Así se forjó la victoria de Azcona en las 24 Horas de Nürburgring

A priori, a Mikel Azcona se le acumulaba el trabajo el pasado fin de semana, ya que acudía al circuito alemán de Nürburgring para afrontar la tercera y cuarta manga del FIA WTCR, pero también, para disputar las prestigiosas ADAC TotalEnergies 24 Horas de Nurburgring, con su Hyundai Elantra N TCR, haciendo equipo junto a Marc Basseng y Manueal Lauck.

Una carrera en la que se centró al 100%, tras la cancelación de la doble prueba del WTCR, por los problemas de LYNK & CO con los neumáticos Goodyear. Y aunque su coche salió último en la clase TCR, debido a una penalización por exceso de velocidad en el pitlane, eso no fue inconveniente para hacerse con la victoria de clase y con un meritorio vigésimo puesto de la general (había nada menos que 138 coches inscritos).

Antes de darse la salida de la prueba, para la que se mostraba con "total confianza en un circuito muy difícil", Motorsport.com España pudo hablar con él para descubrir cómo se había adaptado al nuevo coche, a la noche, a los doblajes y a un trazado tan complicado como es el de las 24 horas, que fusiona el legendario Nordschleife y el famoso circuito de los grandes premios.

Obviamente, la primera clave es el circuito, un reto al que no puedes acostumbrarte solo a base de simulador, ya que en él "vives experiencias completamente nuevas, compresiones, saltos, y velocidades altísimas que en el simulador no sientes".

Aunque hablando del trazado largo de Nürburgring, con 25,378 kilómetros y más de 170 curvas, son muchos los aspectos que influyen. "Tienes que sentirte cómodo con el coche. Y más allá de conocer el circuito, saber qué curva viene, hay que saber analizar cómo está la situación de la pista en cada momento: haces una curva y hasta 10 minutos después no vuelves a pasar por ella, y es todo muy cambiante", afirmaba instantes antes de la salida.

Situación que, en palabras de Azcona, también te obliga a adaptarte a las cambiantes condiciones. "Hay condiciones muy buenas y, de repente, empieza a llover en una parte, en otra no. Hay que adaptarse muy bien a esas circunstancias, analizar el asfalto, ver cómo brilla… En resumen, necesitas experiencia".

Pero claro, la experiencia también resulta clave en otro de los aspectos clave de la carrera, como es la noche. "La noche es muy difícil, ves muy poco hacia adelante, con las luces que tenemos ves apenas 50 metros. Hay momentos que llegas a 220, tienes que frenar y no ves la curva. Tienes que tener muy claras las referencias, donde estás, donde frenar. Si fallas 5 o 10 metros te vas fuera y arruinas la carrera y el trabajo de todo el equipo. Es muy exigente mentalmente".

De hecho, es en la noche donde se concentran la mayor parte de los abandonos de carrera. Pero pensar que controlar el circuito, la meteorología y la oscuridad de la noche es suficiente para triunfar en el 'Ring', en cierto modo, es olvidarse de otro de los puntos clave: los doblajes. Y en el caso de un piloto que está acostumbrado a ir a tope y mirar por los retrovisores como mucho para defenderse, gestionar la llegada de los GT3, que están en otra galaxia en cuando a ritmo, no resulta sencillo.

"Sobre todo en la noche, me parece lo más complicado. Porque básicamente no ves nada, y gestionar la distancia del GT3 que viene por detrás es muy difícil. Una vez que te deslumbra no sabes realmente si está a 150 metros, 100 metros o ya encima. Cuantificar esa distancia es lo más difícil. Tú vas delante y no sabes si meterte o no en la curva, porque puede estar justo detrás o todavía a cierta distancia. Que no molestes y te dejes adelantar sin problema. Eso es muy exigente".

Por el último, para Azcona, lo más sencillo de todo fue adaptarse al coche. Eso sí, aunque la potencia es la misma que en el del WTCR, hay alguna que otra diferencia, empezando por la inclusión de un depósito de gasolina más grande, para aguantar más tiempo en pista, o el hecho de equipar unos frenos diferentes y el sistema ABS, que evita bloquear los neumáticos, siendo "esencial para reducir la degradación de los neumáticos y conservarlos para relevos largos". Algo en lo que también ayuda un reglaje del coche en general más conservador.