WTCR Bahrein: Michelisz gana la segunda carrera y Azcona es más líder

Norbert Michelisz se alzó con el triunfo en la segunda carrera de Bahrein tras sobrevivir a una caótica primera vuelta. El Hyundai era claramente más rápido que el Honda de Esteban Guerrieri, que llevaba 40 kg de lastre, y en la quinta vuelta Michelisz lo adelantó por el interior para conseguir su primera victoria del curso.

"Es una sensación increíble", dijo Michelisz. "Tuve un poco de suerte después de la salida, hubo un poco de carnicería. Conseguí adelantar a algunos pilotos y solo intentaba encontrar el lugar adecuado para atacar a Esteban [Guerrieri]", dijo.

"Mi coche ha sido brillante hoy, todo el fin de semana lo ha sido, así que el equipo tiene un gran mérito. A veces parece fácil desde fuera, pero hoy no lo ha sido. Aunque fue un poco más fácil por el equipo que tenía. No ha sido una temporada fácil, pero ahora estoy haciendo las cosas bien", continuó.

"Felicidades a Norbi, ha hecho un muy buen trabajo", comentó Guerrieri. "Al equipo Hyundai también, muy buen fin de semana. Y a mi equipo; hemos hecho todo lo posible. Muy contento", aseguró el de Honda.

"Obviamente, estoy decepcionado por no haber ganado, pero ellos tenían mejor ritmo este fin de semana. Me ha sorprendido con un movimiento muy bueno, no tenía mucha confianza en los frenos. Hacía tiempo que no hacía un podio", concluyó

Nicky Catsburg completó el podio en su Hyundai, en su regreso al WTCR. "Hace mucho calor en estos coches", exclamó al bajarse de su Elantra. "Cada vez que vuelvo a subirme a un vehículo del WTCR me doy cuenta de que es como una sauna. Hace mucho calor, pero estoy muy contento de haber conseguido un podio en mi prueba wildcard, así que esperemos que sea aún mejor en Yeda".

Mikel Azcona evitó meterse en problemas en la primera vuelta, rodando sexto en los primeros compases. Pero no se demoró en adelantar a Néstor Girolami, su máximo rival por el título, y a Nathanael Berthon.

El francés había recibido una penalización de cinco segundos en medio del caos, por lo que Azcona no necesitó pasar al Audi para asegurar su cuarto puesto. Tom Coronel terminó sexto, detrás de su compañero de equipo.

Los pilotos que partían desde la primera fila de parrilla, Franco Girolami y Mehdi Bennani, terminaron séptimo y octavo, tras tener que remontar después de unas primeras vueltas desastrosas.

Bennani, que partía desde la pole, marchaba en segundo lugar cuando su compañero de escudería, Gilles Magnus, se lo llevó por delante. Por su parte, Franco Girolami, hermano menor de Néstor, se vio envuelto en un trompo con el Honda de Attila Tassi.

Néstor Girolami tuvo que luchar contra Bennani en las últimas vueltas. Se defendió con energía, pero no pudo evitar que el Audi le pasara a la salida de la curva 10 en la última vuelta.

El noveno puesto de Girolami le deja a 60 puntos de Azcona, a falta de 65 puntos por repartir.

Resultados de la carrera 2 del WTCR Bahréin 2022 - 13 vueltas

