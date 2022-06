La decepción de Rossi en Zandvoort: "Esperaba hacerlo mejor"

Cargar el reproductor de audio

Valentino Rossi y su equipo esperaban un gran fin de semana en Zandvoort. Los buenos datos recogidos durante el test de pretemporada y el quinto puesto en Paul Ricard hacían que Il Dottore llegara preparado para darlo todo, pero la tercera ronda del GTWC de Europa fue, sin duda, la más dura para la leyenda del motociclismo.

El italiano siempre busca mejorar lo máximo posible, ya que es un novato en las competiciones de las cuatro ruedas pero, ya desde los entrenamientos libres del viernes, se pudo ver que el fin de semana se ponía cuesta arriba para Frederic Vervisch y él, los encargados de estar al volante del Audi R8 LMS #46 de WRT.

El pluricampeón de MotoGP cometió un error tan solo tres vueltas después del inicio de la sesión, accidentándose en la curva 3, hasta el punto de que el equipo belga tuvo que sustituir piezas del coche y perdió toda la sesión debido al trabajo sobre el vehículo.

Esto también se vio en la preclasificación, donde Rossi fue el más rápido del dúo, pero terminando lejos de los mejores y cometiendo otro par de errores que, afortunadamente, no tuvieron consecuencias tan graves como los primeros.

"El viernes ya fue un día difícil, por desgracia Zandvoort es una pista bonita, pero también difícil. En los entrenamientos libres, en cuanto salí, me estrellé, arruinando la suspensión, y así la sesión de 90 minutos se esfumó", admitió Rossi.

"Fue una pena porque era muy importante, sin embargo por la tarde intenté compensarlo y en general lo conseguimos. Me costó controlar el coche y cometí otro par de errores, así que fue un día difícil".

El ex piloto de MotoGP fue el elegido para participar en la primera clasificación, pero solo pudo lograr el 20º puesto. Las desgracias para Rossi no se acabaron aquí, ya que más tarde, le aplicaron una penalización por obstaculizar a un rival y fue relegado hasta la 23ª posición en parrilla.

En la carrera, Valentino trató de remontar e incluso pudo hacer un par de buenos adelantamientos, pero en su mejor momento de forma, trompeó y frustró todos sus esfuerzos.

"Siempre es difícil salir desde atrás, después he conseguido tener un buen ritmo, pero en la curva 8 he cometido un error y he perdido mucho", confesó.

"Sabía que este fin de semana sería muy difícil para mí, mientras que cometer errores es, por el contrario, muy fácil. En el segundo stint, Fred lo hizo muy bien, recuperando muchas posiciones. Al final fue un 15º puesto".

El domingo fue Vervisch el que comenzó el trabajo y entregó después el Audi a Rossi que, aunque no cometió errores, tuvo que ceder ante un par de rivales, cruzando la meta en 16ª posición.

El piloto italiano debería dejar atrás este fin de semana lo antes posible, ya que la próxima prueba se celebrará en Misano, ante su público, y Rossi está casi obligado a lograr su redención en casa.

"Aunque el fin de semana ha sido difícil, reconozco que esperaba hacerlo mejor, porque en los test de invierno habíamos ido bien y tenía buenas sensaciones".

"El ritmo fue bueno hacia el final, pero no lo suficiente para estar en el top 10, así que espero que lo hagamos un poco mejor la próxima vez".

Vervisch también pasó página: "Obviamente, el fin de semana fue duro por el tiempo perdido en los entrenamientos libres, pero el equipo hizo un gran trabajo para darnos otro coche y empezar desde atrás. Terminamos las carreras ganando experiencia".