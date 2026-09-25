Hamilton lamenta la estrategia de Ferrari: "Le di rebufo a Leclerc todo el tiempo"

Lewis Hamilton lamentó la estrategia de Ferrari durante la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 y explicó que le dejó sin ningún rebufo.

El rendimiento de Hamilton fue empeorando a medida que avanzó la clasificación del viernes en Bakú. El británico superó a su compañero Charles Leclerc por exactamente una décima en la Q1, pero terminó a 0.257s y 0.495s de él en las dos siguientes fases, respectivamente. Como consecuencia, fue sexto en la Q3, mientras que su compañero logró subir hasta la segunda posición.

Sin embargo, el siete veces campeón del mundo consideró que su falta de ritmo se debió a dos factores: no solo a sus dificultades para sacar el máximo partido de los neumáticos, sino también a la estrategia de Ferrari, ya que se encontró sin rebufo durante su única tanda de seis vueltas en la Q3.

"Hemos estado sufriendo todo el fin de semana para conseguir que los neumáticos funcionen", explicó Hamilton. "La Q1 estuvo bastante bien. Sentí que el coche no iba demasiado mal en la Q1".

"En la Q2 empezamos a sufrir todavía más con los neumáticos traseros. Y al menos tenía algunos coches delante en esas dos sesiones. Después de la Q2 decidieron cambiar el plan y hacer una sola tanda, pero no habían previsto que saldría sin nadie delante de mí y dándole rebufo a Charles todo el tiempo. Estaba a 25 segundos de George [Russell], así que…".

Y añadió: "Charles hizo un trabajo realmente bueno. Al final le di un rebufo muy bueno durante todo el camino hasta la línea de meta".

Hamilton sí pudo beneficiarse de un rebufo en la sesión de Libres 3 y calculó que suponía "seis décimas", una ganancia que, en teoría, le habría permitido colocarse en la primera fila de la parrilla en la Q3.

"Literalmente, ha sido simplemente no tener coches delante", insistió sobre el motivo de su decepcionante resultado. "Como he dicho, iba haciendo zigzag intentando salvarme la vida y aun así no conseguía hacer funcionar estos estúpidos neumáticos. Son un dolor de culo. Tenemos que volver a tener unos neumáticos buenos".

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Joe Portlock / Getty Images

A pesar del alentador resultado de Leclerc —y de la aparente convicción de Hamilton de que él podría haber sido incluso más rápido—, el británico no cree que Ferrari tenga el segundo coche más rápido.

"Quizás tenemos el tercer coche más rápido", añadió. "Creo que Max [Verstappen] ha sido más rápido durante todo el fin de semana y no sé qué le ha pasado en la sesión".

"Será difícil adelantar a cualquiera de los coches".

Cuando describieron su clasificación como una "tormenta perfecta" en la que "nada salió bien", un abatido Hamilton respondió: "Pasa todo el tiempo, así que estoy acostumbrado".

Esta fue la primera vez en 2026 que el piloto de Ferrari se clasificó a más de un segundo de la pole position, con una enorme desventaja de 1.332s respecto al Mercedes de George Russell, que fue ocho décimas más rápido que cualquier otro piloto.