Rossi no correrá en el LMGT3 de BMW en el WEC 2026 y podría cambiar de campeonato

Al revelar la lista de inscritos para la temporada 2026 del WEC, llamó la atención que BMW Team WRT no había inscrito ningún coche con el número 46. El equipo optó por los números 32 y 69, lo que avivó los rumores sobre el futuro de Rossi en BMW, aunque lo mismo ocurrió en 2024, y finalmente el número 46 y Rossi sí aparecieron en la lista.

La leyenda italiana de MotoGP reiteró recientemente su sueño de competir en los Hypercars, pero BMW ya había asignado los pilotos de fábrica para los M Hybrid V8 en WEC e IMSA, y Rossi no formaba parte de ellos.

El sueño de Valentino era: WEC Valentino Rossi todavía mantiene la esperanza de competir en la clase Hypercar del WEC

Así, para el Rossi de 46 años solo quedaba la categoría LMGT3 como opción, una clase en la que debutó en 2024. En 2025 continuó activo en el WEC, aunque al parecer Rossi se inclinaba más por disputar una temporada en el GT World Challenge Europe, donde compite desde 2022.

Sobre todo, Rossi quería poder dedicar más tiempo a su familia, por lo que no quiso combinar sus tareas en el WEC con una temporada completa en GTWCE.

Foto de: Paul Foster

BMW Team WRT ha compartido las alineaciones para la temporada 2026 del WEC, y ahora es oficial que no habrá un lugar para Rossi en los LMGT3 del fabricante alemán. El BMW M4 GT3 Evo con el número 32 estará pilotado por Augusto Farfus, Sean Gelael y Darren Leung, mientras que en el coche con el número 69 figuran Dan Harper, Parker Thompson y Anthony McIntosh.

En el comunicado de prensa de BMW no se menciona ni una palabra sobre Rossi, por lo que sus planes futuros aún no están claros. Se espera que Rossi sí regrese al GT World Challenge Europe, un campeonato GT3 cuyo punto álgido son las 24 horas de Spa.

Además, del 18 al 20 de septiembre se celebrará una ronda Sprint de la GTWCE en el Circuito de Zandvoort. Aparte del GTWCE, Rossi también podría participar en algunas rondas del Intercontinental GT Challenge, que incluye, entre otras, las 12 horas de Bathurst.

Así está la parrilla: WEC WEC 2026: lista completa de equipos y pilotos confirmados para la temporada