazoo Racing presenta el GR GT3 para 2027

Toyota Gazoo Racing ha presentado el GR GT3, un coche completamente nuevo que ocupará el lugar del Lexus RC F GT3 en las próximas temporadas y competirá en las principales categorías, como el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA (WEC), el Campeonato IMSA SportsCar y el GT World Challenge.

Desde hace un par de años, el fabricante japonés ha estado trabajando duro y sin prisa en el modelo sucesor del Lexus, al que en varias ocasiones hemos podido ver en acción con decoración de camuflaje, como recientemente en el Festival de la Velocidad de Goodwood.

Un primer paso oficial se dio en la presentación oficial de este viernes, en la que Toyota también desveló la forma y características del GR GT, el modelo de calle de referencia en el que se basa el GR GT3. Ambos han sido desarrollados internamente por la marca japonesa bajo la supervisión del Presidente Akio Toyoda, y con los pilotos Tatsuya Kataoka, Hiroaki Ishiura, Naoya Gamou y Daisuke Toyoda al volante, que han aunado esfuerzos con los ingenieros durante las varias semanas de operaciones entre bastidores.

El resultado, conviene precisarlo, no es aún el definitivo y final, ya que el trabajo proseguirá con vistas a la homologación para debutar en competición en 2027. Mientras tanto podemos decir que todo se ha basado en fusionar los conocimientos adquiridos con el Lexus GT3 y desandar las glorias del Toyota 2000GT, partiendo del Lexus LFA concept y llegando al resultado que hoy podemos apreciar.

Obviamente, vemos algunas diferencias entre el modelo de carretera y el de circuito: mientras que el GR GT disfruta de 650 CV gracias al empuje del motor híbrido V8 Bi-Turbo de 4 litros, el GT3 carece de esa última parte por normativa, pero comparte los mismos tres elementos clave que su hermano pequeño, a saber, un centro de gravedad bajo, robustez con un peso reducido y una aerodinámica de alto rendimiento, pensando también en el conductor, pilotos incluidos, que deberá tener una interacción inmediata con el coche y encontrar enseguida el feeling adecuado al volante.

El motor está montado en la parte delantera y la tracción en la trasera, mientras que el chasis de aluminio y la carrocería de fibra de carbono han reducido al máximo el peso total. También se han desarrollado varios componentes del sistema de suspensión delantera y trasera de doble horquilla para que puedan compartirse entre el GR GT y el GR GT3.

Por otra parte, es interesante el desarrollo de la parte aerodinámica: el estilo del GR GT, que puede superar los 320 km/h, es el resultado de un trabajo inverso al de los procesos tradicionales, es decir, de la pista a la carretera, partiendo de hecho de las prestaciones alcanzadas por los coches de carreras para encontrar una solución homologada para el uso cotidiano.

Los ingenieros aerodinámicos, con experiencia en el desarrollo de coches de competición en el WEC, se unieron al equipo de desarrollo del GR GT y entablaron debates en profundidad con los diseñadores, que llevaron a la definición del paquete global; sólo después de ese proceso, los diseñadores de exteriores prepararon bocetos de diseño del GR GT con la producción en serie en mente, lo que finalmente llevó a la definición del estilo del vehículo en un proceso inverso al enfoque normal.

Los conocimientos adquiridos en la pista de carreras, cruzados con los datos derivados del trabajo en simulador en las primeras fases del proceso de desarrollo, permitieron perfeccionar eficazmente las características fundamentales de ambos vehículos desde el principio. Las pruebas, que como ya se ha mencionado seguirán para realizar nuevas modificaciones y ajustes, tuvieron lugar en circuitos de todo el mundo, empezando por la pista de casa, en el Centro Técnico de Toyota en Shimoyama, y siguiendo también por Fuji y Nürburgring, lo que nos permitió comprobar el rendimiento de conducción al límite y la durabilidad.

Los test del GR GT también se llevaron a cabo en carreteras públicas para garantizar la capacidad del modelo de ofrecer emoción, manejabilidad y tranquilidad en el uso diario. Al igual que los demás modelos GR, el GR GT y el GR GT3 han sido refinados repetidamente, probados hasta el extremo y modificados para que estén a la altura de las expectativas de todos los conductores y pilotos.

TOYOTA GR GT3 - FICHA TÉCNICA



COCHE Longitud 4.785 mm anchura 2.050 mm altura 1.090 mm motor cilindrada 3.998 cc tipo V8 Turbo Bi-turbo TIPO Motor delantero, tracción trasera

Toyota GR GT3, Toyota GR GT Foto de: Toyota

TOYOTA GR GT - FICHA TÉCNICA COCHE Longitud 4.820 mm Anchura 2.000 mm Altura 1.195 mm Paso 2.725 mm CHASIS MARCO Aluminio Plazas 2 PESO TOTAL 1.750 kg o menos DISTRIBUCIÓN DELANTERA: 45

TRASERA: 55 MOTOR CILINDRO 3.998 cc medidas 87,5 × 83,1 mm tipo V8 Turbo Doble turbo motor eléctrico Monomotor híbrido integrado en la caja de cambios transversal TRANSMISIÓN 8 marchas potencia Más de 650 CV par motor Más de 850 Nm suspensión y más motor Tracción delantera y trasera suspensión Delantera Doble horquilla con muelle helicoidal trasera Doble trapecio con muelle helicoidal frenos delantero Disco carbono-cerámico trasero Disco carbono-cerámico Llantas Delanteras: 265/35ZR20 Traseras: 325/30ZR20 Otros Velocidad máxima Más de 320 km/h