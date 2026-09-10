Valentino Rossi anuncia el lanzamiento de una nueva autobiografía

"Se han escrito muchas cosas sobre mi vida y sobre mi carrera deportiva. Es el momento de contar la verdad sobre lo que ha ocurrido en pista y fuera de ella. He decidido escribir este libro porque espero que, leyendo mi historia, mucha gente pueda divertirse y emocionarse".

Estas son las palabras de descripción de Valentino Rossi, de quien está en camino una nueva autobiografía, que saldrá el 10 de noviembre de 2026, titulada 'Mi historia' ('La Mia Storia' en italiano).

El libro, escrito junto al periodista Giorgio Terruzzi, sigue a una primera obra llamada 'Piensa si no lo hubiera intentado', una autobiografía inicial sobre la vida del legendario corredor de Tavullia que salió hace ya varios años, en 2007, cuando su carrera en MotoGP aún estaba en la cima y muy viva.

Aquí, en cambio, el 'Doctor' recorrerá toda su vida, no solo en pista, sino también fuera de ella, desvelando diversos entresijos y anécdotas, como explica la nota de prensa oficial facilitada.

"Valentino Rossi se confiesa como nunca lo había hecho antes, con la mirada madura de un piloto y de un hombre que relee su vida con pasión, lucidez y autoironía", se lee en el comunicado. "[El libro aborda] desde recuerdos inéditos de su infancia hasta los relatos de lo que ocurrió entre bambalinas de una carrera deportiva legendaria, marcada por 9 títulos mundiales".

Valentino Rossi Foto di: AG Galli

"Valentino revive y analiza como nunca lo ha hecho una vida de alta intensidad, las razones íntimas que lo unen desde siempre a un grupo de amigos muy fiel; la génesis de gags y bromas que han revolucionado la imagen del motociclismo en los circuitos de todo el mundo, sus manías permanentes. Supersticiones encarnizadas y desternillantes; las razones de un estilo propio, de un look de carreras anómalo y único".

"Y sobre todo, las grandes rivalidades -de Max Biaggi a Sete Gibernau, de Casey Stoner a Jorge Lorenzo hasta el controvertido 2015 con Marc Márquez; los adelantamientos inolvidables, la hipótesis de la Fórmula 1 con Ferrari, los momentos más difíciles".

"Derrotas y crisis, fracturas dolorosas y errores, la relación con el coraje y el miedo, los entresijos que determinaron el desencuentro con el fisco italiano. Y, además, los encuentros divertidos con personajes célebres, amigos artistas, estrellas vistas muy de cerca, noches en Ibiza, los amores y los tropiezos que el amor comporta".

"Capítulos tratados como etapas de un recorrido extraordinario, revelado con sinceridad, rabia y ternura, que ha desembocado ahora en una nueva dimensión. Francesca, su compañera, sus niñas, la belleza de la paternidad, su equipo VR46, la Academy para hacer crecer a los talentos del mañana y el nuevo desafío deportivo en las competiciones de cuatro ruedas. Lo que a Valentino le gusta hacer hoy, pasiones y actitudes nunca reveladas".

El libro tendrá 480 páginas y estará disponible físicamente, con tapa dura, a un precio de 22 euros, pero también en formato e-book para dispositivos Kindle y multimedia a 12,99 euros.

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