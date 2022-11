WTCR Bahrein: Azcona se acerca al título tras ganar

Cargar el reproductor de audio

Bajos los focos del circuito de Sakhir, el español logró una victoria en la carrera vespertina desde la pole position, mientras que su compañero del BRC Hyundai, Norbert Michelisz, fue segundo para un doblete de los surcoreanos. El triunfo hace que Mikel Azcona disfrute de una ventaja de 53 puntos sobre el piloto del Munnich Motorsport Honda, Néstor Girolami, que fue cuarto, mientras que Nathanael Berthon subió al podio con su Audi a pesar de una mala salida.

"Fue bastante difícil", admitió el de Hyundai. "Hice une muy buena salida, esa fue la clave para la carrera, tenía un poco de miedo de Brethon porque habíamos visto en las carreras anteriores que los Audi son rápidos y fuertes, sobre todo en las rectas, pero vi que tenía algún tipo de problema, así que a partir de ese momento solo había que ver cómo serían las condiciones por la noche".

"Estaba muy contento con mi coche", dijo Michelisz. "En la sesión de clasificación fue implacable, lo que es una de las pocas ocasiones que pasa. Como piloto te sientes con el control, y estoy muy contento porque fue un progreso constante, pero lo más importante es que estoy feliz por el equipo y por Mikel [Azcona], se merecía la victoria".

Berthon se recuperó de su mala salida y volvió a ser cuarto al final de la primera vuelta, se acercó a Girolami, que luchaba con su Honda con una compensación del peso, y explicó que fue su "peor salida" de la temporada.

"Tuve una vibración que fue espantosa, así que tuve que gestionarla, he perdido muchos puntos, me hubiera gustado luchar con Mikel, enhorabuena a él, no ha cometido ningún error. Tenemos que pelear y volver más fuertes", aseguró Berthon. "Tenemos que encontrar algún tipo de cosa para volver con él".

Tom Coronel bajó aún más a Girolami en la tabla, pero el piloto neerlandés de Audi cayó a la sexta plaza por una penalización de cinco segundo al echar de la pista al Engstler Honda de Attila Tassi en la horquilla de la curva 10. Nicky Catsburg consiguió un quinto puesto en su regreso al WTCR en su primera participación desde el 2020.

Franco Girolami, hermano menor de Néstor, provocó que hiciera un trompo en la curva 8 en la primera vuelta en un incidente que también dejó el Audi de Gilles Magnus con daños en la parte delantera derecha de su vehículo.

Catsburg volvió a la carga, superando a Esteban Guerrieri y a Mehdi Bennani, consiguiendo la quinta plaza, mientras que Girolami fue noveno, pero bajó cuando se le aplicó la sanción de diez segundos.

La segunda carrera, con la parrilla invertida, se disputará el sábado por la mañana, con Bennani en la pole position.

Resultados de la carrera 1 del WTCR en Bahrein (15 vueltas)

