Cuando Russell pudo fichar por BMW y se arriesgó con Mercedes

Cargar el reproductor de audio

En un mundo paralelo, actualmente George Russell estaría disputando su séptima temporada en DTM con BMW. Eso es lo que podría haber ocurrido al final de la temporada 2015 de la F3 Europea, en la que el debutante inglés terminó sexto. Tras una temporada convincente en una parrilla de más de 30 coches donde también estaban Antonio Giovinazzi, Charles Leclerc, Lance Stroll y Alexander Albon, Russell podría haberse unido a BWM en el campeonato alemán de turismos, pero una propuesta poco concreta de Mercedes lo cambió todo.

"En 2015 tuve una oferta de BMW para correr en el DTM", revela Russell en un podcast con la revista MotorSport.

"Hice un test con BMW en diciembre en Jerez, y enviaron a uno de sus pilotos [Tom Blomqvist] como referencia. Acabamos siendo más rápidos que la referencia [Blomqvist]. Mercedes estaba haciendo el test de novatos con sus propios pilotos, y Audi también estaba participando".

"Todo el mundo veía los tiempos - no era un test público, pero en privado se veía el mejor tiempo del día -. Había un ingeniero que había pasado de BMW a Mercedes que quizá era bastante influyente".

"'Este tío va a ser rápido, hay que ficharlo', dijo. Me pusieron el contrato de BMW sobre la mesa, estaba casi listo para firmarlo, y fue entonces cuando recibí la llamada de Gwen Lagrue en enero de 2016. Fue entonces cuando todo empezó", declaró Russell.

George Russell (Carlin) en 2015

George Russell no tuvo el mejor de los comienzos con Toto Wolff. En 2015, Russell se había negado a correr para Mücke Motorsport, que llevaba motores Mercedes, al considerar al equipo demasiado poco competitivo, y había fichado por el equipo Carlin. Este último llevaba motores Volkswagen, cuyo director de competición era un tal Jost Capito. "Creo que estás tomando la decisión equivocada", dijo Wolff a Russell. El austriaco no estaba resentido, pero el dilema que se planteó un año después era, no obstante, difícil.

"Mercedes lo tenía bastante claro: 'Si firmas con BMW, no habrá oportunidades con Mercedes en el futuro'", dijeron a Russell. "El trato que Mercedes ofreció fue una cláusula: 'Corre en Fórmula 3 un año más con un equipo respaldado por Mercedes -que era Hitech -, vienes y haces todo el trabajo en el simulador para Mercedes F1, veremos cómo lo haces, veremos cómo rindes dentro y fuera de la pista, y decidiremos en octubre si te contratamos. Hay una posibilidad de que no te contratemos, y hay una posibilidad de que sí lo hagamos. Pero si firmas el contrato con BMW, se acabó".

"Tenía el contrato con BMW sobre la mesa para correr en el DTM, que era probablemente el mejor campeonato después de la F1 en ese momento. Tenía 17 años, me ofrecieron mucho dinero, ¡fue muy sorprendente! Ocurrió todo tan de repente después de esa prueba, que salió increíblemente bien. El contrato estaba sobre la mesa tres días después. Aún no había contactado con ningún equipo de F1. Las conversaciones con Toto fueron positivas, pero no estaba seguro de si llevarían a algo. Había que tomar una decisión".

"De repente, Mercedes me llamó, pero no me ofrecían nada concreto. Tuve que arriesgarme con ellos. Era posible que cambiaran de opinión y dijeran 'lo siento', y entonces la puerta de BMW también se habría cerrado. Pero la gran diferencia era que Mercedes era Fórmula 1, y BMW era DTM. Tenía 17 años y tuve que correr ese riesgo. Si no hubiera funcionado, quizá me arrepentiría, pero funcionó", aseguró.

George Russell (Hitech GP) en 2016

Así que Russell rechazó la oportunidad de unirse al DTM con BMW y volvió a unirse a la F3 Europea con el nuevo equipo Hitech GP, esta vez con motores Mercedes. Consiguió el tercer puesto en el campeonato, por detrás de dos pilotos de Prema, Lance Stroll y Maximilian Günther, y justo por delante de un tercer representante del equipo italiano, Nick Cassidy. Eso bastó para convencer a la marca estrella. "Mercedes era muy consciente de hasta qué punto los coches de Prema dominaban al resto de la parrilla", dijo el inglés.

Como resultado, Russell se unió oficialmente al programa de jóvenes pilotos de Mercedes en enero de 2017 antes de ganar títulos consecutivos de GP3 y Fórmula 2 como novato, además de tener tres temporadas decisivas de Fórmula 1 con Williams. Eso le abrió las puertas del equipo ocho veces campeón, con el que debutó de forma notoria, superando a su formidable compañero de equipo Lewis Hamilton en el campeonato de 2022.